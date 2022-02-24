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Це не вторгнення Росії на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія здійснила повномасштабний напад на Україну одразу з кількох напрямків, проте українська армія продовжує тримати оборону.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Останнє оновлення. Ні, це не вторгнення Росії лише на схід України, а повномасштабна атака з кількох напрямків. Ні, українська оборона не впала. Українська армія прийняла бій. Україна стоїть обома ногами на землі і продовжує захищатися", - написав Кулеба у соцмережі Twitter.
Топ коментарі
+10 ьля
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+3 Mikhail Saveliev
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+2 Aleks_15
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Заходив: 24 лютого 2022 в 13:22
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Оце заходив для свіжих екаунтів і є час реєстрації.
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
Может посольства начнут передавать иностранным СМИ СВОДКИ АГРЕССИИ ?
Она долджна была готовится денно и нощно и счет должен был идти не на дни, а на минуты.
А они, ***** , каникулы себе устраивали по месяцу и на Сейшелах отдыхали.
Все жертвы на совести этой власти.
Если эта власть сейчас уйдет, просравши и проспавши наступление на Украину, то хуже точно не будет. Ее смогут заменить профессионалы.
А эти доведут нас до окончательного цугундера