ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС
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Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області.
Прот це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.
У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.
На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.
У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами
Знищено локаційну станцію на аеродромі.
Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.
Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.
У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано
Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.
В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.
Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.
На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.
Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.
У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.
Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.
Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.
Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.
Будь ласка, зачекайте...
Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.
Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.
Разом переможемо! Win Together!
Слава Україні!Glory to Ukraine!"
На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб
Смерь ворогам!!!!!!!!!
В наслідок ранкового обстрілу окупантами військової частини у місті Бердянську, до Бердянського територіального медичного об'єднання доставлено ДЕВ'ЯТЬ поранених.
Було оперативно розгорнуто три операційні. Пораненим надано терміному необхідну допомогу. Стан потерпілих стабільний.
4 мин. ·
Обстановка на 11.00.
Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.
Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого ********* озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.
Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.
Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.
Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.
Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.
Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.
Слава Україні.
Аксьонов дав команду готуватись до прийому води з "кримського каналу"
Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к воде из Днепра
в Украину оккупанты - пусть восстанавливают под огнём.
А разрушить снова - это несколько секунд.