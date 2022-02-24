Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

Російський президент Володимир Путін пропонує українському главі Володимиру Зеленському переговори після того, як російські війська за його наказом напали 24 лютого на Україну.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, цитуючи речника глави Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про відмову України від вступу до НАТО та про її "нейтральний статус".

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"Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння у разі відповідної готовності Києва", - заявляє Пєсков.