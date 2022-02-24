Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації завдано понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ВСУ.
"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.
Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.
Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.
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Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.
Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.
В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг - ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия.
Но этот номер «Новой газеты» мы выпустим на двух языках - украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык - языком врага. И никогда не признаем.
И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете.
Дмитрий Муратов,
главный редактор «Новой газеты»,
лауреат Нобелевской премии мира.
«Такая страна, как Россия, не может оказаться за "железным занавесом". Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но, так или иначе, с этими государствами у нас проблемы возникали и до этого и без этого», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как власти России оценивают риски того, что РФ может оказаться за «железным занавесом»." - MK
Не поняла, они что - и смазочные масла для своих танчиков импортируют, что ли?
В чем проблема с 'занавесом' то?
Они ж, вроде, "чучхе" строить собирались?
Вот это вот:
https://b2b-postavki.ru/optom/masla-smazochnye-iz-belgii.html
Масла смазочные из Бельгии
Вы там опупели, что ли в ЕС, что оркам еще все продаете?
Санкции-шманкции.
А Украина может наносить удары по Ростову и Минску ?