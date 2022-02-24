"Ми зробимо так, як буде потрібно Білорусі та Росії", - Лукашенко про визнання ОРДЛО

Самопроголошений лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може визнати терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланнм на Белта.

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"У нас це питання на порядку денному стоїть, і найближчим часом ми зробимо так, як буде потрібно і нам, і Росії", - заявив Лукашенко.

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