Німеччина має намір відмовитися від російських енергоресурсів, - міністр економіки ФРН Хабек

Через напад Росії на Україну Німеччина має переглянути питання закупівлі російських енергоресурсів, можливо відмовитися від них і закуповувати газ і вугілля в інших країнах.

Про це заявив голова Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ.

"Після військової операції Росії в Україні, Німеччина має купувати газ та вугілля в інших країнах", - зазначив він.

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