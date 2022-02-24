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Напад РФ на Україну: Макрон скликав Раду з оборони та безпеки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Напад РФ на Україну: Макрон скликав Раду з оборони та безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав у четвер уранці Раду з питань оборони та безпеки у зв'язку з російським вторгненням в Україну,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила газета Le Figaro.

У зв'язку з цим, зазначає видання, прем'єр-міністр Жан Кастекс та глава МВС Жеральд Дарманін скасували планову робочу поїздку до міста Анже.

Поїздка анульована "через російське військове вторгнення в Україну", повідомили в Кабінеті міністрів.

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Не могу не радоваться тому, как макрон поменялся. Раньше к путину бегал, звонил, а сейчас, что не день - то собрание созывает.
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24.02.2022 11:52 Відповісти
Ще чекайте. Подивимося завтра, коли Ху.ло почне пропонувати перемовини на його умовах і т.п. Чи не Макрон, або німці із цим лайном перші прибіжать...
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24.02.2022 11:58 Відповісти
Не думаю. Ну или хочу верить, что вы не правы.
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24.02.2022 11:59 Відповісти
Потрібно виключати РФ із ООН і усіх інших міжнародних організацій.
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24.02.2022 11:56 Відповісти
Молодець, ми повинні подякувати йому за те що буде висловлена глубокая обєспокоєнность
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24.02.2022 11:59 Відповісти
А Меркель как там спит? Крепко? ********? Сп2 это чисто экономический проект? Тварь.
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24.02.2022 12:03 Відповісти
 
 