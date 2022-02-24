Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський закликав громадян РФ виступити з протестом проти війни Росії проти України.
Про це Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Громадяни Росії сьогодні самі вибиратимуть, який шлях в кожного із них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною", - наголосив президент.
Топ коментарі
+8 Глеб123
показати весь коментар24.02.2022 11:53
+3 Nestor Nen
показати весь коментар24.02.2022 11:53
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Будь ласка, зачекайте...
Зараз ми, всі українці, незалежно від політичних вподобань будемо об'єднані спільною справою по захисту держави від окупантів.
зараз розбратом може займатися лише ворог
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!