Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков

Наразі Україна успішно протистоїть військам РФ, які вторглися сьогодні до України.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна б'ється і б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії. На сході наступ ми стримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся захисниками. Тримаємо оборону на всіх напрямках!", - зазначив він.

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