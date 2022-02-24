УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7667 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
106 734 99
війна (56332) Київська область (3131) Росія (47179)

Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

Також читайте: "Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ завдали удару по аеродрому у Гостомелі

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+157
ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ -- ВСЕХ ВАЛИТЬ
показати весь коментар
24.02.2022 13:09
+84
боже збережи Україну! допоможи їй!
показати весь коментар
24.02.2022 13:11
+72
100% кормить никто не будет. Всех на удобрение!
показати весь коментар
24.02.2022 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ -- ВСЕХ ВАЛИТЬ
показати весь коментар
24.02.2022 13:09 Відповісти
100% кормить никто не будет. Всех на удобрение!
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
+100500..

все равно толку с них никакого - даже отстраивать ничего не смогут.. как немцы
показати весь коментар
24.02.2022 13:13 Відповісти
Для международных судов нужны свидетели.
показати весь коментар
24.02.2022 13:17 Відповісти
вони не свідки , вони злочинці !
показати весь коментар
24.02.2022 13:23 Відповісти
Все правильно. Але потрібен обмінний фонд, щоб міняти наших і обочі руки на відбудові за миску баланди.
показати весь коментар
24.02.2022 13:34 Відповісти
главного чтобы доставили в усмирительной рубашке через сутки двое они все поднимут бунт их психика не выдержит санкции если даже сбежали на Запад будут интернированы а вот доступа к капиталам в банках увольте представляете психику олигарха талоны в России денег нет а за бугром недоступно миллионы и миллиарды ... ведь сначала гроши блокируются а потмо конфисковываются в бюджет страны банка... или в пропорциях...и виновен в этом всем театре абсурда-- не НАТО не Украина и не Байден а ВВП.. новости тревожные.. но это не будет легкой прогулкой уикенду для рузьских рашистов.. тактика Украина сковать все силы распылить их меду собой вокруг Киева и крупных городов заманить в город и там валить и валить.. в городе ракеты увы это по воробьям даже сейчас также...результат на 50% точечно не попасть в любом случае...
показати весь коментар
24.02.2022 13:26 Відповісти
В плен брать только несколько командиров. Остальных в утиль.
показати весь коментар
24.02.2022 13:30 Відповісти
Нужны свидетели для Гааги.
показати весь коментар
24.02.2022 15:16 Відповісти
боже збережи Україну! допоможи їй!
показати весь коментар
24.02.2022 13:11 Відповісти
Нищити їх треба швидко
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
там живуть люди. Люди, які ніколи зброю в руках не тримали. Діти. Ті, хто пережив Чорнобиль, Як це може бути????
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
Як, як, мовчки, як голодомори були? Як чорнопіджачники були?
показати весь коментар
24.02.2022 13:17 Відповісти
теперь придется взять в руки оружие всему мужскому населению и защищать свою семью, а не бежать как бабы и прятаться.
показати весь коментар
24.02.2022 13:19 Відповісти
легко. це ж кацапи!
показати весь коментар
24.02.2022 13:19 Відповісти
У кацапів про це запитайте а не на цензорі
показати весь коментар
24.02.2022 14:05 Відповісти
Пожелаем стойкости и удачи нашим бойцам, спасибо им.
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
Все правильно , пограничникам нужно отходить к позициям ВСУ , а не гибнуть на погранпунктах .
показати весь коментар
24.02.2022 13:12 Відповісти
Вже 2 країни на нас напали. Мерзотники . .всіх вас ще поховаємо в землі.
показати весь коментар
24.02.2022 13:13 Відповісти
А где джавелины?
показати весь коментар
24.02.2022 13:14 Відповісти
на месте
показати весь коментар
24.02.2022 13:31 Відповісти
Наразі Володимир Олександрович Зеленський візьме і згадає що обіцяв перенести Офіс Президента і кинеться виконувати свою обіцянку .
показати весь коментар
24.02.2022 13:15 Відповісти
Яке же ти гівно,Степаненко? Що ціни на випорожнення піднялися? Щоб ти здохло після наступного ракетного нападу...
показати весь коментар
24.02.2022 13:36 Відповісти
Щож Ви так ... Я просто намагаюсь підтримати нашого Верховного Головнокомандувача в цей важкий для країни час . Прикро що я не голосував за нього на виборах .
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
