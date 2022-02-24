Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" країни. Строки "операції" визначить Путін
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході брифінгу відповів на запитання журналістів про цілі та кінцеві терміни військової операції РФ у Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Мета була сказана президентом, демілітаризація України. Власне, це є загрозою для нашої держави та народу, терміни визначаються результативністю та доцільністю. Визначатимуться верховним головнокомандувачем", - сказав представник Кремля.
На питання про те, до яких кордонів дійдуть російські війська, прессекретар відповів, що не може афішувати інформацію щодо військової складової операції. Єдиним першоджерелом він назвав російські військові та оборонні відомства.
Пєсков порекомендував також звернутися до військових з питання, на території якої з республік Донбасу проводитиметься операція, і чи беруть участь білоруські військові у ній.
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Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
Ото буде "нєжданчік"!
https://www.youtube.com/watch?v=xQsvM3t25n0
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
Я чітко помятаю суспільну думку в 1980му - "встановим в Афгані мир і злагоду" - ура тоді кричали до 80%.
А у 1986му, коли труни вже йшли потоком - то 99% кричали "досить війни!".
Будет полная демилитаризация.
Вот только со страной он ошибся.
А после демилитаризации будет полный распад. На много ма-а-аленьких кусочков. И РФ если и сохранится, то только в пределах мАсковской области. В лучшем случае.
Вы сами в это ввязались.