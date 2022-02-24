Це не вторгнення Росії на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків, - Кулеба

Росія здійснила повномасштабний напад на Україну одразу з кількох напрямків, проте українська армія продовжує тримати оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє оновлення. Ні, це не вторгнення Росії лише на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків. Ні, українська оборона не впала. Українська армія прийняла бій. Україна стоїть обома ногами на землі і продовжує захищатися", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.

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