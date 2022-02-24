На нашому боці - правда. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором, - Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній звернувся з приводу нападу на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення Блаженнішого Владики оприлюднено на сайті ПЦУ.

Повний текст звернення:

"Дорогі брати і сестри!

Попри тривалі, щирі, наполегливі зусилля України та всієї міжнародної спільноти стався неспровокований, підступний, цинічний напад Росії та Білорусі на Україну.

Наше спільне завдання – дати відсіч ворогу, захистити рідну землю, наше майбутнє і майбутнє нових поколінь від тиранії, яку агресор прагне принести на своїх штиках.

На нашому боці – правда. Тому ворог, з допомогою Божою та за підтримки всього цивілізованого світу, буде переможений.

Наше завдання зараз – згуртуватися, витримати перший удар, не піддаватися паніці. Ми віримо в промисел Божий і перемогу правди. Ми довіряємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Молитвою ми з усіма тими, хто на передньому краї боротьби з агресором.

Надзвичайно важливо не піддаватися на можливі внутрішні провокації, підтримувати порядок, виконувати розпорядження державної та військової влади України.

Всюди, де це можливо, прошу духовенство та вірних регулярно підносити свої молитви за Україну, за перемогу, за наших воїнів. Благословляю читати Акафіст до Покрова Пресвятої Богородиці та інші відповідні молитовні прохання.

Звертаюся до міжнародної спільноти, до всіх релігійних лідерів світу із закликом підтримати Україну, змусити Росію та Білорусь негайно припинити агресію. Прошу про це всіх людей доброї волі.

Ті, хто розпочав і веде агресивну війну проти України, повинні знати, що за законом Божим та за законами людськими вони – вбивці та злочинці. І за їхній злочин вони дадуть відповідь перед Всевишнім та перед людством, не уникнувши осуду та покарання.

Дорогі брати і сестри!

Як Предстоятель я перебуваю з вами, виконую свої обов’язки. В міру розвитку подій буду інформувати вас.

"Не бійтеся, стійте – і побачите спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині […]; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні" (Вих. 14:13-14).

Українці – миролюбний, але сильний духом і вірою народ. Ми віримо: насилля і зброя, які беззаконно спрямовуються нині проти нас, обернуться гнівом Божим і мечем проти агресора. Бо всі злочинні наміри відомі Богові, як сказано: "Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеться: бо з нами Бог!" (Іс. 8: 10). Нехай справдяться на підпалювачах війни та нападниках слова Спасителя: "Всі, хто візьме меч, від меча і загинуть" (Мф. 26:52).

З молитвою на вустах, з любов’ю до Бога, до України, до ближніх, борімося проти зла – і побачимо перемогу.

Закликаю на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!".