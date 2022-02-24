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"Україна Україною, але он ворушаться у Польщі і Литві", - Лукашенко хоче розмістити у Білорусі російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Білорусь хотіла б розмістити на своїй території російські "Іскандери" і С-400 "Тріумф".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це заявив Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі.

"Ми домовилися з Путіним, що я подумаю ще, яка нам техніка потрібна військова сучасна, для того щоб прикрити ці напрямки... Ми бачимо, що туди бажано було б поставити "Іскандери" і десь поставити дивізіон-два С-400. Щоб ми до Берліна фактично моніторили ситуацію. Тому що С-400 "Тріумф" бачить це все. Це така зброя, від якої завжди тверезіють наші противники", - заявив Лукашенко.

"Україна Україною, але он ворушаться в Польщі і Литві вже, розгортають бригади, літаки, вертольоти та інше. Давно вже це роблять", - сказав він.

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Топ коментарі
+15
Эту собаку нужно будет кончить с любом случае.Белорусы,вам не надоело рабство?Вы не против того,что ваш фюрер вас втянул в войну?
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24.02.2022 13:46
+14
какой-же мразью оказался лукашенко, а как пел о братской Украине
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24.02.2022 13:43
+13
чего это он оказался, он всегда был подонком и мерзавцем
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24.02.2022 13:49
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какой-же мразью оказался лукашенко, а как пел о братской Украине
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24.02.2022 13:43 Відповісти
чего это он оказался, он всегда был подонком и мерзавцем
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24.02.2022 13:49 Відповісти
Без комментариев!
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24.02.2022 13:44 Відповісти
куда НАТО смотрит
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24.02.2022 13:44 Відповісти
Эту собаку нужно будет кончить с любом случае.Белорусы,вам не надоело рабство?Вы не против того,что ваш фюрер вас втянул в войну?
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24.02.2022 13:46 Відповісти
білоруси закуповують квіти, залишилося запитати... а на шо?
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Ни у кого теперь нет сомнений, надо с этим всем заканчивать...
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24.02.2022 13:46 Відповісти
Ангелі Меркель привіт передає від Ху...ла
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24.02.2022 13:47 Відповісти
2 недостраны развязывают войну, а Европа санкции вводит.

Сюр какой-то.....
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24.02.2022 13:48 Відповісти
Лукашенко создает сам казус Белли для себя и своей страны...
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24.02.2022 13:48 Відповісти
Ссанина позорная продалась вонючим кацапам.
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24.02.2022 13:48 Відповісти
ну стрельни хоч раз в бік Польщі !
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24.02.2022 13:49 Відповісти
памперсами запасись, чудило... а то некрасивые кадры получатся для потомков...
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24.02.2022 13:49 Відповісти
У мужика от причастности к "великому" крышу совсем снесло.
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Лукашенко---ходячий мертвець. Його ніякий Ростов не врятує.
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Я так разумію, що Білорусь нам теж війну оголосила , якщо з її території ідуть атаки !
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24.02.2022 13:55 Відповісти
Будуть тобі і іскандери, будуть и тріумфи.... Тільки дочекайся, не здохни потвора раніше положенного!
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24.02.2022 13:56 Відповісти
Уже на Польшу гнида хвост подняло. Ты мразина готовь морозильники для своих ихтамнетов
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Бульбаші! Ви пам"ятаєте, як стояли і плескали в долоньки під час протестів?!
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24.02.2022 14:19 Відповісти
Я надеюсь у нас найдется лишняя Точка-У для ********* белопарашского недофюррера?

******* по мозырьскому нефтеперерабатывающему, пожалуйста!

Пусть єти мрази *** без соли лет 20 пососут!
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24.02.2022 14:57 Відповісти
 
 