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Глава Львівської ОДА про ситуацію в регіоні: Війська РФ обстріляли військові частини в Кам'янці-Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Без жертв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава Львівської ОДА про ситуацію в регіоні: Війська РФ обстріляли військові частини в Кам'янці-Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Без жертв

У Львівській області атаки противника зазнали три військові об'єкти.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За оперативними даними, обстріляли військові частини в Кам'янці-Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Смертельних випадків не зафіксовано", - повідомив Козицький на брифінгу в четвер.

За його словами, Львівський аеропорт та його злітну смугу посилено охороняють, як і об'єкти критичної інфраструктури.

Козицький закликав жителів області зберігати пильність та інформувати правоохоронні органи про будь-які підозрілі особи або дії.

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Автор: Ірина Дашківська
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Смерть цапам!
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24.02.2022 10:41 Відповісти
Пишут про 4 уничтоженных танка рф возле Харькова
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24.02.2022 10:42 Відповісти
Горелые буряты всегда в радость!
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24.02.2022 10:44 Відповісти
Самое смешное и одновременно противное, это прыгнувшая Беларашка

Я ж надеюсь, Львов их встретит чашкой кофе)))
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24.02.2022 10:46 Відповісти
З території Білорусі, ясна річ. Від Львова до Бреста 325 км
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24.02.2022 10:54 Відповісти
Це ж з території бульбашії вгатили!
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24.02.2022 10:57 Відповісти
Это скорее психологическая атака, типа засрашка может уничтожать украинцев даже во Львове. Во времена ВМВ в первые месяцы были психологические бомбежки Берлина советской авиацией. Толку было ноль, но сам факт использовался советской пропагандой.
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24.02.2022 10:57 Відповісти
Этот ублюдок много что взял от Гитлера, только забыл, что там потом был Нюрнберг.
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24.02.2022 11:27 Відповісти
лукашенко п.ідар зохне найближчим часом як і *****!
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24.02.2022 11:06 Відповісти
 
 