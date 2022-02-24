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вторгнення (361) Латвія (855) НАТО (5129) Левітс (40)

Напад на Україну - це початок кінця режиму Путіна. Росію треба ізолювати від усього світу, - президент Латвії Левітс

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Напад на Україну - це початок кінця режиму Путіна. Росію треба ізолювати від усього світу, - президент Латвії Левітс

Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що Росію необхідно ізолювати від усього світу, а завдання НАТО – допомогти українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Delfi.

Левітс вважає, що вторгнення в Україну - це початок кінця режиму президента РФ Владіміра Путіна, тому що цей напад не може не вплинути на нападника.

Він сказав, що найближчим часом вирушить на консультації із союзниками до Варшави. Йтиметься про зміцнення східного флангу НАТО.

"Ми можемо почуватися в безпеці. Нас захищає 5-та стаття договору НАТО", - сказав президент Латвії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков заявив, що метою вторгнення в Україну є "демілітаризація" країни. Строки "операції" визначить Путін

Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".
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Топ коментарі
+8
Потрібно вислати кацапів з усіх країн і повернути на історичну подіну. Це буде значно ефетивніше
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24.02.2022 13:52
+7
***** повинен зникнути
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24.02.2022 13:51
+5
Изоляция РФ от всего мира самый действенный и необходимый метод.
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24.02.2022 13:55
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Дядько знає, про що говорить!
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24.02.2022 13:50 Відповісти
***** повинен зникнути
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24.02.2022 13:51 Відповісти
УНИЧТОЖИТЬ!!!
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Шановні, для інформації, повідомили звідти, що в планах *********** знищення української державності. Ні більше, ні менше.
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Потрібно вислати кацапів з усіх країн і повернути на історичну подіну. Це буде значно ефетивніше
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Изоляция РФ от всего мира самый действенный и необходимый метод.
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24.02.2022 13:55 Відповісти
Давно пора!!!
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24.02.2022 13:56 Відповісти
без України тільки
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24.02.2022 14:04 Відповісти
Звісно. До чого тут Україна? Що за маячня
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24.02.2022 14:05 Відповісти
А то вже на Маріуполь санкції понакладали веб сервіси деякі
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24.02.2022 14:06 Відповісти
полная экономическая блокада и железный занавес!
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24.02.2022 14:05 Відповісти
Для расеян!! а не для патрушєва чи золотова...
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24.02.2022 14:30 Відповісти
говорят, путин с китая очень довольным приехал.

наверное, те ему пообещали, что будут покупать его энергоресурсы, если его Запад заблокирует.

Если Китай на это пойдет Западу нужно будет отказать от китайских товаров.

Это будет даже полезно для Западной экономики. Ато уже навыки производства некоторых товаров теряются, которые уже производят только в Китае, игрушки там... посуда...
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24.02.2022 14:07 Відповісти
Раху нужно развалить до основания . До границ Московии . Развалинами Кремля буду удовлетворён .
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26.02.2022 09:10 Відповісти
 
 