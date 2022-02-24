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Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

Російський президент Володимир Путін пропонує українському главі Володимиру Зеленському переговори після того, як російські війська за його наказом напали 24 лютого на Україну.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, цитуючи речника глави Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про відмову України від вступу до НАТО та про її "нейтральний статус".

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"Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння у разі відповідної готовності Києва", - заявляє Пєсков.
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Топ коментарі
+114
Хрен на рыло...
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24.02.2022 14:05
+90
Щойно дзвонив знайомий, бригада якого збила вертольоти над Гостомелем.
Стільки щасті і гордості в голосі,думаєте він здасться коли-небудь, тупі москалі?))
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24.02.2022 14:06
+82
Іди *****.
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24.02.2022 14:05
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Пусть освободит Крым, Донбасс, выплатит репарации за разрушения, тогда можно отказаться от НАТО - но до первого рецидива рашизма.
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24.02.2022 14:31 Відповісти
Нам этого от фашиста ***** не дождаться. С фашистским выродком ****** ни каких переговоров быть не должно.
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24.02.2022 15:57 Відповісти
Ще мало гробів піде в підаРассію.
"Нужно больше золота".
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Шо ? КАЛибры кончились, а из карамультука воевать стрёмно ?
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Де медведчук?
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Тюю!Ще ж добробати не зібрались!Ще ж візітівок Яроша не знаходили!Чи вже?
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Прежде чем говорить пусть вытащит Куй Писькова с пасти своей .. Мразь дырявая.....
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Пусть говорит с представителями донецкой демократической и луганской демократической республиками. Эти две республики решили выйти из состава народных.
Сори, таких стран нет. Как впрочем и народных республик нет. А значит и говорить не с кем
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24.02.2022 14:34 Відповісти
От дебіли, за їхніми міркуваннями це ми, начебто, мали про це просити, довелося самим озвучити дурню.
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Воно чекає від нас лаврову гілку! Та будь ласка! Будя-яка гілка, на якій повісимо Лаврова, і буде лаврова.
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Y Menya tozhe takaya mechta chtobi Lavrova poreshili.OH I PROTIVNaYA GNiDA
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03.03.2022 20:37 Відповісти
и сябры такие же ******** как москали
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24.02.2022 14:34 Відповісти
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24.02.2022 14:34 Відповісти
***** повинен бути знищений
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24.02.2022 14:36 Відповісти
УКРАИНЦЫ НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ. НЕ ПРОШЛО СУТОК, ПУТИН УЖЕ НАЧАЛ ЗАДЫХАТЬСЯ. ОН ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОДНИМЕТ РУКИ
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24.02.2022 14:36 Відповісти
Лупоглазый маланец совсем охренел, какие переговоры, вас ***** мы еще не всех уничтожили!!!
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24.02.2022 14:37 Відповісти
ага, "за два часа до Киева" - не получилось, то тогда давайте договариваться. раньше надо было договариваться, а теперь увидимся с тобой только в Гааге, на международном трибунале Рашки.
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24.02.2022 14:37 Відповісти
суке плешивому в руку!
///
Расписки Сбербанка России на Лондонской бирже рухнули на 75%, торгуясь в районе 2,22 доллара за штуку, следует из данных торгов Лондонской биржи LSE. Котировки банка обновили минимумы 2014 года.

Одномоментно на Лондонской бирже снижаются и бумаги других «голубых фишек» РФ.
Бумаги «Лукойла» в это время падали на 39,43% - до 43,44 доллара за расписку, «Газпрома» - на 33,54% - до $4,454 расписку.

Индекс FTSE100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, сократился почти на 200 пунктов - до 7304 пунктов. Позже он еще ускорил падение и сейчас теряет 2,79% в торг.

Лидеры падения - ценные бумаги российской металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» (-29,76 %) и российской горнорудной компании «Полиметалл» (-30,75%). Акции британского холдинга «Роллс-Ройс» теряют в цене 14,53%, банка «Ллойдс» - 7,25%.

