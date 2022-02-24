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Розрив дипвідносин із РФ відбувається без розриву консульських відносин, консульства працюють у штатному режимі, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розрив дипвідносин із РФ відбувається без розриву консульських відносин, консульства працюють у штатному режимі, - МЗС

Міністерство закордонних справ України за дорученням президента України Володимира Зеленського розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин із Російською Федерацією відповідно до норм міжнародного права.

Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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"Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми продовжуватимемо захищати права та інтереси українців в Росії, зокрема українських політичних в'язнів", - наголошується в заяві.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

Консульські установи України на території РФ продовжують працювати у штатному режимі.

"Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ для знищення української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю", - наголосили у МЗС України.

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У міністерстві зазначили, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет і територіальну цілісність України, грубим порушенням Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
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Топ коментарі
+13
Тоеть разорвали но не разорвали. Ах***ть. Какие к еще консульские отношения ****!!! Киев бомбят а они опять про отношения
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24.02.2022 14:33
+12
вобще зашибись. Да эти заробитчаны там должны пускать поезды под откос, а не плитку, юлять, ложить...
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24.02.2022 14:32
+10
я не дипломат, то який це розрив??
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24.02.2022 14:31
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я не дипломат, то який це розрив??
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24.02.2022 14:31 Відповісти
Це такий розрив. Громадяни повинні отримувати консульську підтримку.
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Які громадяни? Ти д"біл?
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24.02.2022 14:34 Відповісти
Які це громадяни?! такі як ти, слимаку...
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24.02.2022 14:45 Відповісти
вобще зашибись. Да эти заробитчаны там должны пускать поезды под откос, а не плитку, юлять, ложить...
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24.02.2022 14:32 Відповісти
Тоеть разорвали но не разорвали. Ах***ть. Какие к еще консульские отношения ****!!! Киев бомбят а они опять про отношения
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Все правильно. Свои люди за границей должны иметь консульскую поддержку если это возможно
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24.02.2022 14:34 Відповісти
ви *******?
шо ще повинно зробитися, шо б ви перепадлючилися?
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24.02.2022 14:37 Відповісти
права та інтереси українців в Росії - а может хватит этого бреда?Там украинцев нет точно,знаю по своих знакомых,которые туда свалили.Так и скажите,оманскому ослу сериалы (типа "Скоты") продавать буден некому.
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24.02.2022 14:48 Відповісти
В жизни не слышал тупости более этой!!!
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24.02.2022 14:50 Відповісти
И вообще каким образом консул поможет сидящим в парашинской тюрьме?
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24.02.2022 14:53 Відповісти
И на путіна?
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24.02.2022 14:58 Відповісти
 
 