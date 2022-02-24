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Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" країни. Строки "операції" визначить Путін

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Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу відповів на запитання журналістів про цілі та кінцеві терміни військової операції РФ у Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Мета була сказана президентом, демілітаризація України. Власне, це є загрозою для нашої держави та народу, терміни визначаються результативністю та доцільністю. Визначатимуться верховним головнокомандувачем", - сказав представник Кремля.

На питання про те, до яких кордонів дійдуть російські війська, прессекретар відповів, що не може афішувати інформацію щодо військової складової операції. Єдиним першоджерелом він назвав російські військові та оборонні відомства.

Пєсков порекомендував також звернутися до військових з питання, на території якої з республік Донбасу проводитиметься операція, і чи беруть участь білоруські військові у ній.

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Топ коментарі
+73
Такое ждет каждого "демилитаризатора".

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24.02.2022 13:24
+56
мы твою маму..демилитаризируем..падаль кацапская!.....
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24.02.2022 13:22
+54
Друзі до зустрічі, знову одів форму. Слава Україні! Смерть москалям!
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24.02.2022 13:25
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*******, ей богу....
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24.02.2022 13:22 Відповісти
Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" Расеї. Строки "операції" визначить Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3318692
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24.02.2022 13:23 Відповісти
здохніть кацапофашисти!
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24.02.2022 13:24 Відповісти
ВЫ НЕ ПОНЯЛИ ИНТРИГУ сроки войнушки определяет ВВП т.е. 1 сутки 2 суток 10 суток месяц.. пока не объявят дефолт и не упадут в ДНО все ликвидности Рашки.. на мировых рынках...
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Валить всех орков без сожаления -- пленных не брать
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
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24.02.2022 13:32 Відповісти
СОВОК И БОЛЬШОЕ САМОМНЕНИЕ О СЕБЕ ВОТ ВСЯ ПРИЧИНА И ЛИЧНАЯ МЕЛОЧНОСТЬ АБИДЫ ПУТИНА НА УКРАИНУ.... Синдром Наполеона и Гитлера на кацапский манер в одном флаконе...
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24.02.2022 13:41 Відповісти
Какой синдром гитлера? ***** и есть Владимир Адольфович путлер. Смерть кацапским захватчикам - Слава Україні! Ми переможемо.
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24.02.2022 15:47 Відповісти
Згоден, строки операції уже вирішують українці. Слава Україні!!!
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24.02.2022 13:47 Відповісти
мы твою маму..демилитаризируем..падаль кацапская!.....
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24.02.2022 13:22 Відповісти
Террористы говорят о демилитаризации...
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24.02.2022 13:45 Відповісти
на чужой территории понравилось воевать падло?
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24.02.2022 13:22 Відповісти
Ландшафтные дизайнеры готовяться к турне на расее.
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24.02.2022 13:28 Відповісти
будьте прокляті
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24.02.2022 13:22 Відповісти
Пусть эти сроки определит шарф путина
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24.02.2022 13:23 Відповісти
Тварь!
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24.02.2022 13:23 Відповісти
їбали ми рот ми путіна
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24.02.2022 13:23 Відповісти
Чекай на дерашизацію, внучок Гімлера.
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24.02.2022 13:23 Відповісти
чума на вас та всіх ваших нащадків!
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24.02.2022 13:23 Відповісти
Мілітаризація - є гарантом нашої безпеки від росії.
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24.02.2022 13:24 Відповісти
Как думаете, может ли кто-то в раше от перепугу от действий маньяка путлера, уничтожить его
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24.02.2022 13:24 Відповісти
Это более чем возможно
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24.02.2022 13:27 Відповісти
В рашке таких к сожалению нет, там одни трясутся от страха, а другие, зомбированные телевизором радуются и громко кричат УРА.
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24.02.2022 15:51 Відповісти
Ця"операція" має шанси закінчитись демілітарізацією РФ.
Ото буде "нєжданчік"!
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24.02.2022 13:24 Відповісти
Так воно так і буде!!!
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Такое ждет каждого "демилитаризатора".

