Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.
Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент.
Топ коментарі
+5 Ben23
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+4 5 копійок
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+4 Микола Мазуренко
показати весь коментар24.02.2022 11:42
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