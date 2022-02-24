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В Одесі сталося ще кілька вибухів: Війська РФ б'ють по військових частинах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одесі сталося ще кілька вибухів: Війська РФ б'ють по військових частинах

В Одесі сталося ще кілька вибухів, під удар потрапили військові частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За інформацією видання, сталося кілька вибухів, які було чути в різних районах міста. Житлові будинки тремтять від вібрації.

Місцевий житель розповів, що бачить чорний дим, який підіймається в районі промринку "7-й кілометр".

В ДСНС заявили, що вибух стався на вулиці Промисловій, де дислокується військова частина.

На залізничних коліях зафіксовано вибух в районі розташування одного з аварійно-рятувальних загонів (Застава-2) і на вулиці В'ячеслава Кирилова, 13а, де також розміщена військова частина.

Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
День зневатлення Одеси
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24.02.2022 12:01
+26
Ну что некоторьІе одесситьІ, любят вас ваши скрепньІе братья?

Запомните раз и навсегда, Одесса украинский город.

Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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24.02.2022 12:05
+13
Відслюдковуємо коллоборантів ! Якщо що, повідомляєм !!
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24.02.2022 12:04
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День зневатлення Одеси
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24.02.2022 12:01 Відповісти
со сторони Броварів щось гупало
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24.02.2022 12:03 Відповісти
бахнуло 5 хвилин тому. пішла друга хвиля
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Еще один выстрел - Киев.
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24.02.2022 12:03 Відповісти
Находился у южного рынка в очередь в банкомат.****** пи.все бабульки сразу начали голосить .пуйло.он хуже гитлера и т.п..по ощущениям что били по нашим морским базам
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24.02.2022 12:09 Відповісти
прибрежным.там части пво
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24.02.2022 12:10 Відповісти
я хз что это было. но взрыв был один и очень мощный . находился у южного рынка.Одесса
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Літаки зберегли? І слава дєду Джо і богу.
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Відслюдковуємо коллоборантів ! Якщо що, повідомляєм !!
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24.02.2022 12:04 Відповісти
Ну что некоторьІе одесситьІ, любят вас ваши скрепньІе братья?

Запомните раз и навсегда, Одесса украинский город.

Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Київ, сирени гудуть
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Район? Печерск гупнуло и поехали туда наши.
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Хде?
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24.02.2022 12:10 Відповісти
Троя
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24.02.2022 12:15 Відповісти
потрібно воєнних вивести з військових частин, разом із зброєю. щоб вони не постраждали. потрібно їх максимально розсосередити.
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24.02.2022 12:05 Відповісти
Горіть в пеклі,хуйловські виродки!!!!Україна стане вашою могилою!
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24.02.2022 12:06 Відповісти
Выступил труха...сказал, что прощается в связи с передачей власти военным
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24.02.2022 12:07 Відповісти
Звідки інформація?
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24.02.2022 12:10 Відповісти
С одесского канала
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Можна посилання?
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Канал град..Ну типа он уже в Одессе не главный...
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Нашим конечно..по закону о военном положении
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24.02.2022 12:31 Відповісти
НГУ @ng_ukraine

·2 хв

!! Уточнена інформація по Одеській області !!
Інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтверджена.

Пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач» в складській будівлі.

Закликаємо усіх зберігати спокій.
Україна понад усе!
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24.02.2022 12:08 Відповісти
Не вдалося вмовити одеситів ***********, тепер примушує, винищуючи них.
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Что там наши нептуны. По кацапским корытам пуляют?
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Шановні!
Фільтруйте новини
..дуже багато фейків.
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24.02.2022 12:21 Відповісти
Сейчас должны пойти эшелоны оружия с запада. Я на это надеюсь
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24.02.2022 12:35 Відповісти
надеюсь военных там уже нет, а дома то такое...
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24.02.2022 12:35 Відповісти
Шо там по САНКЦИЯМ? Шуму наделали об их "смертельности", но пока ничего....
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24.02.2022 12:36 Відповісти
они прекрасно понимают что там уже никого нет , и самое ценное уже вывезли ...они бьют по психике горожан , пытаются сломать морально ... так что держитесь !
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24.02.2022 12:43 Відповісти
Задача ВСУ - сделать так что бы при запахе росийского солдата все бродячие собаки облизывались!!!
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24.02.2022 13:13 Відповісти
В Україні формують 25 бригад територіальної оборони в кожному регіоні і 150 батальйонів.
Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки або зателефонувати на гарячу лінію 0800507028.
Для вступу до лав оборони потрібно мати із собою лише паспорт.
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24.02.2022 13:47 Відповісти
 
 