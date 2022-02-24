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"Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ завдали удару по аеродрому у Гостомелі

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Потужний удар по аеродрому у Гостомелі під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня"

"Що я бачу: пролунало кілька потужних вибухів, стовп диму над тим місцем, де аеродром", – пише авторка видання.

Новина доповнюється....

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Топ коментарі
+46
Теперь у них ничего нет, даже страны...
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24.02.2022 12:45
+35
вместо того чтобы прикрыть инфраструктуру пво, деньги ушли на асфальт
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24.02.2022 12:49
+28
Ракетами треба стріляти по Воронежу та Білгороду. Це відразу їх трохи протверезить.
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24.02.2022 12:48
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у кацапов что аэродромов нет?
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24.02.2022 12:45 Відповісти
Теперь у них ничего нет, даже страны...
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24.02.2022 12:45 Відповісти
гостомельский аэропорт Антонова атаковали вертолётами
все три вертолёта сбили
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24.02.2022 12:54 Відповісти
как они появились аж под Гостомелем?
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24.02.2022 12:56 Відповісти
Тут по Укр.тв. сазали шо над Межигирьям сбили геликоптер.
Как они туда долетели?
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24.02.2022 12:59 Відповісти
напверное их пропустила ПВО, в которую барыга вложился...
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24.02.2022 13:22 Відповісти
ну да, тільки потім в ПВО клінстрони відібрали. Для слідчого експерименту.
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24.02.2022 13:51 Відповісти
Ну а факты?
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24.02.2022 12:56 Відповісти
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24.02.2022 13:06 Відповісти
Та ты шо. Ух как страшно.
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24.02.2022 13:14 Відповісти
Вертолёты Камова превращаются в вертолёты Миля в воздухе ...
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24.02.2022 14:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2hSCNLXjHD0
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24.02.2022 13:23 Відповісти
Как говорил Якубович- бокалы(факты) в студию.
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Не послать би вас пане нахер
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24.02.2022 13:31 Відповісти
Ну пошли.
В Харьковской обл. все О.К.
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24.02.2022 13:38 Відповісти
там их с десяток было...
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24.02.2022 13:21 Відповісти
Не віська реєф. ОРКИ
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24.02.2022 12:46 Відповісти
Літаки хоч вцілілі?
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24.02.2022 12:46 Відповісти
а ми не можемо щось там в рашці розфігачити? невже жодної атомної бомбочки не приховали?
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24.02.2022 12:46 Відповісти
даже если бы где то и завалялась, то её же нужно ещё доставить на московию...
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24.02.2022 13:24 Відповісти
А де зараз Ан-225 Мрія ?
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24.02.2022 12:47 Відповісти
А для чого?
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24.02.2022 12:49 Відповісти
она в гостомеле стояла
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24.02.2022 12:50 Відповісти
хрєново.

Порох ще місяц тому казав що літаки треба розсередити.
Мрію могли хоча б в Польщу перегнати
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24.02.2022 12:55 Відповісти
А чому він такого не зробив сам,коли був був президентом.У 2016 році на моїх очах в Полтаві на військовий аеродром сіло десь 25 літаків СУ і 4 здоровенних чотиримоторних АНи.Ну нарешті,подумав я,дослухався до порад Гриценка.Але нє тут то било.Через кілька днів все це знялось і перелетіло на аеродром у Чугуєві,на відкриті площадки .Від Чугуєва до кордону з Підорашкою десь 30км-це зона ураження ******** ствольної артилерії(Гєоцинт,Пєон- стріляют на 50 км),не кажучи вже про Торнадо,Смерчі, та модернізовані Гради.Чугуїв сьогоді накрило.

