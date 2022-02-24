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Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами

Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації завдано понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ВСУ.

"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.

Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.

Зберігайте спокій! Слідкуйте за інформацією на офіційних ресурсах!

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Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами Калібр, РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+30
Так!
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24.02.2022 13:52
+24
Не правда, читайте сайт ЗСУ и Залужного.
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24.02.2022 13:52
+20
Проте москалі вже понесли багато втрат, за дуже короткий час. Такого в них ще не було. Маю на увазі авіацію.
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24.02.2022 13:52
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гостомель відбився?
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24.02.2022 13:51 Відповісти
Так!
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24.02.2022 13:52 Відповісти
говорят бой за каховку и ГЕС проиграно.. это правда?
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Не правда, читайте сайт ЗСУ и Залужного.
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24.02.2022 13:52 Відповісти
здорово
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24.02.2022 13:53 Відповісти
фейк.
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24.02.2022 14:06 Відповісти
Фотки в фейсбуці на сторінках каховчан є
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24.02.2022 14:07 Відповісти
В инетевидел видео,как в Новой Каховке над админзданием поднимают рашистский флаг. Не знаю, правда, или фейк...
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24.02.2022 13:55 Відповісти
Новая оккупирована, подтверждаю((
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24.02.2022 13:56 Відповісти
Только, что по каналу "Прямий" передали, что росияне уже под Херсоном. С юга вообще нет официальной информации, что там происходит не известно.
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24.02.2022 13:56 Відповісти
Только что созванивался с Новой. Подтверждаю захват(((
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24.02.2022 13:58 Відповісти
в Херсоне и Николаеве пока тихо
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24.02.2022 14:50 Відповісти
Только что разговаривала с двоюродной сестрой (Новая Каховка). К сожалению - правда
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24.02.2022 14:11 Відповісти
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24.02.2022 14:33 Відповісти
гниды
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Проте москалі вже понесли багато втрат, за дуже короткий час. Такого в них ще не було. Маю на увазі авіацію.
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Вони втратили трохи більше 1% від того що у них є. Як за пів дня то багато звичайно.
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24.02.2022 14:02 Відповісти
Я впевнений, що в них вся авіація точно не літає. Вони ж не Америка.
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24.02.2022 14:13 Відповісти
Недавно притихло, сипалося густо, як вранці.
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24.02.2022 14:04 Відповісти
если как отвлекающий маневр чтобы посеять панику, пробить коридоры и отхапать юг то вполне могли попробовать.
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24.02.2022 14:06 Відповісти
гес взяли...десь під херсоном...кажуть нашої техніки та валом паленої...одне не ясно як їх пропустили з криму..
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24.02.2022 13:53 Відповісти
Градом крыли
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24.02.2022 14:06 Відповісти
Де нині проходить лінія фронту?
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24.02.2022 13:53 Відповісти
в Винницу что-то жёстко прилетело
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24.02.2022 13:55 Відповісти
***** захищай свою ерефію у себе на території, тут вам смерть.
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24.02.2022 13:55 Відповісти
Начать не медленно наносить удары по скоплениям войск и техники до прохода границы.
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24.02.2022 13:55 Відповісти
бити по інфрастуктурі, війна!
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24.02.2022 13:59 Відповісти
тварі кацапські, хай будуть прокляті
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24.02.2022 13:56 Відповісти
Якщо ми переможемо, це буде величезний поштовх для розвитку і допомога всього світу у цьому.
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24.02.2022 13:57 Відповісти
до сраці сумніви - time *******.
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24.02.2022 13:57 Відповісти
Чому ми не знищуємо російські обєкти на території росії?
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24.02.2022 13:58 Відповісти
кто даст наказ?
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24.02.2022 14:05 Відповісти
Потому что сил и оружия не хватает, чтобы хотя бы остановить их тут. А Вы призываете бросить то чего не хватает на ударам возмездия как будто шансов отбиться уже нет.
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24.02.2022 14:05 Відповісти
ядерное оружие - фактор сдерживания контрудара
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24.02.2022 14:06 Відповісти
потому что мы - не агрессоры. нападают на нас, мы - защищаемся. или вы хотите сыграть на руку российской пропаганды? я уже молчу про ядерное оружие, которое может быть использовано только при угрозе суверенитету страны им обладающей. успокойтесь, и хватить провоцировать остальных.
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24.02.2022 14:14 Відповісти
https://echo.msk.ru/blog/dmitry_muratov/2984815-echo/

Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг - ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.

Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках - украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык - языком врага. И никогда не признаем.

И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете.

Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира.
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24.02.2022 14:01 Відповісти
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24.02.2022 14:03 Відповісти
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24.02.2022 14:47 Відповісти
"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россию невозможно закрыть «железным занавесом». При этом он допустил возникновение проблем с рядом стран, но он напомнил, что они были и раньше.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но, так или иначе, с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как власти России оценивают риски того, что РФ может оказаться за «железным занавесом»." - MK

Не поняла, они что - и смазочные масла для своих танчиков импортируют, что ли?
В чем проблема с 'занавесом' то?
Они ж, вроде, "чучхе" строить собирались?

Вот это вот:
https://b2b-postavki.ru/optom/masla-smazochnye-iz-belgii.html
Масла смазочные из Бельгии

Вы там опупели, что ли в ЕС, что оркам еще все продаете?
Санкции-шманкции.
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24.02.2022 14:07 Відповісти
У этих у@бков уже боезапас кончился. Их сраные лодки в Черном море уже вряд ли на что способны,кроме как утонуть.
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24.02.2022 14:09 Відповісти
а наша гуснявая жопа не может сказать где наши нептуны? в асфальте?
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Украину расстреливают
А Украина может наносить удары по Ростову и Минску ?
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24.02.2022 14:47 Відповісти
Зачем, блдь? Для чего? Чтобы раша радостно вскукарекнула про украинцев-агрессоров? Чтобы распылить силы, которые как нельзя нужны в самóй Украине?
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24.02.2022 14:53 Відповісти
всему миру уже пох что там вскукарекнет козломордия
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24.02.2022 15:27 Відповісти
Но миру не пох, что делает и сделает Украина.
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24.02.2022 15:33 Відповісти
В контрнаступ можна йти тільки після повної зачистки вдома!
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24.02.2022 15:26 Відповісти
***! А сколько ВСУ нанесли ударов своими ракетами по территории противника..по его базам и аэродромам ?
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24.02.2022 14:49 Відповісти
Вы генштаб или бухгалтерия по подсчёту х**ловых ударов? Где ваши удары ? Где ?! Вы ж докладывали, что готовы ! А тепрь нам рассказываете сколько раз и в каких позах вас трахнули !
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Чи не пора по ********** жахнути, чи уйобок на дороги потратився, замисть ракет, щоб ****** леше добиратись було?
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24.02.2022 15:33 Відповісти
 
 