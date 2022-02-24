"Сподіваюся, ти здохнеш болісною смертю, мерзота": Футболіст збірної України Зінченко звернувся до Путіна
Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Футболіст "Манчестер Сіті" й збірної України Олександр Зінченко відреагував на початок війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН"
"Я сподіваюся, що ти здохнеш болісною смертю, мерзота!" - написав футболіст.
Варто зазначити, що наразі допис видалено.
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