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24.02.2022 13:24 Відповісти
Супер мілітаризований!
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Блискуче!
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Це Харків?
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24.02.2022 13:30 Відповісти
На окружній дорозі Харкова.
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24.02.2022 13:36 Відповісти
ой кажется ему плохо. пусть полежит, подумает чей крым
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24.02.2022 13:59 Відповісти
Загорелый какой!
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24.02.2022 20:49 Відповісти
Какие-то совсем долбоёбы, отбитые от реальности...
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24.02.2022 13:24 Відповісти
Друзі до зустрічі, знову одів форму. Слава Україні! Смерть москалям!
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24.02.2022 13:25 Відповісти
смерть ворогам, бережіть себе
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24.02.2022 13:32 Відповісти
Бережіть себе…….
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24.02.2022 13:35 Відповісти
Живи за Україну!!!
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24.02.2022 13:39 Відповісти
До зустрічі, Сашко!!!
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Героям Слава!!!
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24.02.2022 13:54 Відповісти
Хай щастить! Героям слава!!!
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24.02.2022 14:13 Відповісти
Сашко, повертайся з перемогою, друже!!!
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25.02.2022 09:23 Відповісти
Будет недоносок висеть вместе с педофилом
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24.02.2022 13:25 Відповісти
и тебе ****** места на цугундоре хватит
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24.02.2022 13:25 Відповісти
уже не важно, что говорит письков и *****.
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24.02.2022 13:25 Відповісти
Что оно плетет, ушлепок
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24.02.2022 13:25 Відповісти
400 років тому гетьман Сагайдачний погнав москалів й обложив Москву! Але не спалив,не винищив диявольське плем'я й пішов собі назад-це була велика помилка що не має повторитися!
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Росіяни ви суки будете всі вбиті... Полрнених не брати!
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24.02.2022 13:26 Відповісти
В цьому 0 логіки, якщо ти можеш на когось напасти щоб роззброїти і впевнений в своїй перемозі, то він не становить тобі загрози. Маразматики, навіть обгрунтувати свою ненависть не можуть. Лише тваринні інстинкти.
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Строки вже не Пукін буде визначати, а народ України! Крим і Донбас - це як мінімум. Може й Брест - білоруси будуть тільки раді і референдум там самі проведуть.
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Каховку кацапы захватили
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24.02.2022 13:26 Відповісти
Каменка-Днепровская ракетный обстрел жилого сектора, по помидорам цуки стреляют
https://www.youtube.com/watch?v=xQsvM3t25n0
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24.02.2022 13:28 Відповісти
з вашим профілем не сильно то віриться
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Почему нет информации про Нову Каховку? Есть много видео, что там уже мокши. Вы заметили, с того региона нет ни капли информации. Это что умышленно?
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24.02.2022 13:29 Відповісти
по марафону 1+1 теж сказали....
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24.02.2022 13:32 Відповісти
Здохните кацапские твари.
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Кусок говна что песков шо этот путин - два *****
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24.02.2022 13:30 Відповісти
Вы, козломордых, исчезните с лица земли. Сомнений нет.😡
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24.02.2022 13:31 Відповісти
странно, а такое ощущение, что они металлолом приехали сдавать
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24.02.2022 13:31 Відповісти
***** - це гітлер 21 сторіччя
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24.02.2022 13:32 Відповісти
сроки "операції" визначить Україна - до останього кацапа!
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24.02.2022 13:33 Відповісти
Моральные уроды……..😡😡😡
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24.02.2022 13:33 Відповісти
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
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24.02.2022 13:34 Відповісти
Так воно і є - природа так над ними познущалася. У всіх на світі - мізки, а вних лайно завди - і 300 і 500 років тому.
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Не зря ***** перед его ( *****а) посещением все гавно из гостя пытается выжать - своего уже не хватает.
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24.02.2022 14:15 Відповісти
Строки і терміни їм визначить ГААГА , якщо їх раніше шляк не трафить
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24.02.2022 13:35 Відповісти
***** ******
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24.02.2022 13:35 Відповісти
Ублюдки долбаные
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24.02.2022 13:36 Відповісти
Демилитаризация от украинской армии и милитаризация российской.
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24.02.2022 13:36 Відповісти
***** демилитарезируем. Слава Украине.
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24.02.2022 13:36 Відповісти
Теперь сроки будут определять ВСУ и весь цивилизованный мир а не путин,из петли уже не спрыснёте.
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24.02.2022 13:38 Відповісти
ПОШЛИ НА ***, КАЦАПИ
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24.02.2022 13:39 Відповісти
кубань,вставай дави путла
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24.02.2022 13:39 Відповісти
А пєсок може конкретніше сказати, яким боком Україна їм загрожувала? А пєсок правильно порахував шанси на демілітаризацію?
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24.02.2022 13:41 Відповісти
Треба оголосити дипломатичну війну ПУ. Ніхто не повинен сідати за один стіл для переговорів із ПУ. Від РФ-ії , з цього моменту, можуть вести переговори будь хто тільки не ПУ.
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24.02.2022 13:43 Відповісти
Мы уже демилитаризуемся полным ходом. Перебрасываем расеянам снаряды, джавелины и бомбы. Ловите!
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24.02.2022 13:44 Відповісти
ПУ треба виписати "вовчий білет". Ніхто, ніколи, не повинен вести з ним переговори. Це буде Справжня дипломатична війна.
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24.02.2022 13:46 Відповісти
Поки не почнуть за кордоном забирати нерухомість і бізнес усіх кацапів, мало що зміниться! А якщо почнуть забирати то думаю, що Путлера свої зачистять! Не думаю, щоб із-за одного полуумного буде страждати вся "еліта" кацапстана! Смерть ворогам!!!
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Саме дієве - це ешелони (фури вже не поможуть) цинкових трун.
Я чітко помятаю суспільну думку в 1980му - "встановим в Афгані мир і злагоду" - ура тоді кричали до 80%.
А у 1986му, коли труни вже йшли потоком - то 99% кричали "досить війни!".
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Письков прав на 100%.
Будет полная демилитаризация.
Вот только со страной он ошибся.
А после демилитаризации будет полный распад. На много ма-а-аленьких кусочков. И РФ если и сохранится, то только в пределах мАсковской области. В лучшем случае.
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24.02.2022 13:53 Відповісти
ну и глупые люди на этом сайте собрались)))) Или зашоренные?
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Мразі,щоб ви здохлі
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24.02.2022 14:09 Відповісти
с фашистами значит уже прекратили бороться и независимость лднр уже тож похеру
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24.02.2022 14:11 Відповісти
На красивой жизни поставлен крест, - Подумал про себя песков
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24.02.2022 14:13 Відповісти
Если бы Песков свернул бошку карлику - ему бы зачлось.
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24.02.2022 14:42 Відповісти
Zdi usataja mrazina grobov svoih viperdeshei, im ne mesto ne to chto v Evrope a i na etoi planete.
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Они не стесняясь бред говорят, что на голову не налезает.....
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24.02.2022 14:19 Відповісти
Дуррашка ты Песков - сроки теперь определяет Байден.
Вы сами в это ввязались.
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24.02.2022 14:41 Відповісти
А хто такий Путін, щоб визначати, що і як в Україні має бути? Забагато на себе взяв цього разу. Вдавиться.
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24.02.2022 15:14 Відповісти
Піськов, бери ***** і ПНХ
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24.02.2022 16:18 Відповісти
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25.02.2022 05:45 Відповісти
 
 