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Удар по стратегічних галузях, блокування доступу до технологій, заморозка активів в ЄС, - фон дер Ляєн про санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Удар по стратегічних галузях, блокування доступу до технологій, заморозка активів в ЄС, - фон дер Ляєн про санкції проти Росії

У четвер лідери Європейського Союзу зберуться на позачерговий саміт, щоби затвердити санкції проти РФ.

Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Цензор.НЕТ.

За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

"Ціль Росії - не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.

Також читайте: ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

"У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися", - пояснила президентка.

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном. "На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки", - заявила вона, не уточнивши, утім, чи йдеться про арешт суверенних активів, чи тих, що належать держпідприємствам.

Президентка ЄК наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо.

"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни. Але Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії", - додала вона, наголосивши, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.

Також читайте: "Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
отключайте свифт им, выгоняйте с европы жен детей и любовниц рЮсских чиновников.
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24.02.2022 11:47
+22
Не выгоняйте, а сажайте в лагеря.
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24.02.2022 11:49
+18
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:49
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Та элементарно всех россиян выслать оттуда не в состоянии. Там в ес уже пятая колонна созрела.
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24.02.2022 11:48 Відповісти
головне щоб закрили повітряний простір на Украіною!
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24.02.2022 11:51 Відповісти
Если блокировать финансовые потоки ********* через пару дней у оленеводов все начнет разваливаться...
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24.02.2022 11:50 Відповісти
И выслать ВСЕХ обратно в « великую россию».
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24.02.2022 11:56 Відповісти
Израиль к сожалению предал Украину.
Своим сраным нейтралитетом. Ню ню
Потом не говорите, что вы одним в мире
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Да и Греция. мягко говоря. об.....лась. Вчера в новостях. когда объявили. что отправляют в соседние страны с Украиной 12 Апачи. премьер министр сразу добавил. что это не для нападения и заверил Москву в вечной дружбе. Хотя сами греки (народ) осуждают россию и поддерживают Украину. Мне уже многие греки позвонили и горячо осудили. Слава Украине!
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Только это надо сделать сначала, а затем объявлять. Но судя по тому, что visa в России уже не работает, возможно так и сделано.
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24.02.2022 11:47 Відповісти
отключайте свифт им, выгоняйте с европы жен детей и любовниц рЮсских чиновников.
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24.02.2022 11:47 Відповісти
Не выгоняйте, а сажайте в лагеря.
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24.02.2022 11:49 Відповісти
Нифига, лучше наказания для всех « блатных и блаженных» не лагеря, а жизнь в любимом отечестве а потому, пусть депортируют всех, включая ********* Путина и Лаврова, обратно на родину.
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24.02.2022 12:01 Відповісти
вся раша - ГУЛАГ,

а ты хочешь их в трехзвездочные евролагеря посадить
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24.02.2022 12:06 Відповісти
Відключити інтернет,відключити платіжну систему,Зробити массовану атаку з повітря на кремль!
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24.02.2022 11:48 Відповісти
Джипиеси теж хай не забудуть. заразом Гуглосервіси - все що можна все відключати!
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24.02.2022 11:50 Відповісти
Это кстати единственные действия
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Немає народу расєї-є калєктівнає лапатнає ****...о...
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24.02.2022 11:48 Відповісти
Треба не тількі Маму усіх санкцій але и бабцю та дідуся, трясця їх матері!!
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24.02.2022 11:48 Відповісти
Интернет вырубите рашистам
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24.02.2022 11:49 Відповісти
Немчура которая не двала оружия, смерть украинских военных на вашей совести
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24.02.2022 11:49 Відповісти
Ще Ізраіль,який не надав Протиоборонну зброю!
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24.02.2022 11:54 Відповісти
У вас там целый президент ***** полный
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24.02.2022 12:08 Відповісти
ЗБРОЯ! ЗБРОЯ! ЗБРОЯ та ін...! нам потрібні !
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24.02.2022 11:49 Відповісти
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!
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24.02.2022 11:49 Відповісти
Да вы наконец отключите п***сам Свифт и глобальный интернет чтобы кацапоиды не смогли проводить хакерские атаки по всему миру
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24.02.2022 11:49 Відповісти
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24.02.2022 11:50 Відповісти
https://youtu.be/uMC_NWwcbK8
а таке треба навіть документувати.
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Отменить все визы всем кацапам, в том числе рабочие и студенческие и дать 48 часов на выезд
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24.02.2022 11:50 Відповісти
Господи, та надавите уже на RIPE, и война закончится за пару дней. Россияне без интернета даже дьявола из под земли достанут.
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24.02.2022 11:51 Відповісти
Большинство из тех кто за вставания с колен или не пользуется интернетом вообще или довольны своим внутренним чебурнетом. Из остального мира из интересует только Aliexpress и взломанные программы/игры.
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Знищуйте російських окупантів навколо
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24.02.2022 11:51 Відповісти
https://youtu.be/ceCRu-OHFIs чому треба вбивати всіх російських окупантів.
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Де ембарго?

