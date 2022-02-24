УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7609 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
28 685 58
армія РФ (13463) війна (56332) Резніков (1386)

Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков

Наразі Україна успішно протистоїть військам РФ, які вторглися сьогодні до України.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна б'ється і б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії. На сході наступ ми стримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся захисниками. Тримаємо оборону на всіх напрямках!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков закликав йти в тероборону: потрібен лише паспорт

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Що з Каховкою? Енергодаром?
показати весь коментар
24.02.2022 13:37
+9
я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
показати весь коментар
24.02.2022 13:37
+8
Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
а мир должен поставить его на место !!!
показати весь коментар
24.02.2022 13:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
на Юге какая ситуация? на Севере как?
показати весь коментар
24.02.2022 13:37 Відповісти
в Каховке триколор вывесили...
показати весь коментар
24.02.2022 13:41 Відповісти
не смерди лаптями
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
На жаль це правда.
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
пишешь ты не по адресу,
а вот это ... имеем что имеем
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Гостомель - любимый аэропорт Януковича, кстати. Одну из вертушек подбили над Межигорьем.
Судя по всему, они тупо хотят вернуть Януковича. Легитимного типа президента))
показати весь коментар
24.02.2022 14:13 Відповісти
Думаю, це диверсія. Елемент психологічної війни
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
Мабуть псих атака щодо Каховки. Однак неприємно.
показати весь коментар
24.02.2022 13:49 Відповісти
Можливо не надовго
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Тут дивись. Вони цитують офіційні джерела зібравши їх у кучу. Можеш сам по процитованих джерелах пройтися. https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2022-02-24/5697278-tyazhelaya-noch-dlya-ukrainy-chto-proiskhodit-na-donbasse-i-pochemu-zakryli-ryad-aeroportov
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
Homer@ItechVK

·
53 мин



Дивлюся стрім на Цензорі.
Здається, той вибух, що ми в Києві чули, було падіння свинопсячого вертоліта. Другий теж зачепили, але йому вдалося сісти. Сподіваюсь, їх в полон брати не будуть.
показати весь коментар
24.02.2022 14:12 Відповісти
я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
показати весь коментар
24.02.2022 13:37 Відповісти
чому це всі вони в трунах поїдуть? а песикам голодним щось дістанеться?
показати весь коментар
24.02.2022 13:37 Відповісти
😀
показати весь коментар
24.02.2022 13:40 Відповісти
А добрива для соняхів теж треба.
показати весь коментар
24.02.2022 13:40 Відповісти
Храни вас всех высшая сила!
показати весь коментар
24.02.2022 13:37 Відповісти
Що з Каховкою? Енергодаром?
показати весь коментар
24.02.2022 13:37 Відповісти
Запорізька АЕС працює в штатному режимі.
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
Надеюсь, ее хорошо охраняют. От Каховки до Запорожья рукой подать...
показати весь коментар
24.02.2022 14:00 Відповісти
молодцi!
показати весь коментар
24.02.2022 13:38 Відповісти
Украина с ее небольшой армией и никаким флотом, фактически без ПВО и ВВС угрожает недоимперии с третьей армией мира, с ее ядерным арсеналом больше 2000 мегатонных боеголовок, сотнями стратегических ракет, ПЛАРБ и тому подобным?
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
показати весь коментар
24.02.2022 13:38 Відповісти
Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
а мир должен поставить его на место !!!
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
Я все понимаю. Я удивляюсь ограниченности ума кацапов. Их скудоумием. Надо же придумали ТАКУЮ причину нападения на Украину!
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Они развязали войну и ждут чтобы все их уговаривали , цуки
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Президент Росії Володимир Путін, який вночі розпочав війну проти України, готовий на своїх умовах говорити з українською владою.

