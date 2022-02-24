УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16275 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
65 567 47
війна (56332) Умань (220)

Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще п'ятеро людей у лікарні. ВІДЕО камери спостереження

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У центральну частину міста Умань влучив снаряд, загинув велосипедист, ще п'ятеро в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko

"Росіяни вбивають із повітря мирних громадян. Це Умань. Загинув велосипедист", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у центральну частину міста влучив снаряд.

Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Також він зазначив, що Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

- Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.

- Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще пятеро людей у лікарні 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
русофашики, готовьтесь в Гаагу твари
показати весь коментар
24.02.2022 10:41
+19
Ну як там Ізраїль дасть Україні зброю і системи ПВО ???
показати весь коментар
24.02.2022 10:48
+15
та нахрена в Гаагу... Удобрение на поля Украины гораздо полезней
показати весь коментар
24.02.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авиация или ракетаы?
показати весь коментар
24.02.2022 10:39 Відповісти
Ну як там Ізраїль дасть Україні зброю і системи ПВО ???
показати весь коментар
24.02.2022 10:48 Відповісти
11 00 в Одессе ракетный удар по нашему ПВО район 411 батареи сильный взрыв.
показати весь коментар
24.02.2022 11:05 Відповісти
помилилися , там недалеко військова частина
В Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Джерело: https://censor.net/ua/n3318618
показати весь коментар
24.02.2022 10:45 Відповісти
У вашого цадика цілили кацапи , трішки не дотягли ((( Зачєм Умань ? - затєм що Ізраєль відмовив Україні у продажу зброї , цілуйтеся і надалі взазос із кацапами !
показати весь коментар
24.02.2022 11:17 Відповісти
Старичок емігрантський , не тоді мені вказувати що мені робити , бо я в Україні , а ти , падло , з неї здриснув а тепер у ізрахєле за гроші України пенсію отримуєш (( щоб вона тобі упоперек горла стала ! А коли подавишся - поцілуйся із своїми соплємєнніками ОПЗЖопниками , які нині десь поруч з тобою у нори забилися . А я пішов Україну захищати ! Слава Україні ! Слава нації ! Смерть ворогам ! І таким як ти зрадникам України - смерть ! Більше не пиши , злидню нічого , буду спамити !
показати весь коментар
24.02.2022 11:31 Відповісти
эвреї всеядні гірше за китайців. не вірте покидькам - євреям
показати весь коментар
24.02.2022 11:49 Відповісти
Умань - Святое место для хасидов. А Хасидов не любит Хабад. А хабатники управляют Кремлем.
показати весь коментар
24.02.2022 11:19 Відповісти
русофашики, готовьтесь в Гаагу твари
показати весь коментар
24.02.2022 10:41 Відповісти
та нахрена в Гаагу... Удобрение на поля Украины гораздо полезней
показати весь коментар
24.02.2022 10:51 Відповісти
Нафик такая отрава земле, сжечь и забыть.
показати весь коментар
24.02.2022 11:19 Відповісти
Блин...люди...просят же вас оставаться дома.
показати весь коментар
24.02.2022 10:42 Відповісти
Снаряд с безпилотника?
показати весь коментар
24.02.2022 10:42 Відповісти
Самое страшное что разведка параши работала не один год и знает что у нас где
показати весь коментар
24.02.2022 10:43 Відповісти
"хвала" януковичам медведчукам и тп НАШистам
показати весь коментар
24.02.2022 10:52 Відповісти
.... Где Умань, а где открытое противостояние ... это работа вражеских ДРГ, которые просочились в страну ... будьте бдительны, если видите подозрительных людей с большими сумками, наплечниками, оружием - срочно сообщать в полицию по телефону!
показати весь коментар
24.02.2022 10:44 Відповісти
Дарма вони Умань зачипили...
Ізраїль може "не зрозуміти"....
В Умані іудеям належить 9/10 міста...
показати весь коментар
24.02.2022 11:22 Відповісти
и еще добавлю, у паРашки нет беспилотников такого радиуса действия, работают ДРГ кацапов ...
показати весь коментар
24.02.2022 10:45 Відповісти
Результат бесконтрольного шастания через границу Украина-кацапстан в течении всех лет войни.
показати весь коментар
24.02.2022 10:51 Відповісти
Какое дрг и зачем им Умань?
показати весь коментар
24.02.2022 10:51 Відповісти
там аэродром, ну промахнулись на несколько километров. Это же кривожолые кацапские Калибры
показати весь коментар
24.02.2022 11:00 Відповісти
Свежее.диверсанты взорвали склады с боеприпасами.Это либо спящие диверсанты,либо местные.
На месте работают мчсшники,ликвидируют разлетевшиеся боеприпасы.
Будьте бдительны!!!
показати весь коментар
24.02.2022 11:15 Відповісти
Це Гаага😡
показати весь коментар
24.02.2022 10:48 Відповісти
Не пойму чем твари шмаляют? крылатыми с крымского полуострова или искандером? для искандера слабый взрыв. Умань слишком далеко от границ для градов и ураганов.
показати весь коментар
24.02.2022 10:48 Відповісти
ДРГ и миномёт, может быть
показати весь коментар
24.02.2022 10:51 Відповісти
крылатыми ракетами.
показати весь коментар
24.02.2022 11:28 Відповісти
Для ДРГ на дороге нет ничего подозрительного...
показати весь коментар
24.02.2022 10:50 Відповісти
Удар был нанесён по складам боеприпасов под Уманью. Там сейчас пожар, взрываются снаряды и летят в сторону города.
показати весь коментар
24.02.2022 10:50 Відповісти
Откуда прилетело?
показати весь коментар
24.02.2022 10:54 Відповісти
Це робота ДРГ
показати весь коментар
24.02.2022 11:02 Відповісти
високоточною крилатою ракетою по чуваку на лісапеті. Тепер ніхто не може бути спокійним за своє життя.
показати весь коментар
24.02.2022 11:05 Відповісти
Если крылатая кацапского разлива то ничерта не высокоточная... если только твари сознательно не шмаляют по городам.
показати весь коментар
24.02.2022 11:10 Відповісти
Думаю ДРГ...
**********...
показати весь коментар
24.02.2022 11:11 Відповісти
Снаряд з такої відстані ? Скоріше за все ракета тіпа Урагану чи інша...
показати весь коментар
24.02.2022 11:35 Відповісти
КАК ВАМ БРАТСКИЕ НАРОДЫ?ВЕРИТЕ ЕЩЕ В ЭТО?
показати весь коментар
24.02.2022 12:14 Відповісти
"корзини з хлібом" для голодаючих робіників умані? десь колись таке вже було
показати весь коментар
24.02.2022 13:20 Відповісти
 
 