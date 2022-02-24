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Військовий літак ЗСУ з 14-ма особами на борту впав на Київщині. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий літак ЗСУ впав на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Київська область. Між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС України залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

Військовий літак ЗСУ з 14-ма особами на борту впав на Київщині. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС 01

Читайте також: Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ

Військовий літак ЗСУ з 14-ма особами на борту впав на Київщині. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+86
Три вертолета в Гостомеле сбиты. Спецназ высажен, но сразу же был окружён силами полиции и нацгвардии и вскоре будет уничтожен. Украинские истребители погнались за вертолетами.
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24.02.2022 14:41
+83
Вічна память, Воїни Світла
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24.02.2022 14:39
+21
Вічна пам'ять загиблим... Писали, що 14ти на борту 5о загинуло
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24.02.2022 14:41
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Вічна память, Воїни Світла
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24.02.2022 14:39 Відповісти
Ne fakt chto tam bili voini, nu neschitaja ljotchikov, a pasazhirami mogli bitj i opozhopedci, tak chto nehoronim pered tem kak jestj polnaja i podtverzdjonnaja informacija.
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24.02.2022 14:53 Відповісти
7 до 1
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24.02.2022 14:40 Відповісти
Три вертолета в Гостомеле сбиты. Спецназ высажен, но сразу же был окружён силами полиции и нацгвардии и вскоре будет уничтожен. Украинские истребители погнались за вертолетами.
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим... Писали, що 14ти на борту 5о загинуло
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24.02.2022 14:41 Відповісти
Вічна пам'ять, героям слава. Покойтесь, хлопці, з миром. Героям Слава! Смерть ворогам!
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24.02.2022 14:50 Відповісти
Впав чи збили?
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24.02.2022 14:42 Відповісти
Боюсь (тьфу, тьфу, тьфу!) як би це не був (дружній) вогонь зенітників біля Трипільської ТЕС. Бо до кацапів там далеко.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
на войне без потерь не бывает...
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24.02.2022 14:45 Відповісти
это ыно одни блохолёт сру под Вышгородом
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24.02.2022 14:49 Відповісти
пердали пайлота копы повязали - но дубинку из задницы вынимать не будут
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Опасно сейчас летать когда в стране полно росийских диверсантов. Не повторяйте трагедию с ИЛом
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Вічна пам´ять.

Кацапи хай горять у пеклі.
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24.02.2022 14:50 Відповісти
Russian chopper stung by a Stinger
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24.02.2022 14:50 Відповісти
"А в ответ тишина ,только он не вернулся из боя"
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24.02.2022 14:55 Відповісти
A scuki ubezhali, tak mozhno ponjatj, no ih zhe prijutjat pod zemljoi, do rashki vedj nedotjanet, ne tak li!
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24.02.2022 14:59 Відповісти
як? хіба в Україні вже є російські диверсанти, які можуть з пзрк збивати літаки?
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24.02.2022 14:51 Відповісти
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!
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24.02.2022 14:52 Відповісти
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24.02.2022 14:53 Відповісти
Не пиши херню. Чтобы дать воду крысам нужно еще много месяцев все это восстанавливать.
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24.02.2022 15:04 Відповісти
це могла бути диверсія ще на аеродромі. Вічна пям'ять
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Мне очень жаль.
Но сделать я ничего не могу.
Однако, есть новость ободряющая.
И если она сбудется, то не то что коридора на Тирасполь не будет, а вообще РФ не будет в ее нынешней, так сказать, форме.
Я не хочу писать, чтобы не спугнуть.
И я не знаю, чем это обернется для Израиля.

Как мы все понимаем, никакие санкции-шманкции остановить ******** не способны.
Однако на войну нужны деньги, которых у РФ нет, они даже финд ихнего благостостояния скоммуниздили под сурдинку, что не удивительно.
А если нефть будет по 20, то не только войны, а вообще ничего не будет.
Так вот, сдается мне, что нефть такая очен-очень скоро может быть.
Тогда им крыш.
Оттого и Таджикистан намечен, как место эвакуации.
Матвиенко правильно выбрала самое перспективное направление (она сейчас в Таджикистане).
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Kazhdij poluchit po zaslugam i hitrozhopije tozhe.
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Да, при нефти по 20 им крыш.
Это едонственное, что их остановит.
"Конец войне - я одобряю"(С).

Как Вы понимаете, я ж за мир.
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24.02.2022 15:06 Відповісти
О нет, зачем же.
Я поступила так, как поступают професионалы, я ж профессионал.
Я проста напомнила американцам, кого недавно русские с китайцами кинули.
Ты все понял?
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Твой комментарий означает, что твои хозяева (холуем коих ты явлаешься) все поняли и что моя догадка правильная.
Вам крыш.
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24.02.2022 15:05 Відповісти
Або алігархам калхозенфюрера
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24.02.2022 15:05 Відповісти
Кто в курсе, что происходит в Херсоне? Не могу связаться с друзьями.
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24.02.2022 14:58 Відповісти
по 2+2 показали колонну рашисткой техники, якобы на Каховской ГЭС. Не знаю, что это за СМИ но
https://kherson.net.ua/news/kaxovskaya-ges-peresla-pod-kontrol-rossiiskix-voisk-1645698961
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Сейчас много вбросов............ лучше подождать, пока не будет что-то от проверенных источников. Из последнего - в Угледаре ракета попала в больницу, есть погибшие.
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24.02.2022 15:48 Відповісти
к сожалению это правда. гениченский район оккупирован., годол Н. Каховка и ГЭС захвачены врагом "5 канал" только что
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24.02.2022 16:59 Відповісти
Горить аеропорт. Рашисти захопили Генічеськ. У вайбері чат Молния повідомляє оперативні новини з фронту.
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24.02.2022 15:28 Відповісти
У меня такое ощущение, что несмотря на все предупреждения НИЧЕГО на южном направлении не сделали. А сейчас мозгов не хватает разбомбить перешеек и устоить тем, кто вошел на территорию Херсонской области мышеловку. Но в такую тупость не верю............... значит делается намеренно.
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24.02.2022 15:58 Відповісти
Элементарный вопрос. Зачем поднимать в воздух транспортный самолет при полном перевесе в небе врага? Послали людей на верную гибель
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24.02.2022 14:58 Відповісти
новина, біларасейський окупант...
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Вечная память, держитесь.
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24.02.2022 15:03 Відповісти
Царство небесне
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Господи милостивий дай загиблим Царство Небесне. Амінь.
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24.02.2022 15:26 Відповісти
 
 