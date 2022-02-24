"Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель
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Напад Росії на Україну в четвер став однією з "найтемніших годин для Європи" за майже 80 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, заявив Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
"Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту завершення Другої світової війни", – сказав журналістам глава європейської дипломатії, пише CNN.
Боррель пообіцяв "невідкладну допомогу Україні", а також підтримати зусилля з евакуації, в тому числі співробітників представництва ЄС в Україні.
Нагадаємо, раніше, виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Боррель вказав, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть "найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися".
Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.html
нижние посты - так уже берлин и Париж вот-вот возьмут)
До чого це призвело?
Дуже просто - той десяток ракетних обстрілів військових баз в Україні отримав нульовий ефект.
Техніка і авіація з цих точок була виведена.
Крилатих ракет в РФ нагадую на ВСЮ РОСІЮ - всього кілька сотень. Трохи більше двохсот, якщо не зраджує пам'ять.
Вони вже вистріляли штук сорок (приблизно прикидаю).
Всі вистріляти вони не можуть - їм треба запас для оборони, на інших кордонах.
Нові збудувати - не можуть. За рік там буквально 20 штук випускають всі заводи РФ.
Тому навіть "ракетниє абстрели" - скоро закінчаться. День-два. А вони навіть зараз не нанесли ЗСУ серйозних втрат.
Отже, по оцінкам Генштабу, на разі перша атака росіян проходить невдало.
Втім, це ще не кінець. Безумовно так просто відсосати вони не можуть.
Уявіть заголовки - "Росія атакувала Україну всім що мала і не змогли віджати навіть 1 місто на 500 тисяч чоловік"?
Це сором для РФ. Тому будуть ще атаки.
Констатуємо лише що на разі ситуація для наших військ - хороша, згідно плану оборони.
єто до фига.
и кроме крылатых - там есть еще другие летающие бяки.
Эту же позицию она занимает и по популярности своих истребителей и вертолетов за рубежом. На вооружении различных стран находится 1 067 самолетов Су-27/30 и 2 865 винтокрылых машин Ми-8/17.
жечь колоны прямо на КПП - риск огромный.. там гражданских полно.
А вот дальше, среди лесов и полей - самое то.. как под Харьковим
немцев называли "немецко-фашистские оккупанты".
пора уже называть российские войска "российско-фашистские оккупанты".
а на ваши санкции хутин болт ложит
о санкциях можно пистеть день и вечером
Выгнать россиян и закрыть их магазины, заправки из Украины и ЕС
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЮ РОССИЙСКУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ. УКРАИНЫ
Золотом нельзя зарядить пушку и намазать на хлеб
А поменять золото на масло очччень не просто
https://www.youtube.com/watch?v=EM6T7Bwna1w
и ведь не поспоришь))
спасти образно, конечно.. но ЯО отобрать и разделить на десяток губнрний - да.
чтобы на развилось в то, в что атака гитлера развилась!
нужно присекать на корню!
10 военных Украины уде погибло за 6 часов
он будет действовать столько - сколько ему позволит Запад!
Навіть більше - россіянам було передано коди до беспілотників (вони закордонного виробництва) та всі вони впали. Ось так. В тім шо нам зараз так допомагає Світ є безумовно частина тоі провини перед Грузіею у Заходу.
Тебе, убогий, встречный тупой вопрос: как ты допустил, что путлер напал на вас?