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У Харкові є руйнування, людей просять не виходити на вулиці. Тиск води знижено, метро працює, - міськрада
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Мешканців Харкова просять не виходити на вулицю.
Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"У Харкові немає відключень, тиск води знижено, метро працює, мер просить людей не виходити на вулиці. Є руйнування у П'ятихатках на Курчатова, які намагаються усунути", - повідомив Сидоренко.
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