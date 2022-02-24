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Напад РФ на Україну: Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали консультації щодо четвертої статті НАТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Напад РФ на Україну: Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали консультації щодо четвертої статті НАТО

Сьогодні, 24 лютого, держави-члени НАТО Польща, Естонія, Латвія та Литва на тлі нового вторгнення Росії в Україну ініціювали консультації щодо четвертої статті Альянсу через загрозу безпеці союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN .

"Широкомасштабна агресія Росії є загрозою для всього світу і для всіх країн НАТО. Необхідно ініціювати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для реалізації додаткових заходів щодо забезпечення оборони союзників по НАТО", – сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

У 4 статті угоди НАТО зазначено, що сторони зобов'язуються консультуватися, коли територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якого з союзників опиниться під загрозою.

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Нагадаємо, сьогодні, о п'ятій ранку, Путін оголосив Україні війну і закликав ЗСУ скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан після атак Росії на українську військову інфраструктуру, міста та прикордонників. Він також закликав українців не панікувати, про що заявив у відеозверненні.
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Топ коментарі
+20
НАТО-тепер ваш вихід...
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24.02.2022 10:59
+12
Ну им легче, их много, а мы одни. Но ничего, держимся.
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24.02.2022 11:00
+11
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24.02.2022 11:11
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НАТО-тепер ваш вихід...
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24.02.2022 10:59 Відповісти
Ти під цією ганчіркою краще би пащеку закрив.
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24.02.2022 11:07 Відповісти
Dumaju gde to cherez 3-4 dnja i budet nash vihod, mi dolzhni videtj chto vi srazhaites za svoju zemlju - vse a ne toljko patrioti Ukraini.
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24.02.2022 11:28 Відповісти
Вдарили ракетою по центрі Умані. Військова частина в 30 км від міста. Нехілий разброс . Снайпера.
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24.02.2022 11:03 Відповісти
ото вже й добре що вони такі рукожопи... Військові цілі - вони з кацапів потім три шкури знімуть за той постріл.
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24.02.2022 11:06 Відповісти
нажаль є вбитий цивільний
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24.02.2022 11:09 Відповісти
Царство Небесне
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24.02.2022 11:19 Відповісти
Ну им легче, их много, а мы одни. Но ничего, держимся.
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24.02.2022 11:00 Відповісти
да тот бульдозер пока заведётся, пока раскачается... уже и война кончится.
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24.02.2022 11:03 Відповісти
Вводите эмбарго!
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24.02.2022 11:08 Відповісти
Санкции и ещё раз санкции!
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24.02.2022 11:09 Відповісти
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24.02.2022 11:11 Відповісти
https://www.facebook.com/pressjfo.news

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

18 Min. ·



Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації.

Всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування Об'єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами.

Противник несе втрати. На даний час в районі ООС збито 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбито напад на Щастя, в ході якого підбито 2 танки та знищено близько 50 російських окупантів.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.
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24.02.2022 11:30 Відповісти
будапештские гаранты, нужно закрыть небо под предлогом защиты атомных станций от возможной бомбардировки кацапофашистами.
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24.02.2022 11:19 Відповісти
Войскам сейчас целенаправленно нужно бить по технике и по транспорту с кацапскими военными. Где Байрактары?.......... своих операторов понятное дело опытных нет, попросить турков Нелох должен был уже, пусть помогут с операторами. Не думаю, что откажет.
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24.02.2022 11:19 Відповісти
Pochemu net svoih operatorov, jestj i dumaju soorganizujetsia i dast horoshih ljulei kacapam - vozmozhno taktika raztenutj chutj rashikov i togda tochechno obnuljatj, kstati Bairaktari ochenj horosho vidjat nochju, budet "spokoinoi nochi" rusnja.
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24.02.2022 11:31 Відповісти
Попробую объяснить. У тех, что есть - нет опыта при ведении боевых действий. Турецкие с опытом.
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24.02.2022 13:10 Відповісти
********** озєро нада
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24.02.2022 11:31 Відповісти
К слову - почему молчат Байрактары?
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24.02.2022 12:22 Відповісти
 
 