Напад РФ на Україну: Макрон скликав Раду з оборони та безпеки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав у четвер уранці Раду з питань оборони та безпеки у зв'язку з російським вторгненням в Україну,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила газета Le Figaro.
У зв'язку з цим, зазначає видання, прем'єр-міністр Жан Кастекс та глава МВС Жеральд Дарманін скасували планову робочу поїздку до міста Анже.
Поїздка анульована "через російське військове вторгнення в Україну", повідомили в Кабінеті міністрів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Anastasiya А.
показати весь коментар24.02.2022 11:52 Відповісти Мені подобається 2
SergTranscarpathian
показати весь коментар24.02.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 3
Anastasiya А.
показати весь коментар24.02.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 1
SergTranscarpathian
показати весь коментар24.02.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 2
Anotol
показати весь коментар24.02.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 0
Gozzalik salonu
показати весь коментар24.02.2022 12:03 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...