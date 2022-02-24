Військовий літак ЗСУ з 14-ма особами на борту впав на Київщині. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС. ФОТО

Військовий літак ЗСУ впав на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Київська область. Між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС України залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

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