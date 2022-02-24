Напад РФ на Україну: Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали консультації щодо четвертої статті НАТО
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Сьогодні, 24 лютого, держави-члени НАТО Польща, Естонія, Латвія та Литва на тлі нового вторгнення Росії в Україну ініціювали консультації щодо четвертої статті Альянсу через загрозу безпеці союзників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN .
"Широкомасштабна агресія Росії є загрозою для всього світу і для всіх країн НАТО. Необхідно ініціювати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для реалізації додаткових заходів щодо забезпечення оборони союзників по НАТО", – сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
У 4 статті угоди НАТО зазначено, що сторони зобов'язуються консультуватися, коли територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якого з союзників опиниться під загрозою.
Нагадаємо, сьогодні, о п'ятій ранку, Путін оголосив Україні війну і закликав ЗСУ скласти зброю.
Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан після атак Росії на українську військову інфраструктуру, міста та прикордонників. Він також закликав українців не панікувати, про що заявив у відеозверненні.
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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам Російської Федерації.
Всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування Об'єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами.
Противник несе втрати. На даний час в районі ООС збито 6 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти. Відбито напад на Щастя, в ході якого підбито 2 танки та знищено близько 50 російських окупантів.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.