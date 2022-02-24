Напад на Україну - це початок кінця режиму Путіна. Росію треба ізолювати від усього світу, - президент Латвії Левітс
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Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що Росію необхідно ізолювати від усього світу, а завдання НАТО – допомогти українцям.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Delfi.
Левітс вважає, що вторгнення в Україну - це початок кінця режиму президента РФ Владіміра Путіна, тому що цей напад не може не вплинути на нападника.
Він сказав, що найближчим часом вирушить на консультації із союзниками до Варшави. Йтиметься про зміцнення східного флангу НАТО.
"Ми можемо почуватися в безпеці. Нас захищає 5-та стаття договору НАТО", - сказав президент Латвії.
Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.
Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".
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наверное, те ему пообещали, что будут покупать его энергоресурсы, если его Запад заблокирует.
Если Китай на это пойдет Западу нужно будет отказать от китайских товаров.
Это будет даже полезно для Западной экономики. Ато уже навыки производства некоторых товаров теряются, которые уже производят только в Китае, игрушки там... посуда...