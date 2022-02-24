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В'їзд до Києва може бути ускладненим: на КПП обладнують захисні споруди, - КМДА

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В'їзд до Києва може бути ускладненим: на КПП обладнують захисні споруди, - КМДА

На контрольно-пропускних пунктах на в'їздах до Києва відбувається обладнання захисних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

"На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням", - повідомив Кличко.

"І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", - додав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух транспорту та автомобілів у Києві не обмежено, - КМДА
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Влад Борода@Analytic_center

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Я прошу інформацію по переміщенню російських терористичних військ! По їх вогневим позиціям!
Все потрібно дуже оперативно!
В приватні повідомлення!
Дякую!
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24.02.2022 14:19 Відповісти
Іди ти нафіг, москаль
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24.02.2022 14:39 Відповісти
За 8 лет не построили защитные сооружения на границе с Рашкой зато теперь в Киеве строят
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24.02.2022 14:22 Відповісти
Вообще нехрен снимать, вирусы телефона инфу сливают
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24.02.2022 14:33 Відповісти
 
 