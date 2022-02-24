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Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску

Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

Також читайте: На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
Треба збивати таке гімно
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24.02.2022 10:23
+30
При том можно даже на территории бульбоорков
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24.02.2022 10:24
+28
картопляне чмо діє, як сцикливий бандюк
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24.02.2022 10:24
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Треба збивати таке гімно
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24.02.2022 10:23 Відповісти
При том можно даже на территории бульбоорков
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24.02.2022 10:24 Відповісти
картопляне чмо діє, як сцикливий бандюк
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24.02.2022 10:24 Відповісти
то не він.то *****
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24.02.2022 10:25 Відповісти
Почему не сбили ?
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Тамженашелюди.
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24.02.2022 10:26 Відповісти
Как по мне сейчас самое время атаковать приднестровье
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24.02.2022 10:24 Відповісти
Зараз потрібно, перш за все, зупинити наступ окупанта з Криму та по всьому кордону із злочинцями лукашенком та путіним.
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24.02.2022 10:26 Відповісти
...с Молдовы.
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Як там нашій ваті згущонка Лукашенкі ще добре смакує?
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24.02.2022 10:24 Відповісти
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24.02.2022 10:26 Відповісти
Ймовірно, в повітряному просторі Білорусі знаходився. Кулі не вертикально ж летять
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24.02.2022 10:25 Відповісти
техника без опознавательных знаков, орки без опознавательных знаков и имен... страна Zero... и уйдет туда же...
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24.02.2022 10:25 Відповісти
В кордонців мали би в першу чергу бути Стінгери.
****** їх, резерв вже підтягується.
В військомті черга піпец, що радує ✌️
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24.02.2022 10:25 Відповісти
Белоруси объявить войну! Должны прочувствовать по полной.
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24.02.2022 10:25 Відповісти
Одесса, 10.15 - взрыв на Слободке.
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24.02.2022 10:26 Відповісти
Воинская часть.
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24.02.2022 10:44 Відповісти
Де стінгери?
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24.02.2022 10:26 Відповісти
в районе Краматорска уничтожен 6 самолет орков
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24.02.2022 10:26 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Героям Слава!
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24.02.2022 10:33 Відповісти
Пуйло втянул Беларусь в войну
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24.02.2022 10:26 Відповісти
Так страна 404 ето и есть знак фашистов. Или вы олимпийские игры не смотрели? Ихтамнеты- называется народ с севера.
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24.02.2022 10:27 Відповісти
Почему не уничтожен?
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24.02.2022 10:28 Відповісти
одне радує: "вазьмьом Кієв за 2 часа" не зпрацював
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24.02.2022 10:29 Відповісти
І вже не спрацює. Перший шок пройшов майже одразу. Всі фейки були розвіяні.

Все, на що на здадті кацапи - кіпіш зі сторони Донбабве та Криму. И це все!!!
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24.02.2022 10:35 Відповісти
Ну что, ябатьки, "абы небыла вайны"?! Украинцы, уничтожайте кацапских подсосноков любыми способами. Отстреливайте "погранцов", уничтожайте инфраструктуру на приграничных территориях белорусской области. С нашей стороны проход к границе закрыт для людей. Все, что вы видите в прицелы, это враги. Все без исключения.
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Ну шо браття - що повинно було статись -таки сталось... Війна. Тепер в нас розв'язані руки: ВБИВАЙТЕ КАЦАПАДЛІВ та ЇХ ПОСІБНИКІВ - де тільки їх побачите! Нема їм більш місця на цьому світі! Без жодної паніки - методично вбиваємо усю гнидоту! Слава Україні!
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24.02.2022 10:31 Відповісти
Это все на шо разродился Лука - залететь, пульнуть и удрать.
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24.02.2022 10:33 Відповісти
"вертоліт без вертоліт без розпізнавальних знаків?" - кловани...
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24.02.2022 10:36 Відповісти
Нужно требовать от Запада чтоб вводил против белорашки такие же санкции как и против рашки,это уже четко страна оккупант и пособник русни.
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24.02.2022 10:41 Відповісти
Історія нічому не вчить.....
Доти доки буде існувати Орда (вона фарбується у різні кольори Синя Золота Московська) доти Європа буде у небезпеці.
До того до об"єднання коли вони жили розрізненими племенами вони не були агресивними.
ВИСНОВОК.......доти доки існуеє імперія зла зло буде розповсюджуватись на весь Світ.
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24.02.2022 10:41 Відповісти
Белорусы, вы понимаете, что за преступные действия вашего фюрера будет отвечать вся ваша белорусская область.
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24.02.2022 11:28 Відповісти
 
 