На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба
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Російські війська атакують українських захисників на Херсонщині. Троє прикордонників загинули.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інфомрує Цензор.НЕТ.
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.
Топ коментарі
+29 Elvic Vic
показати весь коментар24.02.2022 10:15
+11 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар24.02.2022 10:17
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Будь ласка, зачекайте...
Хто не розуміє - ці вояки герої .
Требо запом"ятати кожно .
Вони могли відступити , але вони дали вісіч й поклали голову .
Де "Stingers"?
Де ж ***, стінгери ті? Передали ж дохрена...кордонці мали їх перші б отримати😠
Горіть у пеклі москалі !!!
Стінгерів завжди замало .
Навіть в країнах НАТО їх не тримають усюди .
Зараз не той час , що критикувати дії військових .
Половина тих , хто скиглить це пропагандисти ***** !