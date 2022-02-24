Порти в Маріуполі та в Одесі під контролем ЗСУ, - оперативне командування Південь

Порти в Маріуполі, Одесі та Одеській області перебувають під контролем України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомив офіцер Оперативного командування Південь полковник Владислав Назаров.

"Ситуація контрольована. За інформацією ДСНС, обстрілів не було. Були якісь вибухи в повітрі, які перевіряються. Пошкодження об’єктів інфраструктури не було.

Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилася. Порти – під контролем України", – сказав Назаров.

За словами полковника, в Одесі зараз ситуація також контрольована. Працює громадський штаб оборони Одеси та є взаємодія з підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та СБУ.

"Є незначний ажіотаж на заправках та в магазинах. Загалом люди поводяться спокійно. Паніки немає", – говорить Владислав Назаров.

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Командування мало зв’язок з іншими містами Одеської області – Болградом, Ізмаїлом. Там теж поки все тихо та спокійно. Спостерігається лише певний ажіотаж на заправках.

"Прошу всіх не піддаватися паніці, отримувати інформацію з офіційних джерел, які сповіщатимуть про точну ситуацію, яка відбуватиметься", – закликав офіцер Оперативного командування Південь.