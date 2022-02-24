Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок анонсувала запровадження суворих санкцій щодо Росії у відповідь на військові дії на території України.
Про це вона сказала у четвер у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми готувалися до цих подій, і тепер діятимемо разом із нашими партнерами та союзниками і координуватимемо кожен крок із нашими друзями в Україні. Сьогодні в рамках ЄС, НАТО, G7 ми координуватимемося. Ми узгодимо повний пакет із наймасштабнішими санкціями щодо Росії", - сказала Бербок.
Топ коментарі
+22 Vlad Fedchuk
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+17 cimbitep
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+15 Pavlo Aleksandrovych 04b29bb0
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все остальне йому не болісне.
Нет, не продержаться они до 2-го марта, денег нет чтобы воевать.
Правда, можно напечатать рублей.
Но тогда их можно будет использовать вместо обоев на стенах.
Так что Таджикистан, куда сейчас направилась Влаентина Матвиенко, кажется мне наиболее перспектвным направлением для эвакуации российской элиты.
"В банкоматах "Тинькофф Банка" в Москве заканчивается наличная валюта. Как сообщают клиенты банка, часть банкоматов, в которых они пытались снять доллары, оказались пустыми. В службе поддержки назвали точки, где ещё осталась зарубежная валюта - единичные, в разных районах города.
t.me/bazabazon/9843
https://censor.net/ru/news/3318671/my_soglasuem_polnyyi_paket_samyh_masshtabnyh_sanktsiyi_v_otnoshenii_rossii_glava_mid_frg_berbok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77885263
"Московская биржа пошла в свободное падение. RTS индекс потерял половину стоимости i MOEX индех потерял 45%."
Одностайна заява Сейму: ЄС має встановити максимальні санкції для Росії та Білорусі
Сейм закликає Європейський Союз (ЄС) негайно ввести максимальні санкції проти Російської Федерації, Білорусі та їхніх посадових осіб, відповідальних за напад на українську державність, йдеться в заяві про суверенітет і територіальну цілісність України, яку одноголосно підтримав парламент у четвер, лютого. 24.
Podhlebnikam tozhe pologajetsia pistjulini, tak derzhatj i po narastajushcei.