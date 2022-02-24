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Санкції не зупинять агресора. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою, - Грібаускайте

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Санкції не зупинять агресора. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою, - Грібаускайте

Санкції Заходу не зупинять агресора - Володимира Путіна та Російську Федерацію.

Про це експрезидентка Литви Даля Грібаускайте зазначила у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції не зупинять агресора, а лише покарають. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою", - зазначила вона.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
Поки не *********** Воронеж діла не буди
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24.02.2022 12:10
+19
Эту тварь остановит только пуля в лоб. Потому что бежать ему некуда и он будет хвататься за власть любым способом. Гнида плешивая чтоб ты **** здох в таких муках что тебе и не снилось.
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24.02.2022 12:12
+16
Слава Литві ! Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:11
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Поки не *********** Воронеж діла не буди
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24.02.2022 12:10 Відповісти
ви ембарго ввели? ви повну економічну блокаду ввели росії?
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24.02.2022 12:11 Відповісти
Слава Литві ! Слава воинам ! Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:11 Відповісти
вы кошельки путина (путинских олиагрхов по всему миру) опустошили?

вы забрали все российское имущество российской федерации за границей?
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Эту тварь остановит только пуля в лоб. Потому что бежать ему некуда и он будет хвататься за власть любым способом. Гнида плешивая чтоб ты **** здох в таких муках что тебе и не снилось.
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Тримаймося хлопці, на нашу волю до перемоги дивиться увесь світ. Втримаємося гідно, така і буде нам військова допомога.
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24.02.2022 12:12 Відповісти
отключите россию от интернета , у вас же днс сервера
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24.02.2022 12:14 Відповісти
можливо те, що зараз відбувається - це лише провокація, спрямована на те, щоб ми обстріляли ракетами росію? і потім вони будуть показувати по росЗМІ, що Україна обстріляла росію, щоб налаштувати своє населення на велику війну.
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24.02.2022 12:17 Відповісти
А их что-то когда-то останавливало от оккупаций и обстрелов самих себя?
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24.02.2022 14:09 Відповісти
теперь только помогайте оружием
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24.02.2022 12:22 Відповісти
Чекаю від НАТО! і Вірю у Воїнів і Наш опір ворогові!
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24.02.2022 12:30 Відповісти
И повыгонять всех кацапов из Европы США БРИТАНИИ обратному Сибирь
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24.02.2022 12:35 Відповісти
Нам би такого президента.
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24.02.2022 12:44 Відповісти
А шо там Эрдоган? Сиску мнёт? Двуличный хрен.
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24.02.2022 14:07 Відповісти
 
 