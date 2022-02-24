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У Харкові є руйнування, людей просять не виходити на вулиці. Тиск води знижено, метро працює, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові є руйнування, людей просять не виходити на вулиці. Тиск води знижено, метро працює, - міськрада

Мешканців Харкова просять не виходити на вулицю.

Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"У Харкові немає відключень, тиск води знижено, метро працює, мер просить людей не виходити на вулиці. Є руйнування у П'ятихатках на Курчатова, які намагаються усунути", - повідомив Сидоренко.

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Смерть рашистским оккупантам!

Смерть пуйлу и его кровавой гэбнявой банде!
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Держитесь там и мочите кацапов
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24.02.2022 13:50 Відповісти
Харків, тримайся, Слава Україні!!!
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24.02.2022 13:51 Відповісти
Все в подвалах!! Наши даю ответку!!
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24.02.2022 13:53 Відповісти
А де Мураєв?
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Бажано, щоб на шибениці!!
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24.02.2022 13:57 Відповісти
Хліб пече і посипає сіллю
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24.02.2022 14:46 Відповісти
ОПЗЖ и НАШИ запретить!
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24.02.2022 13:57 Відповісти
 
 