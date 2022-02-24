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В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на об'їзній Харкова, - Генштаб ЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на об'їзній Харкова, - Генштаб ЗС

За інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ВСУ.

"В районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил Російської Федерації. Це вже шостий. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні Генштабу.

"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів", - пізніше повідомили у Генштабі.

Читайте також: Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на обїзній Харкова, - Генштаб ЗС 01

В районі Щастя знищено 50 російських окупантів, біля Краматорська збито ще один літак збройних сил РФ, 4 танки ворога спалено на обїзній Харкова, - Генштаб ЗС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+62
Слава Україні ! Браво ЗСУ !
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24.02.2022 10:28
+42
Тримайтесь хлопці!
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24.02.2022 10:27
+41
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24.02.2022 10:34
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Правила форума Рада форумчан
если за первые четыре часе кацапсины потеряли 6 самолетов, то это не так уже и много. а когда сгорит 2-3 десятка, кацапы просто будут ссать взлетать.
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24.02.2022 10:33 Відповісти
они в 2008 за три дня потеряли 13/18 самолетов, и говорят что за штурвал могли пинками загнать только бухих в смерть подполковников да майоров седых,так что 6 за первые 4-5 часов это охеренно много, они обсираться начнут прямо сеодня, еще бы пилотика надыбать катапультировавшегося, да не прибить его при посадке, а в телек и интернет его....
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24.02.2022 10:50 Відповісти
в идеале - в полупрожаренном виде или повешенным на фоне разбомбленного ним же дома..

чтобы кацапы и не надеялись что выживут при катапультации
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24.02.2022 11:09 Відповісти
Осталось 2-е суток до полного уничтожения авицаии
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24.02.2022 10:46 Відповісти
за 4 часа = 6 ..

за 24 = 36..

