Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав громадян РФ виступити з протестом проти війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії сьогодні самі вибиратимуть, який шлях в кожного із них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський