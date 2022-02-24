На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат, - Держприкордонслужба

На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники спільно з ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки. Ворог не пройде", - йдеться у повідомленні.

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