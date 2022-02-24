На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба

Російські війська атакують українських захисників на Херсонщині. Троє прикордонників загинули.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інфомрує Цензор.НЕТ.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

Також читайте: Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба