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Німеччина має намір відмовитися від російських енергоресурсів, - міністр економіки ФРН Хабек

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Німеччина має намір відмовитися від російських енергоресурсів, - міністр економіки ФРН Хабек

Через напад Росії на Україну Німеччина має переглянути питання закупівлі російських енергоресурсів, можливо відмовитися від них і закуповувати газ і вугілля в інших країнах.

Про це заявив голова Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек, інформує Цензор.НЕТ.

"Після військової операції Росії в Україні, Німеччина має купувати газ та вугілля в інших країнах", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Нарешті дійшло до ідіотів...
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24.02.2022 13:49
+7
та вищо савсем прозрели?
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24.02.2022 13:49
+7
Після того як Лукашенко заявив що з С-400 буде моніторити ситуацію аж до Берліна до них уже дійшло ?
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24.02.2022 13:49
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Нарешті дійшло до ідіотів...
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24.02.2022 13:49 Відповісти
та вищо савсем прозрели?
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24.02.2022 13:49 Відповісти
Після того як Лукашенко заявив що з С-400 буде моніторити ситуацію аж до Берліна до них уже дійшло ?
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24.02.2022 13:49 Відповісти
***** копать... у Шольца яички опустили наконец-то?
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24.02.2022 13:50 Відповісти
Чкщо так будк,то це величезний удар по фінансах москалів.
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24.02.2022 13:50 Відповісти
Супер.
Гниду будуть дожимати всім світом.
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Найкраща санкція!
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24.02.2022 13:57 Відповісти
путін уже не думає про економіку росії. йому вже на все насрати.

його понесло.

він в своїй шизофренії вариться і буде діяти відповідно до своєї шизофренії.
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24.02.2022 14:09 Відповісти
ну то може помаленьку почнуть розбирати труби потоків?все то тільки слова...
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24.02.2022 14:13 Відповісти
оце потужний крок. якщо так станеться то орда відкотиться назад
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Очень правильное решение.
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24.02.2022 16:54 Відповісти
 
 