Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" країни. Строки "операції" визначить Путін

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу відповів на запитання журналістів про цілі та кінцеві терміни військової операції РФ у Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Мета була сказана президентом, демілітаризація України. Власне, це є загрозою для нашої держави та народу, терміни визначаються результативністю та доцільністю. Визначатимуться верховним головнокомандувачем", - сказав представник Кремля.

На питання про те, до яких кордонів дійдуть російські війська, прессекретар відповів, що не може афішувати інформацію щодо військової складової операції. Єдиним першоджерелом він назвав російські військові та оборонні відомства.

Пєсков порекомендував також звернутися до військових з питання, на території якої з республік Донбасу проводитиметься операція, і чи беруть участь білоруські військові у ній.

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