У Броварах пролунав потужний вибух: РФ вдарила крилатими ракетами по двом ВЧ, 6 людей загинуло, 12 поранені (оновлено)
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У Києві о 12:00 по місцевому часу були чути нові вибухи. За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Імовірно, в районі міста Бровары.
Очевидці повідомляють, що найбільше вибух було чутно на Позняках.
"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - пізніше написав Геращенко у фейсбуці.
Очевидці зафіксували наслідки вибухів на відео:
Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка Росія двома ракетами нанесла удар по місту Бровари під Києвом: обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.
"М. Бровари (Київська область) знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.
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Наш источник в ОП рассказал, что уничтожены все стартовые позиции оперативно-тактических ракет Точка-У, которыми располагали ВСУ, а также все дальнобойные ракеты и ПВО. Все координаты были известны России.
сподіваюся, це фейк