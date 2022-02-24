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Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова

Збройні Сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів.

Про це повідомила заступник голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів. ЦЕ ТЕРМІНОВО!! Прошу поширити. Дані - телефони та дані по фурах надсілати мені в повідомлення. Заправку паливом ЗСУ забезпечать", - написала Фролова.

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Топ коментарі
+23
КОЖЕН ПРИТОМНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ-ПОВИНЕН ПІДТРИМАТИ ЗСУ...
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24.02.2022 13:35
+12
допомогу можна із стелсів кидати прямо на кацапів
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24.02.2022 13:34
+9
ЗЕ буде повішено, але трохи згодом
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24.02.2022 13:39
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тырили деньги из бюджета как последний раз и ничего не сделали за 3 года
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24.02.2022 13:33 Відповісти
не час про це говорити
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24.02.2022 13:34 Відповісти
на час
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24.02.2022 13:37 Відповісти
ЗЕ буде повішено, але трохи згодом
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24.02.2022 13:39 Відповісти
допомогу можна із стелсів кидати прямо на кацапів
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24.02.2022 13:34 Відповісти
КОЖЕН ПРИТОМНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ-ПОВИНЕН ПІДТРИМАТИ ЗСУ...
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24.02.2022 13:35 Відповісти
...ТОБТО-КОЖНИЙ...
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24.02.2022 13:36 Відповісти
ще залишилисф непритомні(
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24.02.2022 13:40 Відповісти
Будь-ласка вкажіть куди звертатис
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24.02.2022 13:36 Відповісти
А чему удивлятся?2.5 года все деньги уходили на лево,солдаты бронетехнику за свои деньги заправляют.Много жирных чиновников появилось за 2.5 года,теперь с протянутой рукой ходим.
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24.02.2022 13:41 Відповісти
у військових немає фур( у військових є тільки зброя та їх життя!
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24.02.2022 13:41 Відповісти
Звісно не має, ми ж будували споркомплекси для підготовки спацмєнов для расєї...
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24.02.2022 13:43 Відповісти
зачем военным фуры, в условиях военного времени фуры должны быть реквизированы на нужды армии...
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24.02.2022 13:44 Відповісти
Люди, допоможіть своїй армії та приєднуйтесь до територіальної оборони. На кону ваше власне майбутнє.
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24.02.2022 13:44 Відповісти
Ну и посмотрим на дальнобоев,кто они.
Люди Украины,или барыги.
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24.02.2022 13:46 Відповісти
po mojemu oshibka, ne dlja otpravki gruzov partnjoram a praviljno dlja privoza pomoshchi ot partnjorov - vedj nam osobo ,krome info pomoshchi i nenado a vam pomozhem vsem chto vozmozhno.

Da jeshcho, Latvija objavilo o ljuboi nuzhnoi polnoi guminitarnoi pomoshchi Ukraine
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24.02.2022 13:49 Відповісти
Фуры просто конфисковывать ,после победы разберёмся ...
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24.02.2022 13:52 Відповісти
У червоненка візьміть, йому вже не потрібні
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Под Гостомелем уже сбили 3 вертолёта Ка-52.
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24.02.2022 14:39 Відповісти
Где же великий логистик и перевозчик Червоненко ?
Он за кого ?
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24.02.2022 14:36 Відповісти
и это на 8м году войны?
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24.02.2022 14:49 Відповісти
Пані Фролова!!! Навіщо шукати,в цьому немає проблеми,звертайтесь до пана Є.Червоненко який ЖОПУ драв за дружбу з рашкою,в такого ЖИДА,потрібно все забрати по закону воєнного часу і передати в ВСУ!!!!!!! І мені дуже цікаво,може хто з киян бачив на вулиці палкого ПАТРІОТА,пана Пальчевського,а можливо,навіть самого Шуфрича чи Рабіновича,які до всирачки запевняли,що це все видумки,що рашка нападе,якщо-б моя воля,я відловив-би всіх жопоблочників і поставив-би в перші ряди,а в голові---Бондаренчиху з Германшою!!!!!
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26.02.2022 15:36 Відповісти
 
 