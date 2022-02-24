МВС закликає громадян у разі ДТП швидко прибирати авто з доріг

Всі підрозділи патрульної поліції направлені на допомогу громадянам.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram МВС.

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"Стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам. Максимальний контроль ситуації", - зазначив він.

Щодо обстановки на дорогах Білошицький запевнив, що роблять все можливе для регулювання руху.

"Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо", - зазначив він.