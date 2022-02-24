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Білорусь (5966) Лукашенко (2308) ОРДЛО (299)

"Ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії", - Лукашенко про визнання ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Самопроголошений лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на Белта.

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"У нас це питання на порядку денному стоїть, і найближчим часом ми зробимо так, як буде потрібно і нам, і Росії", - заявив Лукашенко.

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Топ коментарі
+42
Не долго тебе осталось, а пока кукарекай....
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24.02.2022 12:12
+26
чмошники....белорусы вы ссыкуны
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24.02.2022 12:12
+19
Лукашенка таке саме ***..о...
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24.02.2022 12:12
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Не долго тебе осталось, а пока кукарекай....
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24.02.2022 12:12 Відповісти
чмошники....белорусы вы ссыкуны
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Лукашенка таке саме ***..о...
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24.02.2022 12:12 Відповісти
Цензор, какого хрена постить фюреров?
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24.02.2022 12:13 Відповісти
дебил усацатый тебя ждёт вешалка как и коленьку твоего всей семейкой недо фюрер
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24.02.2022 12:13 Відповісти
зачем слушать путинскую подстылку?

что путин скажет - то и он скажет.

признание лукашенковской Белорусью ЛДНР - это равнозначно признанию ЛДНР какой-нибудь областью россии!
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Хана тобі таракан
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24.02.2022 12:14 Відповісти
впевнений ця тварина буде висіти разом з ****** на стовпах
тварі фашистські
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Вишкріб поносний
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Пішов у пекло, шматок агролайна!
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Полковником стал уже?
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24.02.2022 12:14 Відповісти
кто на вас нападал дебил?
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24.02.2022 12:14 Відповісти
После того,как прикончим кацапию,нужно основательно занятся бульбофюррером.
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24.02.2022 12:14 Відповісти
Иуда, ты прлклят на все времена!
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Крыса вылезла из норы! Ху"м по губах ты получишь !
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Два друга:Мумия и ****
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Єдина,доречна ,новина про цього виродка-він здихає ,здихає в муках разом з усім своїм виплодом!
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Иуда !!!
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24.02.2022 12:16 Відповісти
Военный преступник, сегодня тебя Байден таковым объявит
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24.02.2022 12:16 Відповісти
Будущим висельникам перед смертью пострелять захотелось... Достреляются
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24.02.2022 12:16 Відповісти
не парься, лукашеску. поздно. в тот момент, когда с вашей земли пошли танки к нам, ты стал такой же персоной нон грата, как и *****, без шансов к оправданию.
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24.02.2022 12:16 Відповісти
Таракан,забуть.Тобі потрібно дзвонити до пУтлера і домовлятися,вирішувати для себе - пуля

- куля

-новічок

-мотузка

-мило.
Мило можна взяти зразу,як для бутилки так і для мотузки підійде!
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24.02.2022 12:16 Відповісти
весь тогорічний врожай бульби в анус...
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Краще "морковку"
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24.02.2022 12:22 Відповісти
Русня-ВОРОГ!!!!!!! Белоруси-ВОРОГ!!!!!!!!!!! всі хто підтримує режими цих країн то вороги україни!!!!!!!!!!!!!!! Це колись закінчиться але відношення до всіх цих уродів буде рішуче!!!!!!!!!
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24.02.2022 12:16 Відповісти
Да насрать уже что ты там признаешь. Беларашка обьявила Украине войну и получит по полной программе а ты сдохнешь под дверью бункера своего кремлевского хозяина который застрелится внутри. Хотя что у Х***ла хватит смелости застрелиться я сомневаюсь. Те кто убивает людей сами до усрачки боятся смерти. Так что Х***ло сдохнет от обезвоживания от поноса.
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Щас эти ****** признают лугандонов и те попросят ввести "белорусские войска" с целью защиты..
Гандоны.
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Вот так просто пацаки с бульбашами просирают свои страны
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24.02.2022 12:17 Відповісти
И вообще не понимаю почему мы еще не обстреливаем Брест?
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24.02.2022 12:19 Відповісти
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА,: Путін - це реінкарнація Гітлера. Лукашенкот - гітлерівський шнурок. Вони назавжди перекреслили все те добре, що було між нашими народами і країнами. Ми ніколи не оберемо ганьбу капітуляції. Україна понад усе.
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Беларуси по факту уже не существует, сегодня она официально перестала существовать. Носителей белорусского язык украинцы не забудут
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24.02.2022 12:18 Відповісти
Какая разница, что эта кацапская шлюха признает не признает?! Это не имеет никакого значения.
Кстати, украинцы, у нас в приграничной зоне выселяют хатоскрайников. Размещают там кацапских хозяев. Так что если необходимо, подавляйте арту без малейших раздумий. Гражданских в приграничьи нет.
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24.02.2022 12:19 Відповісти
Режьте оккупантов, самое время.
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24.02.2022 12:34 Відповісти
Гореть им в Аду!
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Спілкувалася зараз зі знайомою з РБ, кажу робіть щось, виходьте на вулиці. А вона каже що люди залякані ще з виборів. Отакі "брати"
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24.02.2022 12:20 Відповісти
Лёг под пуйла окончательно.
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24.02.2022 12:21 Відповісти
падло, полуфабрикат кремлівський
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24.02.2022 12:22 Відповісти
Як бабка скаже, так дід і зробить
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24.02.2022 12:25 Відповісти
с удовольствием вспорю пузо русскому и насыплю туда желанной им украинской земли.
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24.02.2022 12:27 Відповісти
Та что ты, ****, жопой крутишь? Теперь тебе уже пофигу-то
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24.02.2022 12:33 Відповісти
Гомельскую область себе заберём.
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24.02.2022 12:33 Відповісти
Ничего нового. Как гнидой был, так гнидой и сдохнет.
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24.02.2022 12:36 Відповісти
Белосучки такое же дерьмо как и кацаПсины....
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24.02.2022 12:36 Відповісти
Рідкий Гівнюк, недовго йому залишилося.
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Ты ************ картофЭльная ********* дрочи сраку, бутылка с шампанским для тебя ****** готова, посадим братушка на нее не сомневайся.
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24.02.2022 13:18 Відповісти
 
 