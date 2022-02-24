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Це не вторгнення Росії на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Це не вторгнення Росії на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків, - Кулеба

Росія здійснила повномасштабний напад на Україну одразу з кількох напрямків, проте українська армія продовжує тримати оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє оновлення. Ні, це не вторгнення Росії лише на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків. Ні, українська оборона не впала. Українська армія прийняла бій. Україна стоїть обома ногами на землі і продовжує захищатися", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі
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Топ коментарі
+10
адміни цензору. зробіть видимим дату створення профілю, це зніме багато питань.
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24.02.2022 13:21
+3
Украина героически сражается, остальной мир дрожит и непонимает что происходит
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24.02.2022 13:21
+2
короче война она и есть скажи уже не млямли
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24.02.2022 13:21
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адміни цензору. зробіть видимим дату створення профілю, це зніме багато питань.
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24.02.2022 13:21 Відповісти
Можна по номеру реєстрації дивитися. Зараз він починається з 505900. Наводите на юзера мишкою і дивитися на номер, або відкриваєте його прпофіль і бачите https://censor.net/ua/user/505900, останні цифри і є цей номер. і якщо навести мику, о виникає тултип з інформацією
Заходив: 24 лютого 2022 в 13:22
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Оце заходив для свіжих екаунтів і є час реєстрації.
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24.02.2022 13:31 Відповісти
короче война она и есть скажи уже не млямли
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24.02.2022 13:21 Відповісти
Навыбирали власть, твою дивизию. Не организовать, ни честно признаться ...
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24.02.2022 13:25 Відповісти
Украина героически сражается, остальной мир дрожит и непонимает что происходит
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24.02.2022 13:21 Відповісти
Раша перешла Днепр по Каховской ГЭС. Захвачена ГЭС и головное сооружение СКК. Власть тупо не подготовилась к отражению ударов.
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24.02.2022 13:22 Відповісти
А можно ссылку? Гуглил - не видно такой новости.
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Разговаривал с очевидцами и смотрел в прямом эфире ВЭБ-камеру.

https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
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24.02.2022 13:28 Відповісти
та підар ще не здох
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Кулєба, де закрите небо від союзників??? Це твій пройоб😡
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24.02.2022 13:24 Відповісти
На жаль, закрите небо ніхто нам не обіцяв, і Кулеба теж цього не говорив.
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24.02.2022 13:27 Відповісти
А СМИ В СЛОВАКИИ показывают карту Донбаса и расказывают про Донбасс
Может посольства начнут передавать иностранным СМИ СВОДКИ АГРЕССИИ ?
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Это результат того,что ватные коллаборанты выбрали тупого клоуна,который больше двух лет пилял бюджеты.В итоге небо открыто полностью.Подозреваю,что теми ракетами,что при Порохе делались,уже бы давно керченский мост снесли.Та и кацапов бы давно бомбили на их территории.
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24.02.2022 13:27 Відповісти
А она , эта зеленая власть готовилась?
Она долджна была готовится денно и нощно и счет должен был идти не на дни, а на минуты.
А они, ***** , каникулы себе устраивали по месяцу и на Сейшелах отдыхали.

Все жертвы на совести этой власти.
Если эта власть сейчас уйдет, просравши и проспавши наступление на Украину, то хуже точно не будет. Ее смогут заменить профессионалы.
А эти доведут нас до окончательного цугундера
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Це йде знищення української держави. Вже зателефонували і сказали "друзі" з ерефії.
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24.02.2022 13:41 Відповісти
 
 