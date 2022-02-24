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"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відсьогодні Україна та Росія - по різні боки світової історії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової війни. Відсьогодні наші країни – по різні боки світової історії. Росія стала на шлях зла, але Україна захищається й не віддасть своєї свободи, хай там що думають у Москві", - наголосив президент.

Також читайте: Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Так тобі місяць Байден і Джонсон кричали що нападе. А тут виходить внєзапно ???
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24.02.2022 12:23
+8
тримаймо стрій!!!
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24.02.2022 12:15
+7
Це буде вперше коли я підтримаю Зеленського! По при моє до нього ставлення-хай це буде не востаннє!
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24.02.2022 12:18
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тримаймо стрій!!!
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24.02.2022 12:15 Відповісти
АА Білорусь!?
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24.02.2022 12:15 Відповісти
Росія ? Не " та сторона " ?
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24.02.2022 12:15 Відповісти
А ось кадри як це було:
https://youtu.be/uMC_NWwcbK8
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24.02.2022 12:16 Відповісти
І в той же час,з урахіваням відміності часу.
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Смердючі лапатнікі-це хвашисти нинішні...
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24.02.2022 12:17 Відповісти
Це буде вперше коли я підтримаю Зеленського! По при моє до нього ставлення-хай це буде не востаннє!
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24.02.2022 12:18 Відповісти
В часи Другої Світової війни, пан Володя, Німеччина і Радянський Союз разом у вересні 1939 року напали на Польщу і Західну Україну. Потрібно було вчити історію, в не російську пропаганду. Німецький нацизм знищили, засудили, а російський нацизм у вигляді комунізму, залишився, виріс, переріс у рашизм і терористів і напав на Україну, як у 1939 році.
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24.02.2022 12:19 Відповісти
Так тобі місяць Байден і Джонсон кричали що нападе. А тут виходить внєзапно ???
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24.02.2022 12:23 Відповісти
Додав би щось , та не хочу матюкатись .
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24.02.2022 12:30 Відповісти
Не місяць, а 4 місяці як розвідка повідомляла про плани пуйла. Але тут же шашлики! Буковель! Дороги!
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24.02.2022 12:50 Відповісти
Чего ждёт Си ? Лучшего момента освободить Сибирь может и не быть!!!
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24.02.2022 12:27 Відповісти
100% в дырочку **************. Вперед братушки-китайцы.
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Не панікуєм!
Борімося!
Підтримуємо Президента і владу!
Слава захисникам України!
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24.02.2022 12:27 Відповісти
Таке враження що "воно" до цього часу було на іншій планеті
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24.02.2022 12:38 Відповісти
Не трынди говнюк квартальный, Германия войну сЭсЭсЭрУ обьявила и причину нападения обьявила. сРалин гнал войска для нападения на немцев, просто Гитлер опередил грузинского дырявого кондома. Так что плесень ты чешешь кацапейские наративы. Читай историю по документам, а не по ************** кино.
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24.02.2022 13:24 Відповісти
 
 