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Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Національна солідарність - головна опора державності.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Національна солідарність - головна опора державності. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати всім охочим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина Україна залежить майбутнє нашого народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації!", - зазначив Зеленський.
"Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту ветеранів", - додав він.
Топ коментарі
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
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+15 VPYL
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+13 Глеб123
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Будь ласка, зачекайте...
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
иди - вон кацапы уже уже возвания пишут:
https://www.profinance.ru/news/2022/02/24/c54j-bank-rossii-provodit-valyutnye-interventsii.html
13:00 Big Papa
Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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Московітська скотина, 5-та колона ********* в Україні, спокійно розгулює по наших теренах та ще й веде ************* агітацю. Та що розказувати, коли в крисятнику та Банковій 10 їх повно. Я впевнений, що з якоїсь її частини вже давно сформовані диверсійні загони, які поки що законсервовані в підпіллі. Зброя та вибухівка для них точно вже давно завезена та схована. Вони тільки команди чекають.
При нормальній владі ця погано замаскована банда сиділа б за колючим дротом БЕЗ СУДУ ТА СЛІДСТВА до кінця війни. Для цього є процедура інтернування дозволена Міжнародним правом.
В нашому випадку це
"інтернування, затримання однією з воюючих держав громадян або представників національності ворожої держави, що проживають на її території, до кінця війни без обмежень у часі й без слідства. Застосовується до практики під час війни для запобігання інтервенції збройних формувань воюючих сторін на територію нейтральної держави (згідно з Другою Гаазькою Конвенцією 1899 і 1907 рр). Питання інтернування були регламентовані також окремими положеннями Женевської конвенції 1929, але Женевська конвенція від 1949 «Про захист цивільного населення під час війни» більш детально регулює положення іноземних громадян, встановлює, що місця інтернування повинні знаходитися поза зоною військових дій і по можливості позначатися спеціальними знаками. Інтерновані безкоштовно утримуються воюючими сторонами (забезпечуються необхідним харчуванням, одягом, медичною допомогою тощо), вони користуються правом листування з родичами, з відповідними міжнародними організаціями та інше."