14 938 47
"Ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії", - Лукашенко про визнання ОРДЛО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Самопроголошений лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на Белта.
"У нас це питання на порядку денному стоїть, і найближчим часом ми зробимо так, як буде потрібно і нам, і Росії", - заявив Лукашенко.
Топ коментарі
+42 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар24.02.2022 12:12
+26 burunduk
показати весь коментар24.02.2022 12:12
+19 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 12:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
что путин скажет - то и он скажет.
признание лукашенковской Белорусью ЛДНР - это равнозначно признанию ЛДНР какой-нибудь областью россии!
тварі фашистські
- куля
-новічок
-мотузка
-мило.
Мило можна взяти зразу,як для бутилки так і для мотузки підійде!
Гандоны.
Кстати, украинцы, у нас в приграничной зоне выселяют хатоскрайников. Размещают там кацапских хозяев. Так что если необходимо, подавляйте арту без малейших раздумий. Гражданских в приграничьи нет.