Про це на брифінгу заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Володимир Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення збройних сил у разі відповідної готовності Києва", - цитує Пєскова The Insider.
показати весь коментар
24.02.2022 14:13 Відповісти
У них нет денег, пенсии нечем платить (в Ростовской об;асти не заплатили з афевраль), фонд народного благосостояния разграблен.
Им крыш.
показати весь коментар
24.02.2022 14:22 Відповісти
Що з Каховкою? Де наші?
показати весь коментар
24.02.2022 13:38 Відповісти
Кажется, зеля решил ее сдать без боя. Какое-то отвлечение внимания граждан идет от основного прорыва росиян.
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 13:38 Відповісти
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА,ШАНА ТА ПОВАГА...
показати весь коментар
24.02.2022 13:39 Відповісти
Вони оговтаються і підуть наново.
показати весь коментар
24.02.2022 13:39 Відповісти
говорила же Америка, что россия собирается вторгуться. а путин говорил, что это фейки. ПОЛУЧАЕТСЯ ПУТИН БРЕХУН.
показати весь коментар
24.02.2022 13:41 Відповісти
И шмаркля
показати весь коментар
24.02.2022 20:54 Відповісти
На Гиляку !!!
показати весь коментар
24.02.2022 13:42 Відповісти
Якісь чурки
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
А где могу проверить это ? Ссылочки , главное не со сру сайтов?
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
ukr.net/news
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
а где арахамия, который заявлял, что российского вторжения не будет?

и сравнивал CNN с соловьевым и скабеевой!

как вообще можно было такое сравнение делать! да и еще сказать что они хуже скабеевой-соловьева!

это уму непостижимо!
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
Резников. Ваше дело- молчать . Молчать и слушать. Вы же недавно пукарекали , что причин для беспокойства нет. Дб б ь,
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Гостомель!
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Больше надо больше ! Тысячи кацапов надо отправить в ад!За слезы и боль Украинского народа.
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
Слава нації..смерть москалям
показати весь коментар
24.02.2022 13:50 Відповісти
Бій під Харковом: очевидець оприлюднив відео, зняте у районі зіткненняhttps://uainfo.org/blognews/1645703139-biy-pid-harkovom-ochevidets-oprilyudniv-video-znyate-u-rayoni.html
показати весь коментар
24.02.2022 14:11 Відповісти
Нам главное продержатся первое время. Слава защитникам Украины!
показати весь коментар
24.02.2022 14:13 Відповісти
https://herson.depo.ua/rus/herson/rosiyani-zakhopili-pivnichno-krimskiy-kanal-kakhovsku-gres-mista-tavriysk-kakhovka-nova-kakhovka-202202241428371 Хотелось бы поподробнее!
показати весь коментар
24.02.2022 14:14 Відповісти
Кремль заявив про готовність Путіна говорити із Зеленським
показати весь коментар
24.02.2022 14:14 Відповісти
туда им и дорога ********* кацапским!а скоро счёт пойдёт на тысячи!
показати весь коментар
24.02.2022 14:28 Відповісти
Так. Пакуйте сміття й відправляйте на звалище відходів
показати весь коментар
24.02.2022 14:37 Відповісти
новые яриловичи, наших нет. водилы сами поднимают шлакбаум)))
показати весь коментар
24.02.2022 14:39 Відповісти
Что ты , бл*, их гробы считаешь ? Сколько аэропортов ты прикрыл от обстрелов? Сколько городов сдал - сколько отбил!" Е**шь нам мозги гробами... А есть вещи поважнее ..Нечего сказать ?!
показати весь коментар
24.02.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 16:09 Відповісти
Бажаю всім псам, що перетнули наш кордон, не їхати у трунах додому а залишитися здобрювати нашу землю. Смерть ворогам!
показати весь коментар
24.02.2022 15:21 Відповісти
Так,ви що,курви приготувалися увесь лендліз передавати кремлівській мафії.....хай росіянський фашизм обновиться....200 тисячна укомплектована армія ворога на порозі ....а ми й в уй не думали?????Що це за срань????
показати весь коментар
24.02.2022 16:07 Відповісти
 
 