Армія РФ подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми, - Бутусов
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Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.
Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Обстановка на 11.00.
Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.
Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого сучасного озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.
Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.
Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.
Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.
Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.
Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.
Слава Україні", - написав журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Ещё раз : что с Геническом и что будет с Мелитополем?
Не исключено, что в результате ударов российских фашистов будут выведены из строя объекты энергоснабжения. Поэтому крайне необходимо, чтобы местные власти по городам и селам предусмотрели резервные источники питания (в первую очередь для систем связи, жизнеобеспечения, работы органов местного самоуправления и пр.), например, автономные электростанции для их использования на время проведения ремонтных работ. Приобретение таких источников питания может быть осуществлено и за счет не запрещенных законодательством источников.
Скоро их паковать пакетами начнут и рефриджераторами к мамкам.
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Агентство
❗️На границу с Украиной к моменту вторжения перебросили солдат-срочников
На территории Украины вопреки закону сейчас могут воевать не только контрактники, но и солдаты-срочники. По крайней мере, мы обнаружили много свидетельств того, что их еще несколько дней назад перебрасывали в Белгородскую область - в том числе оттуда российская армия атаковала соседнюю страну.
▪️В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Матери пишут в комментариях в группах ВКонтакте (см. слайд), что их сыновья-солдаты, переброшенные на границу, перестали выходить на связь.
▪️Эту информацию нам подтвердили в Комитете солдатских матерей. По словам председателя правления Комитета Ольги Ларкиной, к ним с понедельника поступили десятки звонков от матерей, которые рассказывают, что их сыновей срочно перебросили к границе, выдали бронежилеты и боевое оружие. Она подчеркнула, что молодых людей заставили подписать контракты. У тех, кто отказывается подписывать контракт, отбирают военные билеты и ставят штамп, либо подписывают контракты за них, отметила Ларкина.
▪️Солдатов-срочников могут направлять в зону боевых действий не ранее, чем через четыре месяца после начала службы и прохождения подготовки. При этом в Минобороны ранее заявляли, что отправка на войну срочников исключена. Еще в 2013 году глава Генштаба Валерий Герасимов объяснял, что «речи об участии военнослужащих срочной службы в боевых действиях или вооруженных конфликтах не идет». Он ссылался на указание Путина привлекать к военным операциям только контрактников. Два дня назад РИА «Новости» тоже сообщали, что срочники не направляются в горячие точки и не участвуют в боевых действиях.
▪️Матери же говорят, что на границу с Украиной отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года - эти солдаты еще не успели пройти никакой подготовки."
Мишустин - в Казахстан, Матвиенко - в Таджикистам, Володин - на Кубу и в Никарагуa, один обнуленный остался на хозяйстве.
Ладно, эвакуация в Никарагуa - там тепло и бананы, но в Таджикистан эвакуацию обговаривать???
Простите, а как же рядом Талибан?
https://www.mk.ru/politics/2022/02/24/vse-pervye-lica-krome-putina-okazalis-za-predelami-rossii.html
ПИТАЄТЬСЯ - ДЛЯ ЧОГО ?
ЩОБ ЗГОРІТИ В СВОЇЙ БРОНЕТЕХНИЦІ ? УМНО )
При этом, обращать внимание на обязательное удержание того или иного пункта (района) вообще не следует.
Конечно людские и технические потери. Кто с этим спорит? Пост внимательно прочитай еще раз.
они просачиваются по возможности через бреши в границе избегая контакта и затем будут группироваться в точках сбора для нанесения удара по уже намеченным объектам.
Но, проблема наступающего в том, что ТВД это не плац. Есть доступная местность, есть слабодоступная, есть недоступная (у вас ее, практически, нет). Есть средства заграждения местности или направлений (не только мины), которые из доступной местности делают слабодоступную, а из слабодоступной - недоступную.
Задача обороняющегося: понять направления движения группировок (и отдельных частей и подразделений) противника, и стараться блокировать его фланги. Блокировать не только занятием обороны, но, прежде всего, огнем. Заставить противника из широкого фронта сплошного наступления наступать отдельными "ручейками", и эти "ручейки" подсекать у основания. Это наиболее эффективный способ борьбы с превосходящим противником. И требует этот способ подвижности и координации действий. Война дело переменчивое, координации не всегда достигнуть удается, поэтому, командиры должны понимать в чем их задача и смысл действий. Тогда они будут действовать правильно и без связи, и без указаний начальства.
А попытки удерживать тот или иной пункт, будут приводить к новым иловайскам и дебальцево.
Вот то-то и оно...
Не воняй здесь
Здесь наша земля , здесь наша Родина.
Хотим скачем, хотим танцуем, хоти песни поем.
Вы воры и убийцы
Зачем вы пришли, соседи?
Зачем вы пришли с войной?
Мы с вами детей крестили и пили на брудершафт…
Зачем вы нас оцепили колонной своих солдат?
Нам много досталось боли - хороним своих сыновей.
Мы видели много горя,мы стали еще сильней.
Зачем вы пришли, ребята?
За что собрались воевать?
Мы выстоим брат за брата, нас тоже учили стрелять.
Мы выстоим - у нас Воля, ее не возьмет автомат.
Мы вам не сдадимся без боя,все церкви пусть бьют набат.
Мы видели смерть, ребята,ей смело смотрели в глаза.
Не надо войны, не надо…
ПОТОМ НЕ ВЕРНЕШЬ НАЗАД...