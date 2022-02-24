"Україна Україною, але он ворушаться у Польщі і Литві", - Лукашенко хоче розмістити у Білорусі російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф"

Білорусь хотіла б розмістити на своїй території російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.

"Ми домовилися з Путіним, що я подумаю ще, яка нам техніка потрібна військова сучасна, для того щоб прикрити ці напрямки... Ми бачимо, що туди бажано було б поставити "Іскандери" і десь поставити дивізіон-два С-400. Щоб ми до Берліна фактично моніторили ситуацію. Тому що С-400 "Тріумф" бачить це все. Це така зброя, від якої завжди тверезіють наші противники", - заявив Лукашенко.

"Україна Україною, але он ворушаться в Польщі і Литві вже, розгортають бригади, літаки, вертольоти та інше. Давно вже це роблять", - сказав він.

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