УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16523 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 845 7
Маріуполь (2820) Одеса (4022) Одеська область (2490) порт (618)

Порти в Маріуполі та в Одесі під контролем ЗСУ, - оперативне командування Південь

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Порти в Маріуполі та в Одесі під контролем ЗСУ, - оперативне командування Південь

Порти в Маріуполі, Одесі та Одеській області перебувають під контролем України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь полковник Владислав Назаров.

"Ситуація контрольована. За інформацією ДСНС, обстрілів не було. Були якісь вибухи в повітрі, які перевіряються. Пошкодження об’єктів інфраструктури не було.

Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилася. Порти – під контролем України", – сказав Назаров.

За словами полковника, в Одесі зараз ситуація також контрольована. Працює громадський штаб оборони Одеси та є взаємодія з підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та СБУ.

"Є незначний ажіотаж на заправках та в магазинах. Загалом люди поводяться спокійно. Паніки немає", – говорить Владислав Назаров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Командування мало зв’язок з іншими містами Одеської області – Болградом, Ізмаїлом. Там теж поки все тихо та спокійно. Спостерігається лише певний ажіотаж на заправках.

"Прошу всіх не піддаватися паніці, отримувати інформацію з офіційних джерел, які сповіщатимуть про точну ситуацію, яка відбуватиметься", – закликав офіцер Оперативного командування Південь.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну что я говорил. Накупили катеров а от них толку как с козла.... Хоть спрячьте их где то. Лучше бы управляемых боеприпасов и минометов наштамповали.
показати весь коментар
24.02.2022 10:13 Відповісти
вважаю за необхідне розпочати мінувати керованими морськими мінами порт щоб ординські десантні корита не висадили десанту. Все одно в найближчий час до нас навряд якісь цивільні кораблі зайдуть
показати весь коментар
24.02.2022 10:17 Відповісти
Конче необхідно для підняття морального духу в перший день російського вторгнення зруйнувати, або хоча б спробувати зруйнувати, кримський міст.
показати весь коментар
24.02.2022 10:18 Відповісти
А може зробимо одне всі повівішуємо прапори украіські в кжному дворі і кожному будинку
показати весь коментар
24.02.2022 10:20 Відповісти
Спаси і сохрани
показати весь коментар
24.02.2022 10:23 Відповісти
А Очаківський порт?
показати весь коментар
24.02.2022 10:26 Відповісти
Це мій учорашній пост: як би я не хотів помилитись, а таки виявився правим(на жаль), сподіваюсь у нашому Генштабі люди знають свою справу, тому ще раз : ЄДНАЄМОСЬ, ІДЕМО У ВОЄНКОМАТ, записуємось у ТЕРОБОРОНУ, ніякої паніки - МИ ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 23.02.22 "Я не знаю - може в кого ще є сумніви, але все що відбувається прямо зараз на наших кордонах та в зоні ООС чітко показує намір ***** найближчим часом вдертись вглиб України із застосуванням відволікаючих ударів з різних боків - аби відтягнути сили ЗСУ від основного напрямку атаки орди. Я б зараз на місці нашого"верховного" привів би усі сили та засоби ППО (і винищувальної авіації) у стан повної боєготовності. А військовим з'єднанням ЗСУ - віддав би наказ роззосередитись по лініям ешелонів захисту для запобігання критичних уражень від ракетно-бомбового удару. Перший удар на 99,9% слід очікувати "з повітря."(це банальна аксіома). Я б ДУЖЕ ХОТІВ ПОМИЛИТИСЬ саме у цьому, але за всіма ознаками свинособаки можуть піти в наступ на Україну вже найближчим часом. Тож не втрачаймо пильності і спокійно готуємось до відбиття ординської навали. Я точно знаю одне: цього разу ми свого не віддамо - а заберемо! "
показати весь коментар
24.02.2022 10:44 Відповісти
 
 