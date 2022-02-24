"Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ завдали удару по аеродрому у Гостомелі

Потужний удар по аеродрому у Гостомелі під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новинарня"

"Що я бачу: пролунало кілька потужних вибухів, стовп диму над тим місцем, де аеродром", – пише авторка видання.

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