Удар по стратегічних галузях, блокування доступу до технологій, заморозка активів в ЄС, - фон дер Ляєн про санкції проти Росії
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У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.
Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Цензор.НЕТ.
За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.
"Ціль Росії - не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.
Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.
"У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися", - пояснила президентка.
Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. "На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки", - заявила вона, не уточнивши, утім, чи йдеться про арешт суверенних активів, чи тих, що належать держпідприємствам.
Президентка ЄК наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо.
"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії", - додала вона, наголосивши, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.
Будь ласка, зачекайте...
Своим сраным нейтралитетом. Ню ню
Потом не говорите, что вы одним в мире
а ты хочешь их в трехзвездочные евролагеря посадить
ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
а таке треба навіть документувати.
путін буде лізти далі, доки не отримає ембарго.
Якби прожила б серед росіян років хоч би 5 - не молола б таких дурниць!
- Блокировать ВСЕ активы и финансовые средства, недвижимость итд. у Путина, депутатов Российской Думы, всех приближенных олигархов и остальных действующих лиц в западе, западных банках итд.
- У вышеупомянутых лиц запретить выезд из России в западные страны.
- Найти ВСЕХ родственников вышеупомянутых лиц (ребятишек, жёнушек итд.) проживающих в западных странах. Немедленно депортировать их в Россию с запретом вернутся пока в России правит лица с манией величия.
- Отключить Россию от всемирной финансовой системы - SWIFT итд. Что потом будет с оравой угарных сталинистов, не наше дело. Хотели возврата СССР 2.0 - пусть стоит в очередях за талонами.
- Остановить все возможности у России гадить в массовых средствах Европейских стран и Интернете. Если надо - отключить чебурнет от остального мира. Если надо - сделать это физически. По возможности обезвредить прокремлёвских лиц, занимающийся хакерством и троллированием. Если надо - ликвидировать.
Потом заниматься вопросом кремлёвских анклавов и союзников в Европе. Калининградский и Тираспольский анклавы должны исчезнуть с карты Европы. Наконец то решить вопрос Беларуси и Лукашенко. И что особенно важно - по настоящему заняться внутренней пятой колонной. Прокремлёвским деятелям и активным совкам при первом писке дать чемодан в руки и посадить в поезд/самолёт в Москву без прав возвращения.