итого 8 суток и кацапы закончились..
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24.02.2022 10:47 Відповісти
294 ето вся росийская авиация? А про братьев китайцев не забыл которые уже ждут недождутся когда мы общипаем старого медведя?
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24.02.2022 10:48 Відповісти
Китайцям слід на пальцях пояснити, що, в разі неможливості проведення Україною весняно-польових робіт, їм взимку їсти не буде чого. Десь два тижні є, щоб приборкати скаженого пацюка.
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24.02.2022 10:58 Відповісти
Тримайтесь хлопці!
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24.02.2022 10:27 Відповісти
Слава Україні ! Браво ЗСУ !
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Спасибо вам, дорогие вы наши, на вас вся надежда!
Низкий вам поклон.
Трощите этих диких варваров. Не место им на нашей земле
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24.02.2022 10:54 Відповісти
бей орков
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Виривайте їм горла, кришіть їх у капусту, ненавиджу, ненавиджу дикунів.
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Худоба вважала шо вона безсмертна, але 50 вже вдалось переконати у протилежному))
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Боже бережи наших воїнів. Молюся за вас.
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24.02.2022 10:28 Відповісти
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24.02.2022 10:28 Відповісти
Он, видать уже родился контуженым
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24.02.2022 10:55 Відповісти
Вот именно!
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24.02.2022 11:05 Відповісти
Україна по любому переможе.я впевнений в цього.По іншому бути не може,тому що не може бути.
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Держитесь укропчата! У меня старого мужика,прошедшего на срочке Афган в 1982 слезы текут от собственного бессилия, я представляю весь ужас войны,не дай бог никому! Ну как же так, ну как ***** так то а? Что же это такое ,как ..Храни вас всех бог, вы переможете обязательно!
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24.02.2022 11:42 Відповісти
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА.ТРИМАЄМОСЬ.ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА...
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Тримайтеся, ми з вами. Нищимо російську гниду, яка довгий час прикидалася братом, залізла на шию, розвела тут своїх гнид і атакувала.
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24.02.2022 10:29 Відповісти
А скільки ще тих гнид ходить серед нас, зрадників, колоборантів
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24.02.2022 10:56 Відповісти
Серед нас ходить- то не так і важливо! А от в броньованих машинах проїздить і при владі знаходиться, нібито українській - то це зовсім погано!
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24.02.2022 11:14 Відповісти
Шуфрича первым делом повесить на русской берёзке пока не успел ещё удрать
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24.02.2022 11:27 Відповісти
Смерть окупантам!!! Бий оркiв!!!!
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Хто з Харькова, що у вас?
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24.02.2022 10:29 Відповісти
лапти нехотя потрусили в рай
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24.02.2022 10:29 Відповісти
Чернігів. Танки рашисстов проїхали повж Семенівку у напрямку Корюковки.
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24.02.2022 10:30 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю.
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24.02.2022 10:31 Відповісти
Нужно наносить удары так же по скоплениях войск на их территории. Посеять панику, они должны понимать что может прилетать на ихние же базы
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24.02.2022 10:31 Відповісти
А тем временем акции Грязьпрома спикировали сегодня с 344 до 166.
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24.02.2022 10:31 Відповісти
це ІДЕАЛЬНО! але все ще не нуль...
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24.02.2022 10:49 Відповісти
Молодцы парни. Нам бы пару дней продержаться до подхода помощи с Запада. А кацапоидам придется месяц ждать вторую волну мяса пока соберут и привезут из дальних уголков Фашистской Расии
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24.02.2022 10:32 Відповісти
Не виключено що НАТО втрутиться, може обмежено але це не виключено
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24.02.2022 10:34 Відповісти
Так же дополнительно просто необходимо - нанести неожиданный удар а то и полностью уничтожить группировку войск на территории Приднестровья. ВСУи(все мы) должна почувствовать что можем побеждать и при необходимости аттаковать врага на его же территории
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24.02.2022 10:33 Відповісти
Согласен. Про приднестровью ударить самый раз пока они по нам не ударили. А Молдова должна помочь ето у нее единственный шанс освободить свою территорию.
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24.02.2022 10:45 Відповісти
Із того придністровського гнидника були вже "прильоти" по одеській області. Їх реально треба угандошити при підтримці румунсько -молдовських збройних сил(які після закінчення цієї війни стануть однією країною).
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24.02.2022 15:06 Відповісти
Сподіваюсь літаки транспортні. Щоб в кожному по 200 кацапів. Від сьогодні кожна курва, яка ляпне про «братьїв» з автомату дістає в табло, незалежно від наслідків. Бульбаші, ви теж лайно. В одному котлі з кацапами грітимете.
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24.02.2022 10:33 Відповісти
50 загинувших орків за 1 бій, мда, щось мені підказує що російська армія не така вже й сильна
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24.02.2022 10:34 Відповісти
