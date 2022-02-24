Санкції не зупинять агресора. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою, - Грібаускайте
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Санкції Заходу не зупинять агресора - Володимира Путіна та Російську Федерацію.
Про це експрезидентка Литви Даля Грібаускайте зазначила у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Санкції не зупинять агресора, а лише покарають. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою", - зазначила вона.
Топ коментарі
+19 Лариса Вергуленко Богданова Мерецкая
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+19 Макс Дешко
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+16 AlexBrentano
показати весь коментар24.02.2022 12:11
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вы забрали все российское имущество российской федерации за границей?