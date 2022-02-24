Санкції не зупинять агресора. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою, - Грібаускайте

Санкції Заходу не зупинять агресора - Володимира Путіна та Російську Федерацію.

Про це експрезидентка Литви Даля Грібаускайте зазначила у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції не зупинять агресора, а лише покарають. Військового злочинця можна було зупинити лише на полі бою", - зазначила вона.

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