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В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на об'їзній Харкова, - Генштаб ЗС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ВСУ.
"В районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Це вже шостий. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні Генштабу.
"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів", - пізніше повідомили у Генштабі.
Топ коментарі
+62 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 10:28
+42 jf jk
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+41 Бандерівець
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чтобы кацапы и не надеялись что выживут при катапультации
за 24 = 36..
итого 8 суток и кацапы закончились..
Низкий вам поклон.
Трощите этих диких варваров. Не место им на нашей земле
Це ж саме на військових аеродромах . Пишуть що - в результаті ракетних обстрілів , жоден наш літак не знищений , бо військових повідомили про атаку , літаки заздалегідь підняли у повітря і перебазували у інші місця . Злітні смуги пошкоджені , але не критично .
ЗСУ ЗНАЛИ ПРО АТАКУ КАЦАПІВ НА 4 РАНКА
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo