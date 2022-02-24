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Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС

Війська РФ, що вторглися до України, несуть втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський

Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
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24.02.2022 12:18
+53
АДМІНИ, ВСІХ ПРОВОКАТОРІВ ТА ПАНІКЬОРІВ БЛОКУЙТЕ НАВІЧНО!!!

ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ !!!

ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ !!!
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24.02.2022 12:18
+44
Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
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24.02.2022 12:23
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Так у них через 2 дня одни кукурузники останутся!
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24.02.2022 14:08 Відповісти
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