Как же мерзко смотреть на то, как Путин 1 на 1 избивает Украину, а соседние государства стоять и смотрят...как же это мерзко и противно.
показати весь коментар
24.02.2022 13:15 Відповісти
Дати систему ППО, ті що ***** казав не давати.
показати весь коментар
24.02.2022 13:23 Відповісти
А скільки часу потрібно, щоб навчитись користуватись системою ПВП, ПРО ? Це не "стінгер" і не "джевелін".
показати весь коментар
24.02.2022 13:47 Відповісти
Ну да,)) толька нагнутси і намагатися отримати задоволення...
показати весь коментар
24.02.2022 13:25 Відповісти
Слабкість провокує.
показати весь коментар
24.02.2022 13:20 Відповісти
потрібно було готуватися до війни! А не займатися великим крадівництвом!
показати весь коментар
24.02.2022 13:35 Відповісти
по-перше не він *****. Українці його тільки так називають!! По-друге, хто кого "избивает" це питання відкрите! А по-треьтеє, ******* лапоть, пішов нах звідси.
показати весь коментар
24.02.2022 14:09 Відповісти
помилка,
показати весь коментар
24.02.2022 13:15 Відповісти
ми з сімєю молилися за Україну і наших захисників. Моліться і ви замість того щоб панікувати
показати весь коментар
24.02.2022 13:15 Відповісти
Моліться,але не в храмах московського патріархату,бото ВОРОГИ
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
вдома в сімейній церкві.
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
біларуса побачите зі зброею? - душить собаку...
показати весь коментар
24.02.2022 13:15 Відповісти
Де ви там бачили білорусів-литвинів. Місцеве населення за виключенням жалюгідних решток, які не забули, хто вони такі, давно вже зросійщене.
показати весь коментар
24.02.2022 13:21 Відповісти
budj, laska, ne nazyvaj onyx litvinami... Tem pače, čto prognulisj pod ******, tvari.
показати весь коментар
24.02.2022 14:11 Відповісти
Положено уже беспилониками уничтожать базы кацапов
показати весь коментар
24.02.2022 13:16 Відповісти
ЗВЕРТАЮСЯ ДО УСІХ - УКОГО Є ЗВ"ЯЗОК З РІДНЕЮ В КАЦАПІЇ!!!
ПИШІТЬ ЇМ ПРО ВТРАТИ ЇХ "АСВАБАДИТЕЛЄЕЙ"!!!
КРЕМЛЬ ВТРАТИ ЗАПЕРЕЧУЄ І БАРАБАНИТЬ ПРО "ПЕРЕМОЖНІ МАРШІ" ПО УКРАЇНІ!!!
Хай у них в Кацапії буде голова боліть!!!
показати весь коментар
24.02.2022 13:16 Відповісти
Треба рахувать втрати кацапов - и печатать регулярно об этом в Цензоре
показати весь коментар
24.02.2022 13:18 Відповісти
разом з світлинами !
показати весь коментар
24.02.2022 13:27 Відповісти
Я уже раньше писала, у мамы сестра двоюродная в Крыму (в 2014 бегала с рАссийской тряпкой после чего был контакт прерван……сегодня она позвонила маме и сказала (не дословно): военная техника прет в сторону Украины и они ЭТО не поддерживают….мама культурно послала……
Мои родители и сестра с семьей из Херсона……я тоже от туда….🙂( с 2007 в Германии проживаю работаю)…..
показати весь коментар
24.02.2022 13:24 Відповісти
Яка різниця, що думають якісь смердючі орки? На ЩО вони впливають? Їх просто треба послати на ***. І не витрачати час на їхнє прозріння.
показати весь коментар
24.02.2022 13:25 Відповісти
Не брати монгольське м'ясо
показати весь коментар
24.02.2022 13:16 Відповісти
Дописувачі форуму не піддавайтесь на провокації нонеймів
показати весь коментар
24.02.2022 13:16 Відповісти
Полонених не брати, живими не відпустити жодну мокшанську падаль!
показати весь коментар
24.02.2022 13:17 Відповісти
Гасите прямо на границе. А лучше еще на территории Беларашки. Не дайте им заползти вглубь территории.
показати весь коментар
24.02.2022 13:17 Відповісти
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
показати весь коментар
24.02.2022 13:18 Відповісти
с кацапскою ордой
показати весь коментар
24.02.2022 13:21 Відповісти
С рашистской силой темною
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
А про это ни слова. Словно отвлекают от этого другой информацией.
показати весь коментар
24.02.2022 13:22 Відповісти
Где Джавелины и Стингеры?
показати весь коментар
24.02.2022 13:20 Відповісти
Чекають дозвіл стурбованих на використання, є побоювання що це може спровокувати путєна н а використання ядерної зброї
показати весь коментар
24.02.2022 13:29 Відповісти
Вони працюють. Літаки збивають, спалюють танки і бурятів-гриль. Все під контролем, якщо нас досі не захопили. Це не буде прогулянкою для пацаків...
показати весь коментар
24.02.2022 15:10 Відповісти
Цензор нет, не сійте паніку. Пишіть - рашисти пішли на добрива в Київській області.
показати весь коментар
24.02.2022 13:20 Відповісти
Теж елемент диверсії
показати весь коментар
24.02.2022 13:23 Відповісти
Р ЦИМБАЛЮК про кацапов

