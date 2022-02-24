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Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.

Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський провів термінову нараду в ОП: Заслухано актуальну інформацію про поточну безпекову ситуацію в Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Вопрос, в какую сторону он стрелять будет
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24.02.2022 11:43
+4
А як там кримінальні справи на Пороха?
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24.02.2022 11:39
+4
Так випустіть Семенченко, Торнадо та інших!
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24.02.2022 11:42
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Что он несёт?

Это предатели, как правило...
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24.02.2022 11:36 Відповісти
Вірне рішення...малорос
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24.02.2022 11:38 Відповісти
Мертветчук уже собрал свой вещмешок.
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24.02.2022 11:38 Відповісти
А як там кримінальні справи на Пороха?
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24.02.2022 11:39 Відповісти
Как это понимать?
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24.02.2022 11:40 Відповісти
мертвячук может брать автомат и идти на передовую. в таком случае ему все простят...если выживет.
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24.02.2022 11:42 Відповісти
Вопрос, в какую сторону он стрелять будет
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24.02.2022 11:43 Відповісти
если не в сторону кацапов, то тогда ему и санкции не страшны. дохлому телу все равно на санкции.
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24.02.2022 11:44 Відповісти
Так випустіть Семенченко, Торнадо та інших!
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24.02.2022 11:42 Відповісти
а вибачитись? перед Антоненком,перед Дугар, перед народом України
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24.02.2022 11:44 Відповісти
Трындец, Вова! А извиниться? Может быть даже публично? Может быть на коленях? За свою дурость! Бат Торнадо, бат Донбасс, Антоненко и масса других ждут искренних извинений и наказания тех, кто фальсифицировал обвинения
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24.02.2022 11:55 Відповісти
 
 