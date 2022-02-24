У Харкові є руйнування, людей просять не виходити на вулиці. Тиск води знижено, метро працює, - міськрада

Мешканців Харкова просять не виходити на вулицю.

Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"У Харкові немає відключень, тиск води знижено, метро працює, мер просить людей не виходити на вулиці. Є руйнування у П'ятихатках на Курчатова, які намагаються усунути", - повідомив Сидоренко.

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