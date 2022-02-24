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На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба

Російські війська атакують українських захисників на Херсонщині. Троє прикордонників загинули.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інфомрує Цензор.НЕТ.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

Також читайте: Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Вічна пам"ять загиблим прикордонникам .

Хто не розуміє - ці вояки герої .
Требо запом"ятати кожно .
Вони могли відступити , але вони дали вісіч й поклали голову .
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24.02.2022 10:15
+11
Вічна пак'ять вам хлопці. Тільки повідомили, що під Краматорськом наші воїни зах....ярили шостий кацапський металолом.
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24.02.2022 10:17
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Почему Американцы с англичанами молчан. F35 и про нам бы пригодились
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24.02.2022 10:12 Відповісти
Ну таки я смотрю , что даже и ПЗРК переданные молчат если вертолёты спокойно летают
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Не скули.
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Ты тварь кремлевская кровавая заигралась в империю и думаешь, что в Украине живут бандерлоги, мы тебе докажем, что здесь живут не животные, а люди - украинский народ.
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24.02.2022 10:14 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим прикордонникам .

Хто не розуміє - ці вояки герої .
Требо запом"ятати кожно .
Вони могли відступити , але вони дали вісіч й поклали голову .
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24.02.2022 10:15 Відповісти
Боже, бережи наших військових!
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24.02.2022 10:16 Відповісти
Вертолеты приземляются, из танков вылазят оккупанты и тут пуля не дура.
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Відбивають прикордонники? Це погано, бо в них нічого, крім стрілецької зброї та ротних мінометів нема. А де ж ЗСУ з важкою технікою?
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24.02.2022 10:17 Відповісти
Вічна пак'ять вам хлопці. Тільки повідомили, що під Краматорськом наші воїни зах....ярили шостий кацапський металолом.
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24.02.2022 10:17 Відповісти
"...В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів..."

Де "Stingers"?
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24.02.2022 10:18 Відповісти
Канада себе забрала.
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Спокій та тверезий розум нам потрібен зараз
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24.02.2022 10:18 Відповісти
Тримайтесь, мужики!
Де ж ***, стінгери ті? Передали ж дохрена...кордонці мали їх перші б отримати😠
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24.02.2022 10:20 Відповісти
Ці трое вже вписали своі имена в список Героїв довічно!
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24.02.2022 10:21 Відповісти
Где стингеры, мать вашу?! Что значит обстреливают с вертолётов?!
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24.02.2022 10:22 Відповісти
хм... Копани как раз посредине между Николаевом и Херсоном, а Ивановка (наверное имелось ввиду) это уже под Мелитополем. как там оказался противник?
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24.02.2022 10:25 Відповісти
На вертолётах же
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24.02.2022 10:32 Відповісти
Копані перед Олешками
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24.02.2022 10:39 Відповісти
Царство небесне загиблим воїнам.
Горіть у пеклі москалі !!!
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24.02.2022 10:40 Відповісти
Не требо скиглити .
Стінгерів завжди замало .
Навіть в країнах НАТО їх не тримають усюди .

Зараз не той час , що критикувати дії військових .

Половина тих , хто скиглить це пропагандисти ***** !
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24.02.2022 10:49 Відповісти
 
 