« ти з ними не домовишся .

Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
показати весь коментар
24.02.2022 13:21 Відповісти
Вот суки, почти со всех направлений наступают. Большая надежда на диверсантов- взрывчатка в хлебе или мёде , все пригодится. Я желаю Рашке террористических беспрерывных актов для нескольких поколений наперёд.
показати весь коментар
24.02.2022 13:23 Відповісти
Я тебе больше скажу:
На ВАШИХ складах их никогда и небыло.
А наши - в войсках.
показати весь коментар
24.02.2022 13:25 Відповісти
ТОЛЬКО ЧТО НАД ПОЗНЯКАМИ ПРОЛЕТЕЛ СУ-27 (или какойто другой). Летел низко. Чей самолёт не увидел, зрение не то!
показати весь коментар
24.02.2022 13:25 Відповісти
Чи може я не дуже розуміюся на географії, але Київська область граничить лише з Білорусью. Так шо, таки пішли через Білорусь?
показати весь коментар
24.02.2022 13:30 Відповісти
о кацапо ваяки куевы - подползут , ударят и в кусты..шо мыши обосцанные !!!
главное нам продержатся до вечера-ночи..
показати весь коментар
24.02.2022 13:32 Відповісти
На собі випробував коли кадировці у рашці по пиці давали і заставляли кричати - "чечня круто" ? Тепер від переляку аж у штати здриснув ?
показати весь коментар
24.02.2022 14:12 Відповісти
по танку вдарила болванка - здетонював боезапас ..
4 трупа біля танка - бувае і такой піздец.
-пропускаемо
-пропускаемо
і молодая не узнае який в танкіста був кінець
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
та який там у кацапа кінець - цюцюрка імпотентна ((
показати весь коментар
24.02.2022 14:13 Відповісти
Они с беларуси прорвались? Если с беларуси, то нужно там диверссиоными группами всё выжигать и наказывать их в ихних городах. Переносить войну на их территорию. Белорусы и русские это одно и тоже. Все настоящие белорусы уже давным давно выехали и живут в иммиграции.
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
Слівай воду Лахта, суши весла )
показати весь коментар
24.02.2022 14:39 Відповісти
3.14 здежь, Херсон, Каховка украинские ...
показати весь коментар
24.02.2022 14:44 Відповісти
Всім кацапам безкоштовний солярій, бурятам також

показати весь коментар
24.02.2022 14:39 Відповісти
Білоруси ви братський наро чи вас ***** поставило раком?
показати весь коментар
24.02.2022 15:28 Відповісти
 
 