путін буде лізти далі, доки не отримає ембарго.
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24.02.2022 11:54 Відповісти
"Ми знаємо, що мільйони росіян не хочуть війни" - І навіщо свою тупість так на показ виставляти?
Якби прожила б серед росіян років хоч би 5 - не молола б таких дурниць!
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24.02.2022 11:54 Відповісти
Під Харковом знищили 4 російських танки
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24.02.2022 11:57 Відповісти
Красивое
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Нравицца- не нравицца, а буряты будут жарицца.
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24.02.2022 12:16 Відповісти
да миллионам россиян похрен на ту войну, они ни за что не выйдут против своего путлера, трусливые лапотники
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24.02.2022 11:57 Відповісти
Все єти санкции до одного места. Только ввод миротворческих сил ООН.
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24.02.2022 11:58 Відповісти
Того ООН где у России права вето?
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24.02.2022 12:29 Відповісти
Ні дочого ваші санкції.Чому не відключаєте свіфт? Чому не забороните їздити їм до вас?
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24.02.2022 12:12 Відповісти
А месяц назад нельзя было это сделать? Все время орали- путлер нападет и почти ничего не делали
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Русский 4й Рейх пошел на полную к 3й Мировой ядерной войне ! Вот так путины , меркели, макроны , шольцы, обамы, трампы и подвели мировую цивилизацию к полному уничтожению ! Русские надеются , что Запад в очередной раз дрогнет и примет позор вместо войны ! Германия уже приняла позор, Германия отказалась давать оружие Киеву, им важнее прибыли за русский газ по СП-2 ! Меркель нужно сажать на скамью подсудимых в Гаагском трибунале за подготовку , вместе с путиным , 3й мировой войны ! Макрона тоже ! Это не государственные деятели, это политиканы, купленные путиным с потрохами !
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24.02.2022 12:21 Відповісти
Заблокируйте им интернет, лишите возможности гадить на ресурсах по всему миру.
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24.02.2022 12:48 Відповісти
Как гражданин страны Евросоюза жду что правительства наших стран наконец то проснётся и начнёт шевелится. Санкции против отдельных банков и олигархов против гопников у власти а Кремле даст ровным счётом ничего. Эта публика начинает думать только если им даст лопатой по роже. Необходимые немедленные действия сейчас должны бить как минимум такие:

- Блокировать ВСЕ активы и финансовые средства, недвижимость итд. у Путина, депутатов Российской Думы, всех приближенных олигархов и остальных действующих лиц в западе, западных банках итд.

- У вышеупомянутых лиц запретить выезд из России в западные страны.

- Найти ВСЕХ родственников вышеупомянутых лиц (ребятишек, жёнушек итд.) проживающих в западных странах. Немедленно депортировать их в Россию с запретом вернутся пока в России правит лица с манией величия.

- Отключить Россию от всемирной финансовой системы - SWIFT итд. Что потом будет с оравой угарных сталинистов, не наше дело. Хотели возврата СССР 2.0 - пусть стоит в очередях за талонами.

- Остановить все возможности у России гадить в массовых средствах Европейских стран и Интернете. Если надо - отключить чебурнет от остального мира. Если надо - сделать это физически. По возможности обезвредить прокремлёвских лиц, занимающийся хакерством и троллированием. Если надо - ликвидировать.

Потом заниматься вопросом кремлёвских анклавов и союзников в Европе. Калининградский и Тираспольский анклавы должны исчезнуть с карты Европы. Наконец то решить вопрос Беларуси и Лукашенко. И что особенно важно - по настоящему заняться внутренней пятой колонной. Прокремлёвским деятелям и активным совкам при первом писке дать чемодан в руки и посадить в поезд/самолёт в Москву без прав возвращения.
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24.02.2022 13:27 Відповісти
 
 