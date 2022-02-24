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У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний

Сили оборони України стримують наступ російського агресора.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів. Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору. Противник несе втрати. Разом до Перемоги!" - повідомив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО
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Топ коментарі
+70
Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
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24.02.2022 11:59
+45
Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
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24.02.2022 12:04
+40
Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
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24.02.2022 12:01
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Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
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24.02.2022 11:59 Відповісти
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24.02.2022 11:59 Відповісти
в Сумах тоже артиллерия не утихает.
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24.02.2022 12:00 Відповісти
Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
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24.02.2022 12:01 Відповісти
нє,відразу до пекла...
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24.02.2022 12:02 Відповісти
в чан со смолой
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24.02.2022 12:04 Відповісти
Неееее, не до мамок, а в пекло. ***** ж обещал.
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24.02.2022 12:58 Відповісти
Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр, Кримом) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Москали уже в Сумы зашли или в области на границе сие происходит?
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24.02.2022 12:21 Відповісти
дальнобойная артиллерия работает. кацапами в Сумах и не пахнет.
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24.02.2022 12:22 Відповісти
Треба визволяти ще й Донецьк та Луганськ, якшо ці покидьки відступають
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24.02.2022 12:00 Відповісти
Залужному ПОШАНА, він на своєму місці, на відміну від інших Зе!ставленників.
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24.02.2022 12:00 Відповісти
Хєрсон це основний напрямок його удару.
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24.02.2022 12:00 Відповісти
щойно був обстріл Олешків
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Писали мне часа 2 назад Брилёвка под градами
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24.02.2022 12:43 Відповісти
Слава ЗСУ ! Народ с вами,держитесь пацаны, противник будет разбит!
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Переможемо обов"язково!!! Смерть московським окупантам!!! Слава Україні!!"!
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24.02.2022 12:01 Відповісти
Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
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24.02.2022 12:04 Відповісти
Смерть путлерам
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Самое главное теперь не останавливаться,пока не будет освобождены Крым и донбас.Повод уже есть 100%.А зеленый клоун опять станет перед крымом и донбасом и будет война еще 8 лет.
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Сейчас он ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ. Куесосить его будем потом.
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24.02.2022 12:30 Відповісти
Да, согласен.
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24.02.2022 12:44 Відповісти
Главное не дать кацапоидам высадить десант в нашем тылу. Не зря же они на Беларашку кукурузники притащили
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Оборону нужно однозначно переводить в контрнаступление. Вспомните историю 7ми дневной войны в Израиле
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Де наші дрони, чому не завдають ударів на випередження?
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…

«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.

Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…

«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…



Богдан недаром з булавою

З колін Вкраїну підіймав

І гайдамака ніж «свячений»

В крові недарма гартував….

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24.02.2022 12:13 Відповісти
Кує Вкраїна перемогу

Вкладають сили всі щомить

За неї, матінку єдину,

Душа у кожного щемить.

Поглянь! Черкаська кров гаряча

Із вени в вену прудко струменить,

Луганський хлопець, з мертвих наче,

Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!

Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім

Дітей твоїх я груддю прикривав…

А ти спасла мене… Тобі і слава…

Недаром я життям ризикував…».

Старенька бабця чимчикує

З торбинкою, спинитись просить:

«Візьміть, прошу, хай мій сухар

В бою поможе хлопцям встоять…».

Все знадобиться, щоб здобуть свободу -

Шмат сала, чи сухар, чи автомат

І сплетений дитячими руками

Бійцю на фронті білий маскхалат.

Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»

«Вернись живим, не впавши у борні!»

Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,

Встояти і не згинути в огні.

Прийде весна!!! Калинові суцвіття

Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть

І клекотом лелеки провозвістять

Нове життя, і нашу нову путь.

На півночі ж, хай чорний ворон кряче,

Як поминання про козацьку сталь,

Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,

Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…

Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…

А нам орать, плекать родючу ниву,

Кувать залізо і ростить дітей,

І берегти, всім серцем, Україну

Для тих, що будуть після нас,

людей...

С. Гайдамака

6.12. 2014 р.
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Тримайтеся хлопці
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24.02.2022 12:14 Відповісти


Боже, не літості - лютості,
Боже, не ласки, а мсти,
Дай розірвати нам пути ці,
Ретязі ці рознести.

Дай нам серця неприкаяні,
Дай стрепіхатий стогнів,
Душ смолоскипи розмаяні
Меж чужинецьких вогнів.

Пориве, пориве, пориве,
Разом пірвемося в лет.
Бач, - розтивається зориво,
Хай і на смерть,а - вперед.

Благославенна хай буде та
Куля туга, що разить
Плоть, щоб її не марудити
В перечеканні століть.

Боже, розплати шаленої,
Боже, шаленої мсти,
Лютості всенаученної
Нам на всечас відпусти.
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24.02.2022 12:16 Відповісти
хай нам Бог помагає....
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24.02.2022 12:17 Відповісти
В спам, лапоть мокшанский!!!!!!!!!!!
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24.02.2022 12:21 Відповісти
Валенок чукотский, а ты чего сюда приперся? А ну брысь к оленЯм.
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24.02.2022 12:25 Відповісти
Так и будет.
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24.02.2022 12:25 Відповісти
Врага уничтожим ! Слава Украине !
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24.02.2022 12:29 Відповісти
Убейте всю эту Мразь!
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24.02.2022 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww&ab_channel=%C5%BDalvarinis
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24.02.2022 12:35 Відповісти
Чего ждёт Си ? Лучшего момента освободить Сибирь может и не быть!!!
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24.02.2022 12:31 Відповісти
Залужний вже не має бажання дзвонити у генштаб білорасєї?((
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24.02.2022 12:41 Відповісти
чем больше груза 200 пойдет на мордор-рф, тем быстрее начнется в раше рускабунт..
это то, чего так боится кабаев.
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24.02.2022 12:43 Відповісти
Жгите, палите этот металлолом. Весь цивилизованный мир с вами. Выстоять вам друзья. остановить эту атаку а потом по ночам в поле утилизировать и жечь их, сжеть их всех. Это ваша земля. Удачи.
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24.02.2022 12:44 Відповісти
Молодцы Черниговчане !Слава Украине и ЗСУ ! мочите кацапсин где только можете !
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Через Городню в Чернігівській області йде велика колона фашистської техніки
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24.02.2022 13:29 Відповісти
есть видео с оккупантами на Каховской ГЕС...Херсон скорее всего сегодня займут
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24.02.2022 13:37 Відповісти
 
 