Как сообщала группа ИС, акции российских компаний теряют около 30% в моменте, на фоне вторжения РФ в Украину.
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24.02.2022 14:37 Відповісти
Сейчас шмаркля на цирлах побежит на переговоры...
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24.02.2022 14:38 Відповісти
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24.02.2022 14:38 Відповісти
poshol na ***!
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Слава нації..
смерть москалям
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Вигребли?
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Пішли вони до дупи! Рашистські мразі
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Так швидко обісрались , вже переговори х..ло хоче
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Ніяких перемовин вже не може бути. якщо зебил на це поведеться то буде ганьба на століття
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Українці допомогли армії на 20 мільйонів за добу. Це більше, ніж за весь 2021 рік Верещук и Сивоха были очень удивлены.
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Пізно, сиди в бункері за тобою прийдуть! Буде тобі і статус і зброя, чекай, нечисть!
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Подохни тварюко
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Мы являемся свидетелями жуткой АГОНИИ КРОВАВОЙ МОСКАЛЬСКОЙ ЫМПЕРИИ!
Через ДВА МЕСЯЦА де-факто она ОКОНЧАТЕЛЬНО СДОХНЕТ! Все причастные лица к войне против Украины, включая пропагандонов, депутатов госдуры и совета ********* будут убиты, а оставшиеся в живых повешены после недолгого военного трибунала!
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24.02.2022 14:45 Відповісти
Ochen Nadeus na eto!Hotelos bi poskoree,pochemy 2 mesyatsa? Bous chto mraz Putin chto to so sovsem plohoe sdelae
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03.03.2022 20:43 Відповісти
Вряд ли раньше, потому что у москальского фюрера такая же судьба как у германского (покончить с собой в последней декаде апреля)!
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04.03.2022 09:26 Відповісти
Это будет последнее в жизни Нелоха, что он сможет сделать.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
У клітці (Гаага) перемовини з ******.
А краще..на гілці.
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24.02.2022 14:46 Відповісти
Будьте прокляты!На 100 поколений и весь народишко убогий!Ві не имеете права называться людьми!Ублюдки!Плевать на ваши могилы будут!Паскуды
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24.02.2022 14:46 Відповісти
Це, як було з 2011 по 2014? Коли мокшани захопили крим і частину донбасу?
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24.02.2022 14:48 Відповісти
День-два и генштаб, разобравшись с текучкой засядет верстать (или обновлять ) план по захвату хренля.
Перед ближайшим фонарным столбом и поговорим, если будет час та натхнення!
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24.02.2022 14:48 Відповісти
БОЛТ путину в рот ,чтобы голова не качалась !
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24.02.2022 14:50 Відповісти
он может быть готов только идти нах... украинцы не позволят гнидам капитулировать...
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Ты ***** недавно сказал что не считаешь Украину суверенной. А теперь когда отгребли,решили по мирному?
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24.02.2022 14:52 Відповісти
уже говорить не о чем. война, которую принесло на нашу землю *****, должна стать могилой для московии
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24.02.2022 14:52 Відповісти
Приезжай в Киев, поговорим
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24.02.2022 14:54 Відповісти
Будем гнать нахер, до Урала! **** плешивая!
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24.02.2022 14:59 Відповісти
ЗЕбубачка щас согласица к гадалке не ходи. Хотя смотря какие условия..ребят не знаю..так страшно смотреть как гибнут людщи...оружие сейчас не то что раньше лук стрелы и ружжо..один выстрел и сотни людей заживо нет(( Если он захочем всю Донецкую Луганскую. и Окупирует Херсонскую область да ещё и безблоковый статус и признание Крыса кацапским то пошол она на хер.. А если ЛНРДНР остануца в нынешних границах, Крым НЕ будет признан кацапским, они полностью выведут воска в обмен просто на безблоковый статус то как думаете может соглашаца?? А потом по максимум укреплять Армию, и ждать исторического кона..когда закончица эпоха нефти и помойка разваливаца начнёт..тогда и вернём награбленное.