Около 20ти погибших вместе с гражданскими. Жаль погибших но в целом ситуация в положительном ключе
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24.02.2022 11:03 Відповісти
Возможно, проверить инфу на сейчас нет возможности
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24.02.2022 11:12 Відповісти
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24.02.2022 10:34 Відповісти
блін, якщо це правда, то я просто ору) наші круті, а ці мавпи тупі недолугі.
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24.02.2022 10:36 Відповісти
Надеюсь это правда!
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24.02.2022 10:39 Відповісти
Живу в житомирській області Озерне поряд. дійсно о 4 та 5 ранку під час того як я чув розриви в небі літали літаки.
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24.02.2022 11:40 Відповісти
Один все таки потерян. Но проблема в другом - два склада с боеприпасами пошло по п***е. Это мы не могли предусмотреть?
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24.02.2022 10:40 Відповісти
Не тупи, у нас нет противоракетной обороны, удары наносят баллистическими ракетами.
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24.02.2022 10:46 Відповісти
Под Уманью склады взрывали диверсанты,Хотя честно не понимаю, караул должен был быть усилен и иметь несколько периметров.
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24.02.2022 11:28 Відповісти
На Ивано-Франковском аэродроме они сожгли склады ГСМ. Дым на полнеба был.
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24.02.2022 10:49 Відповісти
Шукайте пілотів, у них скоро інтерв'ю.
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24.02.2022 10:38 Відповісти
Мало сбить летящего мокшанина, надо его затем поймать и добить
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24.02.2022 10:39 Відповісти
Слава українським Героям!
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24.02.2022 10:40 Відповісти
ох, как же кацапские твари будут жалеть, что разворошили наш улей... и еще лет сто будут вздрагивать и чесаться, при упоминании Украины.
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24.02.2022 10:43 Відповісти
MOLODCI !!!! bolshe dohlih orkov , bolshe !!!
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24.02.2022 10:43 Відповісти
С началом этого вторжения, точнее наглого фашистского нападения, начнется исчезновение параши с карты мира. С помощью всего мира мы выстоим, а рашисты понесут огромные потери. Из-за этих потерь им придется отступить. Моральное состояние у русских солдат ужасное, они не понимают за что воюют и что погибают.
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24.02.2022 10:44 Відповісти
Що до ракетного обстрілу . Судячи з усього , кацапи розбомбили порожні склади , з яких ********** вже вивезли заздалегідь . У всякому разі повідомляється що вибухів *********** , немає на жодному , хоча самі будівлі складів горять .
Це ж саме на військових аеродромах . Пишуть що - в результаті ракетних обстрілів , жоден наш літак не знищений , бо військових повідомили про атаку , літаки заздалегідь підняли у повітря і перебазували у інші місця . Злітні смуги пошкоджені , але не критично .
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24.02.2022 10:44 Відповісти
В Харкові підтверджую, вибухи були, але детонації не було ніде. Отже зі складів таки повивозили наперед.
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Украинцы - боги войны. Шок от вероломной атаки быстро прошел. Входим в режим "киборг" и начинаем клепать вату десятками.
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24.02.2022 10:45 Відповісти
Кто бы уточнил, 5 бепилотников и 1 самолет или 6 самолетов. В принципе все в зачет,СЛАВА ЗСУ!
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24.02.2022 10:50 Відповісти
ВЕРТОЛЕТЫ Ка-52 в районе БРАГИНА. на трассе Р-35. МНОГО!
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24.02.2022 10:51 Відповісти
Грузия, время ОСВОБОЖДАТЬ Абхазию!
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24.02.2022 10:55 Відповісти
Peec 3-4 dienaam, pashlaik bik par agru, checheni ar var atguut savu neatkaribu.
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24.02.2022 11:02 Відповісти
Без паники!!! каждую информацию проверяем!!!
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24.02.2022 10:55 Відповісти
Ай бодай у Вас ручки не болiли...
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24.02.2022 10:58 Відповісти
You are fucking heroes. All Ukrainians!!!!
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24.02.2022 10:59 Відповісти
На даний момент потрібно підніматись Казахстану Грузії Чечні Молдавії і пірвати цю москальску нечисть, і бажано щоб ще підтягнувся Китай.
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24.02.2022 11:17 Відповісти
Слава ЗСУ! Знищуйте загарбників!
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24.02.2022 11:21 Відповісти
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24.02.2022 12:18 Відповісти
БРАВО!ТАК ДЕРЖАТЬ!смерть российской фашистской чуме!
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24.02.2022 13:15 Відповісти
"Вяликай атєчєственой ніколи не було. то лише локальна операція вермахту проводилася...
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24.02.2022 13:23 Відповісти
А де фото, матері Пуйлостану мають бачити на який фарш їхніх дітей перетворює Пуйло...
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24.02.2022 14:26 Відповісти
Слава Богу! Слава Україні !
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Glory to brave Ukrainian defenders!!!!
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24.02.2022 15:24 Відповісти
ГАРНЕ ВІДЕО З ПОЯСНЕННЯМИ ЯК ЩО КОМУ НЕ ЗРОЗУМІЛО.
ЗСУ ЗНАЛИ ПРО АТАКУ КАЦАПІВ НА 4 РАНКА

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=crhJPB5L8ic&feature=emb_logo
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24.02.2022 15:29 Відповісти
Слава Украине!
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24.02.2022 19:14 Відповісти
 
 