"Україна Україною, але он ворушаться у Польщі і Литві", - Лукашенко хоче розмістити у Білорусі російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф"
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Білорусь хотіла б розмістити на своїй території російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.
"Ми домовилися з Путіним, що я подумаю ще, яка нам техніка потрібна військова сучасна, для того щоб прикрити ці напрямки... Ми бачимо, що туди бажано було б поставити "Іскандери" і десь поставити дивізіон-два С-400. Щоб ми до Берліна фактично моніторили ситуацію. Тому що С-400 "Тріумф" бачить це все. Це така зброя, від якої завжди тверезіють наші противники", - заявив Лукашенко.
"Україна Україною, але он ворушаться в Польщі і Литві вже, розгортають бригади, літаки, вертольоти та інше. Давно вже це роблять", - сказав він.
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Сюр какой-то.....
******* по мозырьскому нефтеперерабатывающему, пожалуйста!
Пусть єти мрази *** без соли лет 20 пососут!