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Разговоры окончены товарыщь!!
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24.02.2022 15:07 Відповісти
Відмова, так відмова, ***** роби перший крок!
Відмовляйся від озброєння, під нашим наглядом, а ми подивимося, а потім вирішимо, відмовлятись чи ні, це наша справа! На початку поверни усі наші землі, щоб не було спокуси на війну, та починай платити репарації, наприклад Кубань, скільки років у окупації?
PS: ***** побачив, що його пызда в Україні очікує
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24.02.2022 15:03 Відповісти
А *** тобі не м'ясо? Смокчи ****** діда Тараса.
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Пішов на хрін цап!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
смерть оккупантам
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24.02.2022 15:18 Відповісти
Я не боюсь гнева за мои проклятия, поэтому проклинаю тебя тварь, чтоб ты 40 лет корчился в муках пока подохнешь. Пусть Бог меня простит за мои слова, я лишь человек и хочу человеческого счастья.
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24.02.2022 15:18 Відповісти
Разве что российского вооружения.... Но поздно об этом, оно уже здесь....
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Якщо один раз бахнуть по московській мафії в їх логові-то закінчиться все дуже швидко!
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24.02.2022 15:44 Відповісти
Із Сатаною тварина веди перемовини, у який казан він тебе прийме
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24.02.2022 16:01 Відповісти
Окурок условия ставит, пусть будет проклят тот и его семя до седьмого колена, кто попрорбует даже послушать бред сумасшедшего фашиста!
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24.02.2022 16:53 Відповісти
шо поросячий обсосок полусил по пи....де мешалкой и давай уже побалакаем,
хрен тебе на свинячее рыло.
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24.02.2022 18:36 Відповісти
Цензор! Не надо в новости вставлять фото Ху@ил@ бесноватого, проклятого ублюдка БЕСпутина антихриста люциферовича. Да не будет оно прощено Богом ни в этом веке ни в будущем. Проклята поганая маасковия! Да посетит ее глад, война, разрушение и проклято ее население андрофагов фашистов-людоедов! Проклято власти и воинство ее. Да будет разрушен второй вавилон ммааск ва. Да будет проклято ее священство, иночество благословляющее то, что Господь не благословлял раССеянские БЕСславные ублюдки да будет дом ваш пуст и все начинание дел ваших да будет ПРОКЛЯТО. Анафема вам до смерти лютой и постыдной. Будьте прокляты творящее зло лицемерно и горделиво, величаясь сами в себе! ваше Ху@ило@ возомнило из себя спасителя, не без помощи проклятых попов масковитского раССеянского сатаната, суть которого сатанинское сборище. Закончит гэбешное ничтожество, как иуда на дереве, на веревке. Аминь.

Запад и США никудышние гаранты и партнеры, взростили очередного фюрера, да получат за это и войну и разрушение и позор.
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24.02.2022 19:31 Відповісти
БЕСпутин ху@ило! а готово ты пойти на ху@й, где твое место.Ублюдок.
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24.02.2022 20:03 Відповісти
Зелю не сприймаю, але перемовини тільки за умови Зеля на білому коні біля саркофагу леніну а ***** на колінах
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26.02.2022 00:24 Відповісти
У Пуйла удоброгвардейцы заканчиваются?.. Зараз головне владі не схибити. Спротив українського суспільства все більше зростає і люди все більше розуміють, що наступ так званих елітних військ Пуйлостану видихається і далі тільки таежные мужики с боярой в руках на оппупацию Украины могут быть брошены. Завалят стеклотарой Украину... противные
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26.02.2022 00:36 Відповісти
Путин . Иди *****
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27.02.2022 17:30 Відповісти
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