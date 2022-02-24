Троє цивільних осіб загинули під час обстрілу з боку військ РФ у Вугледарі на Донеччині, - МВС

Біля ВПС "Дергачі" в Харківській областї розпочався мінометний обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Оперативне повідомлення МВС України на 11 год. 00 хв. Дві нерозпізнані цілі погрожують прикордонникам на Зміїному. Прикордонники зайняли оборону. До острова Зміїний підійшло дві надводні нерозпізнані цілі. Окупанти, використовуючи міжнародні канали зв’язку безпеки судноплавства з погрозами вимагають від прикордонного гарнізону військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Прикордонники зайняли оборону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у місті Одеса у Малиновському районі на територію в/ч 3012 НГУ влучив снаряд. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Київській області відбувся обстріл одного з приміщень військової частини Нацгвардії. Ймовірно з ракетного озброєння. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає.

"Біля ВПС "Дергачі" в Харківській області розпочався мінометний обстріл. У Донецькій області у місті Вугледар під час обстрілу загинули троє цивільних осіб. На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі", - додали в МВС.

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