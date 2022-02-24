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ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок вторгнення військ РФ до України загинули понад 40 людей.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що на сьогодні понад 40 загиблих та кілька десятків поранених", - сказав він, відповідаючи на уточнювальне питання щодо того, які втрати наразі понесла Україна внаслідок російського вторгнення.
Кількість жертв серед цивільних, за словами Арестовича, - до 10 чоловік.
Топ коментарі
+47 Андрей Саган
показати весь коментар24.02.2022 11:55
+47 Victoriya Zabella
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+34 Лилия Стацкая
показати весь коментар24.02.2022 11:57
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Будь ласка, зачекайте...
понимая что в таком жестком замесе жертвы есть... для меня слова абристовича - не факты !!!!
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всем принявшим первый удар на себя, всем продолжающим защищать нас, всем и каждому - СЛАВА! всем погибшим - вечная память ... ГЕРОИ не умирают...
все буде Україна ! слава НАЦІЇ !!!
Стоять твої кацапські танки підбиті на кольцевій Харкова.