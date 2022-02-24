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"Сподіваюся, ти здохнеш болісною смертю, мерзота": Футболіст збірної України Зінченко звернувся до Путіна

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Футболіст "Манчестер Сіті" й збірної України Олександр Зінченко відреагував на початок війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН"

"Я сподіваюся, що ти здохнеш болісною смертю, мерзота!" - написав футболіст.

Варто зазначити, що наразі допис видалено.

Також читайте: Німецьке видання Bild замінило рекламу "Газпрому" на формі футболістів слоганом "Свободу Україні". ФОТО

Сподіваюся, ти здохнеш болісною смертю, мерзота: Футболіст збірної України Зінченко звернувся до Путіна 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Зіченко-респект.Повністю підтримую...
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24.02.2022 12:09
+19
Хай ***** буде прокляте на віки!!!!!
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24.02.2022 12:09
+9
}{уйло надо четвертовать (кроме головы), а потом посадить его обрубок на кол.
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24.02.2022 12:09
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Зіченко-респект.Повністю підтримую...
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Зінченко
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Наконец-то кто-то правильно написал имя этого недорозумения природы.
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24.02.2022 12:09 Відповісти
}{уйло надо четвертовать (кроме головы), а потом посадить его обрубок на кол.
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Хай ***** буде прокляте на віки!!!!!
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Хай краще здохне, світ видихне з полегшенням
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24.02.2022 12:16 Відповісти
Навіщо видалив?
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24.02.2022 12:09 Відповісти
Вполне возможно реакция руководства клуба, типа спорт вне политики.
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Владельцы клуба - арабские шейхи, вроде из Эмиратов.
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24.02.2022 12:13 Відповісти
это не он удалил, а модерация инстаграма, типа призыв к убийству
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Старый плешивый *****. Решил перед своей смерть всю планету уничтожить. Зачем мне мир, когда без меня...
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Бажаю захлинутись у власній крові путіну и всім його посіпакам
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Якщо це правда і діти Кабаєвоі написані на сестру, то фотографії дітей ми вже маємо… Вони ніколи спокійно не будуть жити на цій земл
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06.05.2022 06:04 Відповісти
 
 