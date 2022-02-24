"Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ завдали удару по аеродрому у Гостомелі
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Потужний удар по аеродрому у Гостомелі під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня"
"Що я бачу: пролунало кілька потужних вибухів, стовп диму над тим місцем, де аеродром", – пише авторка видання.
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Топ коментарі
+46 Eight Wonder 56eae116
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+35 Vadym Tsyrkalyuk
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+28 Vladimir Soukhov
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все три вертолёта сбили
Как они туда долетели?
В Харьковской обл. все О.К.
Порох ще місяц тому казав що літаки треба розсередити.
Мрію могли хоча б в Польщу перегнати
ЩО ЦЕ,ЯК НЕ ДОГОВОРНЯК З ******.
І в першу чергу-по паливовозам і техніці, яка перевозить живу силу: авто, БТРи. А танки самі по собі без палива і підтримки нічого не варті.
Ну прорвуться три десятки танків (100 чоловік) - пального нема, війська нема - далі справа техніки -влучно поцілити.
Мы не накого не нападаем.
Горіть в пеклі, москалі кляті😡
Был пролет двух реактивных самолетов с интервалом 5-10 минут.
Янина Соколова, ФБ
я надеюсь хоть Русланы и Мрию да и все Аны (разных марок) вывели со стоянок и эвакуировали..там бортов много стояло......