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ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС

Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області.

Прот це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.

У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.
На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.

У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами
Знищено локаційну станцію на аеродромі.

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Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.
Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.
У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано
Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.
Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

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У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.

Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.

Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.
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Топ коментарі
+22
"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

Разом переможемо! Win Together!

Слава Україні!Glory to Ukraine!"
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24.02.2022 11:10
+19
Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
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24.02.2022 11:11
+14
10:49
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

Смерь ворогам!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:20
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"За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

Разом переможемо! Win Together!

Слава Україні!Glory to Ukraine!"
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24.02.2022 11:10 Відповісти
Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
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24.02.2022 11:11 Відповісти
Власть дороги строила, что бы рашкотанкам удобнее было.
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24.02.2022 11:16 Відповісти
Сами Пески или именно пункт пропуска?
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24.02.2022 11:14 Відповісти
Пункт пропуска, т.е. домик со шлагбаумом на границе
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24.02.2022 11:21 Відповісти
СМЕРТЬ *****
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24.02.2022 11:15 Відповісти
сжечь КПП вместе с оккупантами... а тела оставить для собак... пусть пошамают... не каждый день такое счастье...
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24.02.2022 11:19 Відповісти
То что кацапоиды захватили стереть с лица земли артой вместе с кацапоидами. Нам какие то будки не важны. Нам люди важнее. А кацапоиды пускац дохнут пачками за каждую собачую будку. Кстати уходя нужно все забрасывать противопихотными минами. Чтобы кацапоиды боялись посрать в кустах и срали прямо в танках
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24.02.2022 11:19 Відповісти
10:49
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

Смерь ворогам!!!!!!!!!
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24.02.2022 11:20 Відповісти
Чучело, там же четко написано, что фото из архива издания.
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24.02.2022 11:29 Відповісти
так вам шашечки или ехать. Важно что подбили.
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24.02.2022 11:32 Відповісти
прикинь, и в Киеве снег в лесах и парках еще лежит, прямо сейчас
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24.02.2022 11:39 Відповісти
Речь президента РФ Владимира Путина, в которой он объявил о начале "военной операции" на украинском Донбассе, была записана 21 февраля - об этом сообщает российская Новая газета со ссылкой на метаданные видео. Судя по метаданным видео на сайте Кремля, оно было записано вечером в понедельник, 21 февраля. В этот день Россия признала псевдореспублики «Л/ДНР».
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24.02.2022 11:20 Відповісти
Медики надають допомогу пораненим
В наслідок ранкового обстрілу окупантами військової частини у місті Бердянську, до Бердянського територіального медичного об'єднання доставлено ДЕВ'ЯТЬ поранених.
Було оперативно розгорнуто три операційні. Пораненим надано терміному необхідну допомогу. Стан потерпілих стабільний.
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24.02.2022 11:22 Відповісти
Юрій Бутусов

4 мин. ·



Обстановка на 11.00.

Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.

Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого ********* озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.

Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.

Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.

Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.

Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.

Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.

Слава Україні.
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24.02.2022 11:26 Відповісти
Слава Украине! Родненькие воины Украины! Держитесь! Все молимся за вас!
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24.02.2022 11:26 Відповісти
з фантазій дебілів :

Аксьонов дав команду готуватись до прийому води з "кримського каналу"
Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра

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24.02.2022 11:26 Відповісти
Будь прокляты,кацапы!И их вы%лядки!
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24.02.2022 11:26 Відповісти
⚡️Российский фондовый рынок потерял 150 млрд долл за одну ночь
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24.02.2022 11:27 Відповісти
Интересно всё обстреливается, но здесь видно что Московия готовится взять Украину в кольцо от Одессы до белорусской границы, Венгрия выжидает, потом начнётся зачистка и переселение украинцев на Дальний восток
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24.02.2022 11:28 Відповісти
Позвонили знакомому из с. Отрохи Черниговской области и сообщили, что успешно подбивают танки оккупантов. Кацапятина начала выпрыгивать из танков и тикать. Первый пошел. Жду подтверждения инфо в инете.
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24.02.2022 11:34 Відповісти
Надо разрушать все дороги, по которым двигаются или могут двигаться
в Украину оккупанты - пусть восстанавливают под огнём.
А разрушить снова - это несколько секунд.
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24.02.2022 13:03 Відповісти
 
 