Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися до України, несуть втрати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
"Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.
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КузьмичUA
показати весь коментар24.02.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 0
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