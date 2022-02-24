В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на об'їзній Харкова, - Генштаб ЗС

За інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ВСУ.

"В районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Це вже шостий. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів", - пізніше повідомили у Генштабі.

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