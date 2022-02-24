Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ
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Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.
Топ коментарі
+45 Дмитрий Венгереш
показати весь коментар24.02.2022 10:23
+30 Valeriy Koniukhovskiy
показати весь коментар24.02.2022 10:24
+28 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар24.02.2022 10:24
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****** їх, резерв вже підтягується.
В військомті черга піпец, що радує ✌️
Все, на що на здадті кацапи - кіпіш зі сторони Донбабве та Криму. И це все!!!
Доти доки буде існувати Орда (вона фарбується у різні кольори Синя Золота Московська) доти Європа буде у небезпеці.
До того до об"єднання коли вони жили розрізненими племенами вони не були агресивними.
ВИСНОВОК.......доти доки існуеє імперія зла зло буде розповсюджуватись на весь Світ.