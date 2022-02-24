Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба
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В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.
Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.
Топ коментарі
+157 Василий СПРУТ
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+84 Aleks_15
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все равно толку с них никакого - даже отстраивать ничего не смогут.. как немцы
ПИШІТЬ ЇМ ПРО ВТРАТИ ЇХ "АСВАБАДИТЕЛЄЕЙ"!!!
КРЕМЛЬ ВТРАТИ ЗАПЕРЕЧУЄ І БАРАБАНИТЬ ПРО "ПЕРЕМОЖНІ МАРШІ" ПО УКРАЇНІ!!!
Хай у них в Кацапії буде голова боліть!!!
Мои родители и сестра с семьей из Херсона……я тоже от туда….🙂( с 2007 в Германии проживаю работаю)…..
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
« ти з ними не домовишся .
Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
На ВАШИХ складах их никогда и небыло.
А наши - в войсках.
главное нам продержатся до вечера-ночи..
4 трупа біля танка - бувае і такой піздец.
-пропускаемо
-пропускаемо
і молодая не узнае який в танкіста був кінець