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Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі Україна успішно протистоїть військам РФ, які вторглися сьогодні до України.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна б'ється і б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії. На сході наступ ми стримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся захисниками. Тримаємо оборону на всіх напрямках!", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 poklad rogest
показати весь коментар24.02.2022 13:37
+9 Ivan Pidbujpata
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+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар24.02.2022 13:42
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а вот это ... имеем что имеем
https://suspilne.media/210310-pivnicno-krimskij-kanal-ta-kahovsku-ges-zahopili-okupanti/
Судя по всему, они тупо хотят вернуть Януковича. Легитимного типа президента))
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53 мин
Дивлюся стрім на Цензорі.
Здається, той вибух, що ми в Києві чули, було падіння свинопсячого вертоліта. Другий теж зачепили, але йому вдалося сісти. Сподіваюсь, їх в полон брати не будуть.
Это ж надо до такого "додуматься"! Так думать могут лишь существа с говном в голове вместо человеческого мозга.
а мир должен поставить его на место !!!
Про це на брифінгу заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Володимир Путін готовий провести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення збройних сил у разі відповідної готовності Києва", - цитує Пєскова The Insider.
Им крыш.
и сравнивал CNN с соловьевым и скабеевой!
как вообще можно было такое сравнение делать! да и еще сказать что они хуже скабеевой-соловьева!
это уму непостижимо!