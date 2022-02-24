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ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених

Внаслідок вторгнення військ РФ до України загинули понад 40 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що на сьогодні понад 40 загиблих та кілька десятків поранених", - сказав він, відповідаючи на уточнювальне питання щодо того, які втрати наразі понесла Україна внаслідок російського вторгнення. 

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Кількість жертв серед цивільних, за словами Арестовича, - до 10 чоловік.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
всем павшим честь и хвала !
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24.02.2022 11:55
+47
Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
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24.02.2022 11:55
+34
😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
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24.02.2022 11:57
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всем павшим честь и хвала !
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Главное про их семьи не забыть для помощи
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Срочно нужно начать бить по скоплениях войск до перехода границы.
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Отомстим за всех!
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24.02.2022 11:55 Відповісти
Заткніть рота цьому виродку. Всі данні лиш з офіційних джерел.
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24.02.2022 11:56 Відповісти
Здаєм по можливості кров ! https://account.donor.ua/
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24.02.2022 11:56 Відповісти
😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
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24.02.2022 11:57 Відповісти
Зате кацапські танки заглибились біля Харкова на 40 (!) км - може, по гарним дорогам перли?
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24.02.2022 12:00 Відповісти
Так Люся не звільнився? Ппц Ну, давай Люся, розкажи нам, як оточити окупантів теплим океаном
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24.02.2022 11:57 Відповісти
Видел видео как наши сепары из молдовы ракетами в Украину. Собираетесь ли делать что-то с ними?
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24.02.2022 11:58 Відповісти
После такого этог гадюшник - под ноль артиллерией, со всех сторон
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24.02.2022 12:03 Відповісти
Царсвiя Небесного...
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24.02.2022 12:00 Відповісти
А де дерьмак?
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Нажаль втрат не вникнути.... Вічна пам'ять загиблим героям!
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Герої не вмирають!
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24.02.2022 12:04 Відповісти
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Вечная Память павшим украинским воинам.
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24.02.2022 12:04 Відповісти
Сейчас началось заявление Земана, называет рашу и пуйла агрессором, говорит, что ошибался и что сумасшедшего нужно изолировать. Выразил полную поддержку Украине.
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24.02.2022 12:04 Відповісти
А ещё призвал отключить рашу от Свифт.
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24.02.2022 12:08 Відповісти
Жаль, что Европа на это не пойдёт.
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24.02.2022 18:24 Відповісти
Ковідну тисячу на ЗСУ.
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Можна? Як?
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24.02.2022 12:07 Відповісти
С.У.М.
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Дуже шкода вічна пам'ять загиблим !
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24.02.2022 12:10 Відповісти
почему не обявляется общая мобилизация, какие-то общие слова от власти не паниковать, а где призывы защищать свою страну! а россия- будь проклята!
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Зе вже обявив мобілізацію, там і до спільної мобілізації недалеко.
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24.02.2022 15:27 Відповісти
Вічна пам'ять. Хай буде проклятий кожен, хто причасний до геноциду Українського народу. Смерть кацапам.
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24.02.2022 12:26 Відповісти
есть ли данные от прессекретаря ООС ?
понимая что в таком жестком замесе жертвы есть... для меня слова абристовича - не факты !!!!
.........
всем принявшим первый удар на себя, всем продолжающим защищать нас, всем и каждому - СЛАВА! всем погибшим - вечная память ... ГЕРОИ не умирают...
все буде Україна ! слава НАЦІЇ !!!
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24.02.2022 12:29 Відповісти
смерть ворогам
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24.02.2022 17:26 Відповісти
Який жах…
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24.02.2022 12:30 Відповісти
В Европе передали, что ***** кие танки вошли в Харьков.
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24.02.2022 12:33 Відповісти
брешуть.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Брешуть?
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28.02.2022 03:06 Відповісти
В горлівськой європі ? )))
Стоять твої кацапські танки підбиті на кольцевій Харкова.
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24.02.2022 15:26 Відповісти
Горлiвцям мерещуться горлiвцi. Мандруй собi.
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28.02.2022 03:07 Відповісти
Долбодятел - танки в місто не входили, тілки бронеавто і БТР які спалили.
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28.02.2022 17:12 Відповісти
в инете есть видео подбитые российские танки на кольцевой под Харьковом (Тик-ток) там их 4 штуки и говорят что подбили их 20 летние солдаты ЗСУ
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24.02.2022 17:29 Відповісти
Вічна Пам'ять загиблим ГЕРОЯМ! А ми - хто живемо завдяки їх самопожертві пам'ятаймо : вони загинули - щоб ми мали змогу змобілізувати УСІ СИЛИ І УСІ РЕЗЕРВИ та разом стали на захист своєї землі!
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24.02.2022 12:45 Відповісти
Сколько кацапни зажарили? Утешьте нас
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24.02.2022 12:46 Відповісти
сотни,только кто же их считал?
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24.02.2022 17:30 Відповісти
Уже к 5 тысячам подходит.
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28.02.2022 03:08 Відповісти
вечная память погибшим!смерть российскому врагу!а раненным скорейшего выздоровления!
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24.02.2022 13:09 Відповісти
Чтоб он издох , это ***** , русня у вас земля будет гореть под ногами . Только , что женщина отиздила сумкой тётку из москвы, в магазине и проклинала её
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24.02.2022 14:06 Відповісти
Проклинаю Россию и Белорусь! До 13 колена. Трусы и терпилы
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24.02.2022 14:17 Відповісти
Конечно терпилы. Как покупать у лукавого , поддерживая его кошельки - так все окэ. Чеж вы нам стволов не подкинули, чего вы ставили рекорды по покупке соляры и электричества?
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24.02.2022 16:16 Відповісти
Так а шо - Люська лишився при роботі?! Наче ж звільнявся?..
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Хорошими дорогами ворогам добре добиратися. А от ЗСУ, яких 2 роки тримають на голодному пайку в позі мішені... непросто. Шашликоїдання, безгуглі танці , ігнор, презирство Навіть прямі віддзявкання проти допомоги... не дуже добрий помічник. І нам! треба переступити, і втрачати дітей ...Така скорбота, такий жаль і злість переповнює душу..
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24.02.2022 17:58 Відповісти
Больно, але ми помстимося
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24.02.2022 18:11 Відповісти
 
 