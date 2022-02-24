32 484 27
Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів.
Про це повідомила заступник голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів. ЦЕ ТЕРМІНОВО!! Прошу поширити. Дані - телефони та дані по фурах надсілати мені в повідомлення. Заправку паливом ЗСУ забезпечать", - написала Фролова.
Топ коментарі
+23 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар24.02.2022 13:35
+12 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар24.02.2022 13:34
+9 Да-это-я
показати весь коментар24.02.2022 13:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Люди Украины,или барыги.
Da jeshcho, Latvija objavilo o ljuboi nuzhnoi polnoi guminitarnoi pomoshchi Ukraine
Он за кого ?