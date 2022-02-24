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Республіка Корея приєднається до санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, - президент

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Республіка Корея приєднається до санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, - президент

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив у четвер, що Південна Корея приєднається до санкцій проти РФ на тлі російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будучи відповідальним членом міжнародного співтовариства, Республіка Корея висловлює підтримку міжнародним зусиллям, у тому числі і щодо економічних санкцій, ми візьмемо у цьому участь", - йдеться в повідомленні.

Мун Чже Ін також закликав владу вжити заходів для забезпечення безпеки громадян Південної Кореї, які перебувають на Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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24.02.2022 10:56 Відповісти
От вам і мікроелектроніка. Через тиждень всі мікрочіпи єрефії будуть складатися на лампах 40, 60 і 100 ватт.
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24.02.2022 10:58 Відповісти
Хотя бы комплекты не шлите в кацапию для сборки бытовой техники и радиотоваров. А то козломорды этим гамном не только себя обеспечивают а и нас засыпали во всех торговых сетях.
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24.02.2022 10:58 Відповісти
нарешті він зрозумів хто є хто
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24.02.2022 11:07 Відповісти
 
 