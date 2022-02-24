Німеччина має намір відмовитися від російських енергоресурсів, - міністр економіки ФРН Хабек
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Через напад Росії на Україну Німеччина має переглянути питання закупівлі російських енергоресурсів, можливо відмовитися від них і закуповувати газ і вугілля в інших країнах.
Про це заявив голова Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ.
"Після військової операції Росії в Україні, Німеччина має купувати газ та вугілля в інших країнах", - зазначив він.
Топ коментарі
+22 Big Buyer 89e1dc67
показати весь коментар24.02.2022 13:49
+7 Игорь Карпов
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+7 Volodymyr Rudobaba b59031ee
показати весь коментар24.02.2022 13:49
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Гниду будуть дожимати всім світом.
його понесло.
він в своїй шизофренії вариться і буде діяти відповідно до своєї шизофренії.