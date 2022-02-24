Напад РФ на Україну: Макрон скликав Раду з оборони та безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав у четвер уранці Раду з питань оборони та безпеки у зв'язку з російським вторгненням в Україну,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила газета Le Figaro.

У зв'язку з цим, зазначає видання, прем'єр-міністр Жан Кастекс та глава МВС Жеральд Дарманін скасували планову робочу поїздку до міста Анже.

Поїздка анульована "через російське військове вторгнення в Україну", повідомили в Кабінеті міністрів.

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