ЩО ЦЕ,ЯК НЕ ДОГОВОРНЯК З ******.
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24.02.2022 13:25 Відповісти
Не з тою, яка тобі потрібна. Краще б цей унікальний літак зараз стояв на якомусь європейському летовищі.
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24.02.2022 12:58 Відповісти
АН 225 зараз в Європі
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Ракетами треба стріляти по Воронежу та Білгороду. Це відразу їх трохи протверезить.
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24.02.2022 12:48 Відповісти
Це не вихід. Потрібно наносити упереджувальні удари по скупченням військ на їхній території біля нашого кордону, щоб попередити наступ.
І в першу чергу-по паливовозам і техніці, яка перевозить живу силу: авто, БТРи. А танки самі по собі без палива і підтримки нічого не варті.
Ну прорвуться три десятки танків (100 чоловік) - пального нема, війська нема - далі справа техніки -влучно поцілити.
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24.02.2022 12:57 Відповісти
та нема в нас таких даекобійних ракет
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24.02.2022 13:01 Відповісти
наші ракети зєлене чмо закатувало в асфальт
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24.02.2022 13:15 Відповісти
На Бєлгород впали 4(чотири) чи то ракети,чи то великаліберні снаряди.Кацапи в паніці.Інформація з перших рук-мій знайомий дзвонив своєму одногрупнику,той верещав,що потрібно їм еваюкуватись,але проклинав ***** і підтримав Україну
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24.02.2022 13:15 Відповісти
Так , не *******.
Мы не накого не нападаем.
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24.02.2022 13:19 Відповісти
вместо того чтобы прикрыть инфраструктуру пво, деньги ушли на асфальт
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24.02.2022 12:49 Відповісти
Не на асфальт, а в Беларусь за бітум. В результате сейчас возвращаются ввиде рашинских танков.
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24.02.2022 12:51 Відповісти
А звертались ми до США і Британії, щоб вони закрили Український повітряний простір! Ще декілька днів назад звертались!
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24.02.2022 12:50 Відповісти
Чем ты закроешь повитряный поостир от крылатых ракет? Сто раз уже писал что это невозможно.
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24.02.2022 12:56 Відповісти
Системою ПРО.
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24.02.2022 12:58 Відповісти
Вы понимаете, что такое доставить и развернуть систему ПРО?
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24.02.2022 13:18 Відповісти
З 2014 року мало часу було?
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24.02.2022 13:21 Відповісти
орел крилатая ракета шла на головой метров 150 -200 скорость в пределах 300 км в час даже стингера не надо хватило бы и пулемета а так стоиш с голими руками и черти от злости хватают
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24.02.2022 15:26 Відповісти
Шкоди, що через тупорилих Зєрмаків і Арахламідій втратили купу часу підготувати рубежі оборони....
Горіть в пеклі, москалі кляті😡
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24.02.2022 12:51 Відповісти
А кстати: где ермак? -- никто не слышал?
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24.02.2022 12:53 Відповісти
уже с неделю как не видно падлу
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24.02.2022 12:55 Відповісти
хотелось, шоб сдох
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24.02.2022 12:58 Відповісти
+1.
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24.02.2022 13:08 Відповісти
В Гостомеле все тихо, взрывов, вертолетов не слышно.
Был пролет двух реактивных самолетов с интервалом 5-10 минут.
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24.02.2022 12:51 Відповісти
а вертолеты?? штуки 4??? а обстрелы аэродрома???
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24.02.2022 12:59 Відповісти
https://t.me/sheptoon/19186
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24.02.2022 13:16 Відповісти
а подляк каже що в Гостомелі триває жорсткий бій
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Суки, отправить ДРГ и подорвать АЭС в Ростовской области, а что? Надо защищаться всеми методами
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24.02.2022 12:51 Відповісти
Тебе смешно кацапе*долочь? Смеется тот кто смеется последним. Теперь ты со всеми своими вы**ками изгой в мире
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24.02.2022 12:58 Відповісти
АЭС - - - трогать неззя... харам...
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15.03.2022 19:17 Відповісти
МРИЯ там?
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24.02.2022 12:52 Відповісти
три видно великих дими, чути було ніби зенітні, кілька черг, чути стрілкотню, неподалік видніється, на землі, жебрацького гвинтокрилу, чути гвинтокрили літають, винищувач
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24.02.2022 12:56 Відповісти
уже улетели, только дым остался (
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Под Гостомелем сбито ТРИ враж.вертолёта
Янина Соколова, ФБ
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24.02.2022 13:09 Відповісти
Не вже в нас зовсім нічим шарахнуть по раші?
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24.02.2022 12:53 Відповісти
совсем рядом, за перелеском, столбы дыма - жутко((( мин 2 самолета выше облаков и 3-4 вертолета с замазанными белой краской дверями, совсем низко
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24.02.2022 12:54 Відповісти
Где это?
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24.02.2022 12:57 Відповісти
в смысле что где? горит и вертолеты были?
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24.02.2022 13:01 Відповісти
Непогано, рашистами землю удобрюєм. Буде врожай хороший цим літом.
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24.02.2022 12:56 Відповісти
скоро взнаєш і оху....ш, ватан
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24.02.2022 12:57 Відповісти
Дела отлично, хлеб на ваших удобрениях будет особо вкусен.
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Да ну, оно нам надо.
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24.02.2022 12:57 Відповісти
Виходить що "надо" (( мені одне цікаво - чому з вами не розірвано дипстосунків , бо мати таких " братів" під боком - ворогів не треба (((((
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Над межигорьем ВСУ сбили кацапский говнолет ка-52
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24.02.2022 12:55 Відповісти
Байрактары уже просрали?Где они?
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24.02.2022 12:55 Відповісти
А що у вашому розумінні повинен робити байрактар - воювати з вертольотами та літаками ?
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24.02.2022 13:14 Відповісти
Там вертолеты атакуют, два точно сбили. есть видео
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24.02.2022 12:59 Відповісти
https://youtu.be/2hSCNLXjHD0
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24.02.2022 13:05 Відповісти
десант высадили?
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24.02.2022 13:33 Відповісти
Уже трупаки...
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24.02.2022 13:46 Відповісти
гореть им в аду!!! ВЕЧНО!
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24.02.2022 14:03 Відповісти
Вот она цена бездействия, пустой болтовни и заглядывания в глаза. Даже когда наши союзники единогласно утверждали, что нападение Параши УЖЕ неизбежно, наше руководство твердило что все это фейки
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24.02.2022 12:59 Відповісти
Не грусти, сученок. И для тебя ***** мешок купил
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Кацапы разнесли в хлам в.ч. связи что прямо в плотную возле АНТКа им.Антонова (аэропорт Гостомель)
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24.02.2022 13:06 Відповісти
.. и сейчас еще слышно бахи..пдрасы руснявые...
я надеюсь хоть Русланы и Мрию да и все Аны (разных марок) вывели со стоянок и эвакуировали..там бортов много стояло......
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24.02.2022 13:08 Відповісти
Не знаю як вертольоти а літак літав та було чутно вибухи, літак точно не наш, а де ж ПВО, що робити де зброю брати мать його це життя краще вже померти за країну чим жити при пуйлі.
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24.02.2022 13:32 Відповісти
 
 