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Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок анонсувала запровадження суворих санкцій щодо Росії у відповідь на військові дії на території України.

Про це вона сказала у четвер у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми готувалися до цих подій, і тепер діятимемо разом із нашими партнерами та союзниками і координуватимемо кожен крок із нашими друзями в Україні. Сьогодні в рамках ЄС, НАТО, G7 ми координуватимемося. Ми узгодимо повний пакет із наймасштабнішими санкціями щодо Росії", - сказала Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по стратегічних галузях, блокування доступу до технологій, заморозка активів в ЄС, - фон дер Ляєн про санкції проти Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Душіть їх так щоб кацапи з голоду папір їли
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24.02.2022 12:26
+17
лукашеску не забудьте.
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24.02.2022 12:32
+15
-150 лярдов долларов на этот момент….блиц книг не получился теперь усё денег нет Ванька беги ибо здесь для тебя толко ********..
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24.02.2022 12:28
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Душіть їх так щоб кацапи з голоду папір їли
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24.02.2022 12:26 Відповісти
Схоже вони дійсно є*ануті зі своїми санкціями...
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24.02.2022 12:26 Відповісти
Нам потрібна зброя
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24.02.2022 12:28 Відповісти
Хай хоч щось роблять,нам знадобиться будь яка допомога.
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24.02.2022 12:28 Відповісти
-150 лярдов долларов на этот момент….блиц книг не получился теперь усё денег нет Ванька беги ибо здесь для тебя толко ********..
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24.02.2022 12:28 Відповісти
Ви породили цього монстра накачуючи країну-бензоколонку доларами, які йшли на озброєння.
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24.02.2022 12:31 Відповісти
до беларусии тоже
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24.02.2022 12:31 Відповісти
лукашеску не забудьте.
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24.02.2022 12:32 Відповісти
НАТО, одразу бомби все кацапське угруповання у 170 тисяч і кажи, що тебе там не було.
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24.02.2022 12:35 Відповісти
Мсказать что то украина.
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24.02.2022 12:54 Відповісти
а нам "не шашечки, а їхати"
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24.02.2022 13:25 Відповісти
В жопу ваши санкции. В военкомате все нужны?
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24.02.2022 12:36 Відповісти
Остаточно з котушок злетіли? далі про санкції говорять...
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24.02.2022 12:38 Відповісти
Не пройде й місяця як наші друзі узгодять гучну заяву.
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24.02.2022 12:40 Відповісти
Ну если кофе с круасанами поели-попили, то может пора уже начинать вводить или сколько еще украинцев должно погибнуть?
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24.02.2022 12:50 Відповісти
путин-военный преступник.
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24.02.2022 12:50 Відповісти
facepalm......eto prosto pozorishe ! jebanye tormoza !!!! eti sankciji dolzny bili rabotat uze s 5 utra !!!!
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24.02.2022 12:51 Відповісти
💯
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24.02.2022 13:34 Відповісти
согласуйте согласуйте... согла-суйте... долго еще будете совещаться???
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24.02.2022 12:51 Відповісти
путіна турбує тільки чи зможе він продавати свою нафту і газ Заходу.

все остальне йому не болісне.
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24.02.2022 12:51 Відповісти
В банкоматах Москвы закончилась валюта.
Нет, не продержаться они до 2-го марта, денег нет чтобы воевать.
Правда, можно напечатать рублей.
Но тогда их можно будет использовать вместо обоев на стенах.

Так что Таджикистан, куда сейчас направилась Влаентина Матвиенко, кажется мне наиболее перспектвным направлением для эвакуации российской элиты.

"В банкоматах "Тинькофф Банка" в Москве заканчивается наличная валюта. Как сообщают клиенты банка, часть банкоматов, в которых они пытались снять доллары, оказались пустыми. В службе поддержки назвали точки, где ещё осталась зарубежная валюта - единичные, в разных районах города.

t.me/bazabazon/9843
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24.02.2022 12:52 Відповісти
главное вовремя и чтобы действенно, а не санкции ради санкций и как венок на могилу
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24.02.2022 12:53 Відповісти
"The Moscow Stock Exchange is in free fall. The RTS Index has lost almost half its value, and the MOEX index collapsed by 45 percent"
https://censor.net/ru/news/3318671/my_soglasuem_polnyyi_paket_samyh_masshtabnyh_sanktsiyi_v_otnoshenii_rossii_glava_mid_frg_berbok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_77885263

"Московская биржа пошла в свободное падение. RTS индекс потерял половину стоимости i MOEX индех потерял 45%."
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24.02.2022 12:54 Відповісти
Latvija
Одностайна заява Сейму: ЄС має встановити максимальні санкції для Росії та Білорусі
Сейм закликає Європейський Союз (ЄС) негайно ввести максимальні санкції проти Російської Федерації, Білорусі та їхніх посадових осіб, відповідальних за напад на українську державність, йдеться в заяві про суверенітет і територіальну цілісність України, яку одноголосно підтримав парламент у четвер, лютого. 24.
Podhlebnikam tozhe pologajetsia pistjulini, tak derzhatj i po narastajushcei.
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24.02.2022 12:56 Відповісти
Там еще усатый. Хоть и таракан, а раздавить надо.
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24.02.2022 13:03 Відповісти
Продадите им сименсовские турбины без кронштейнов и саморезов, чтобы рабсеянам нельзя было их установить?Свою суЧность вы уже продемонстрировали!
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24.02.2022 13:12 Відповісти
Грибаускайте призывает к действию: военного преступника можно остановить только на поле боя. Бывший президент Даля Грибаускайте призывает Запад принять самые жесткие военные меры, чтобы помочь Украине. По ее словам, санкции не остановят Владимира Путина. «Угрозы изолировать или сдержать санкции не остановили и не остановят агрессора. Санкции только наказывают опоздавших. ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ можно остановить только на поле боя. Поэтому хватит сотрясать воздух пустой болтовней и приступайте к реальным действиям», - пишет президент в Facebook.
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24.02.2022 13:13 Відповісти
прогнозы по первому дню для ***** нерадужные... провал на всех фронтах
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24.02.2022 13:17 Відповісти
Вже 13:00 минуло . І? де реакція? де санкції? тільки звуки
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24.02.2022 13:20 Відповісти
Ждут пока США проснутся
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24.02.2022 13:33 Відповісти
Скоро Нью Йорк проснется, ждём заявлений!
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24.02.2022 13:33 Відповісти
 
 