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Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав громадян РФ виступити з протестом проти війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії сьогодні самі вибиратимуть, який шлях в кожного із них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Обстрел территории Украины осуществляется так же с территории Приднестровья. Как и ожидалось, удар по Украине наносят со всех метастаз "русского мира".
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24.02.2022 11:53
+3
Щось єрмака не видно ні чути, чи він вже звалив, разом с консулами рашки?
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24.02.2022 11:53
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Обстрел территории Украины осуществляется так же с территории Приднестровья. Как и ожидалось, удар по Украине наносят со всех метастаз "русского мира".
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24.02.2022 11:53 Відповісти
Виступлять проти війни 150 дідусів і бабусь в 140 млн парашці.
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Медичний білий порошок приймає . Скорше за все що занедужав . Хвилююсь за нього .
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Щось єрмака не видно ні чути, чи він вже звалив, разом с консулами рашки?
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24.02.2022 11:53 Відповісти
лучше расскажи что там у тебя соседи говорят по лестничной клетке... во дворе...какие настроения
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24.02.2022 11:58 Відповісти
Дитина бавиться...
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24.02.2022 11:56 Відповісти
то до жопи двeрцi!
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24.02.2022 12:03 Відповісти
До кого ти звертаешся,до кацапського см1ття без мозоку?
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24.02.2022 12:04 Відповісти
Адміни баньте кожен акк який буде розгортати внутрішньополітичні дискусії
Зараз ми, всі українці, незалежно від політичних вподобань будемо об'єднані спільною справою по захисту держави від окупантів.
зараз розбратом може займатися лише ворог
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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24.02.2022 12:05 Відповісти
 
 