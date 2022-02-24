В Одесі сталося ще кілька вибухів: Війська РФ б'ють по військових частинах
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В Одесі сталося ще кілька вибухів, під удар потрапили військові частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За інформацією видання, сталося кілька вибухів, які було чути в різних районах міста. Житлові будинки тремтять від вібрації.
Місцевий житель розповів, що бачить чорний дим, який підіймається в районі промринку "7-й кілометр".
В ДСНС заявили, що вибух стався на вулиці Промисловій, де дислокується військова частина.
На залізничних коліях зафіксовано вибух в районі розташування одного з аварійно-рятувальних загонів (Застава-2) і на вулиці В'ячеслава Кирилова, 13а, де також розміщена військова частина.
Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.
Топ коментарі
+28 Филипп Колобов
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+26 Іван Лазівський
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+13 AlexBrentano
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Запомните раз и навсегда, Одесса украинский город.
Горожане защищайте свой город. Победа будет за вами.
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!! Уточнена інформація по Одеській області !!
Інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтверджена.
Пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач» в складській будівлі.
Закликаємо усіх зберігати спокій.
Україна понад усе!
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..дуже багато фейків.
Щоб стати добровольцем територіальної оборони, потрібно звернутися до військкомату за місцем прописки або зателефонувати на гарячу лінію 0800507028.
Для вступу до лав оборони потрібно мати із собою лише паспорт.