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Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Російський президент Володимир Путін пропонує українському главі Володимиру Зеленському переговори після того, як російські війська за його наказом напали 24 лютого на Україну.
Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, цитуючи речника глави Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про відмову України від вступу до НАТО та про її "нейтральний статус".
"Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння у разі відповідної готовності Києва", - заявляє Пєсков.
Топ коментарі
+114 Sergii Ustim
показати весь коментар24.02.2022 14:05
+90 Ла-ла-ла-ла
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+82 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар24.02.2022 14:05
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"Нужно больше золота".
Сори, таких стран нет. Как впрочем и народных республик нет. А значит и говорить не с кем
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Расписки Сбербанка России на Лондонской бирже рухнули на 75%, торгуясь в районе 2,22 доллара за штуку, следует из данных торгов Лондонской биржи LSE. Котировки банка обновили минимумы 2014 года.
Одномоментно на Лондонской бирже снижаются и бумаги других «голубых фишек» РФ.
Бумаги «Лукойла» в это время падали на 39,43% - до 43,44 доллара за расписку, «Газпрома» - на 33,54% - до $4,454 расписку.
Индекс FTSE100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, сократился почти на 200 пунктов - до 7304 пунктов. Позже он еще ускорил падение и сейчас теряет 2,79% в торг.
Лидеры падения - ценные бумаги российской металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» (-29,76 %) и российской горнорудной компании «Полиметалл» (-30,75%). Акции британского холдинга «Роллс-Ройс» теряют в цене 14,53%, банка «Ллойдс» - 7,25%.
Как сообщала группа ИС, акции российских компаний теряют около 30% в моменте, на фоне вторжения РФ в Украину.
смерть москалям
Через ДВА МЕСЯЦА де-факто она ОКОНЧАТЕЛЬНО СДОХНЕТ! Все причастные лица к войне против Украины, включая пропагандонов, депутатов госдуры и совета ********* будут убиты, а оставшиеся в живых повешены после недолгого военного трибунала!
А краще..на гілці.
Перед ближайшим фонарным столбом и поговорим, если будет час та натхнення!
Відмовляйся від озброєння, під нашим наглядом, а ми подивимося, а потім вирішимо, відмовлятись чи ні, це наша справа! На початку поверни усі наші землі, щоб не було спокуси на війну, та починай платити репарації, наприклад Кубань, скільки років у окупації?
PS: ***** побачив, що його пызда в Україні очікує
хрен тебе на свинячее рыло.
Запад и США никудышние гаранты и партнеры, взростили очередного фюрера, да получат за это и войну и разрушение и позор.