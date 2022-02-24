Воєнна операція Росії на території України - неприйнятна. Це суперечить міжнародному праву, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про неприйнятність воєнної операції РФ на території України.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо неприйнятною воєнну операцію, розпочату сьогодні Росією на території України, та відкидаємо її. Це крок, який ми вважаємо таким, що суперечить міжнародному праву. Це важкий удар по миру, спокою і стабільності в регіоні", - написав Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина підтримує боротьбу України за захист своєї територіальної цілісності.

"Нам щиро шкода, що Росія та Україна, яких ми розглядаємо як дружні країни і з якими у нас тісні політичні, економічні та соціальні відносини, зустрічаються таким чином віч-на-віч", - зазначив Ердоган.

Він додав, що Туреччина зробить усе можливе, щоб забезпечити безпеку всіх, хто живе в Україні, особливо турецьких громадян і братів-татар у регіоні.

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"Підтверджуємо наш заклик вирішувати проблеми між Росією та Україною шляхом діалогу в рамках Мінських домовленостей", - зазначив він.