Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ

Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

Також читайте: На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба