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Воєнна операція Росії на території України - неприйнятна. Це суперечить міжнародному праву, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воєнна операція Росії на території України - неприйнятна. Це суперечить міжнародному праву, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про неприйнятність воєнної операції РФ на території України.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо неприйнятною воєнну операцію, розпочату сьогодні Росією на території України, та відкидаємо її. Це крок, який ми вважаємо таким, що суперечить міжнародному праву. Це важкий удар по миру, спокою і стабільності в регіоні", - написав Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина підтримує боротьбу України за захист своєї територіальної цілісності.

"Нам щиро шкода, що Росія та Україна, яких ми розглядаємо як дружні країни і з якими у нас тісні політичні, економічні та соціальні відносини, зустрічаються таким чином віч-на-віч", - зазначив Ердоган.

Він додав, що Туреччина зробить усе можливе, щоб забезпечити безпеку всіх, хто живе в Україні, особливо турецьких громадян і братів-татар у регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просить Туреччину закрити Дарданелли для Росії

"Підтверджуємо наш заклик вирішувати проблеми між Росією та Україною шляхом діалогу в рамках Мінських домовленостей", - зазначив він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
****** ты кусок говна пора определить Ся кого ты поддерживаешь ,на два *** сразу не сядешь . Закрой Босфор , выведи корабли боевые ближе к Украине ,они обосруться
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24.02.2022 14:31
+7
14.30 где санкции соплежуи?
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24.02.2022 14:30
+4
а Босфор чого не закрив ?
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24.02.2022 14:31
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14.30 где санкции соплежуи?
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Що з Херсоном, Мелітополем? Хтось знає?
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24.02.2022 14:30 Відповісти
Я знаю. Вони стоять на своїх місцях
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Відео від доузів херсоні це жесть, орки просто заїхали і все, гес і канал не наш, херсон не готовий був нідочого, то і не дивно
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24.02.2022 14:35 Відповісти
Нипанятна шо хател сказать, но ладно
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24.02.2022 14:31 Відповісти
****** ты кусок говна пора определить Ся кого ты поддерживаешь ,на два *** сразу не сядешь . Закрой Босфор , выведи корабли боевые ближе к Украине ,они обосруться
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24.02.2022 14:31 Відповісти
а Босфор чого не закрив ?
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24.02.2022 14:31 Відповісти
а чого його закривать, кораблі ве всі в Чорному морі....
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24.02.2022 14:43 Відповісти
Поэтому и закрыть.
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24.02.2022 16:57 Відповісти
Close the Dardanelles for Russian ships!
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Интересно услышать, что СЕЙЧАС скажет господин Эрдоган о "Минских Соглашениях"?
Пару дней назад он категорично придерживался их выполнения.
Сегодня он считает их уже нарушенными Россией или ещё нет?
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24.02.2022 14:34 Відповісти
надіяться треба тільки на себе, коен народ захищає свою краіну сам, свою мову, свою історію, свою землю, "какая разніца" для гордих народів, а не манкуртів, не проходить...
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24.02.2022 14:47 Відповісти
А я и не надеюсь на других.
Просто хочу "в блокнотик записать" кто и до каких границ нам друг.
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24.02.2022 14:50 Відповісти
В Мелитополе пока ТИХО
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24.02.2022 14:38 Відповісти
Де БАЙРАКТАРИ ???
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24.02.2022 14:46 Відповісти
на великому будівництві
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Скорійше за все знищені ще на землі...скільки там у нас їх було...
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24.02.2022 15:14 Відповісти
Что за домыслы?
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24.02.2022 16:58 Відповісти
Ясен перец. Военную операцию ху"ло может проводить у себя в воронежской области. На террретории Украины это обьявление войны.
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Поки що всі наші друзі обмежуються лозунгами і загрозами в майбутньому часі.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Вбивати росіян треба, а не стурбованість висловлювати
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24.02.2022 18:15 Відповісти
 
 