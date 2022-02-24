У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний

Сили оборони України стримують наступ російського агресора.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів. Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору. Противник несе втрати. Разом до Перемоги!" - повідомив Залужний.

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