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На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат, - Держприкордонслужба

На Луганщині йдуть бої. Біля Щастя ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники спільно з ЗСУ та НГУ тримають оборону та відбивають атаки. Ворог не пройде", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+67
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24.02.2022 14:19
+22
ответку отправляйте прямо откуда прилетело никакое население не должно быть препятствием
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24.02.2022 14:21
+13
заманили и раздолбали - тактика времён джихада в ичкерии в 1995-1996м
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24.02.2022 14:33
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24.02.2022 14:19 Відповісти
не надолго
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24.02.2022 14:22 Відповісти
І де це можна побачити в офіційних джерелах?
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24.02.2022 14:22 Відповісти
пізніше побачите
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24.02.2022 14:23 Відповісти
Якщо побачимо.
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24.02.2022 14:24 Відповісти
Цензор написав у біззнес новинах.
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24.02.2022 14:57 Відповісти
поки що є від Lb Окупанти захопили Північно-Кримський канал і Каховську ГЕС
зачекаємо на роз"яснення від влади
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24.02.2022 14:37 Відповісти
ответку отправляйте прямо откуда прилетело никакое население не должно быть препятствием
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24.02.2022 14:21 Відповісти
В Гостомелі дуже багато вертушок літає.
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24.02.2022 14:22 Відповісти
Головне полонених не брати. Кожен росіянин має знати що тут він буде убитий
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24.02.2022 14:24 Відповісти
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24.02.2022 14:24 Відповісти
о тигра не доехала а чё утёс не сняли - недоработка
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24.02.2022 14:34 Відповісти
в сумской области в г. Ахтырка приехали (ИМЕННО ПРИЕХАЛИ)РУССКИЕ ТАНКИ И БРОНЕТЕХНИКА. в бою почти в центре возле в.ч. кацапы были уничтожены. но часть танков без остановок рванула на полигон НО ПОЧЕМУ ИХ НЕ УНИЧТОЖИЛИ НА МАРШЕ?ОНИ ДОЕХАЛИ ДО АХТЫРКИ.
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24.02.2022 14:31 Відповісти
заманили и раздолбали - тактика времён джихада в ичкерии в 1995-1996м
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24.02.2022 14:33 Відповісти
С нами правда, с нами сила, с нами Бог, Слава украинским героям!
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Гарний коцаб- тільки кожний 200-й
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24.02.2022 14:57 Відповісти
 
 