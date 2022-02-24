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Військовий літак ЗСУ з 14-ма особами на борту впав на Київщині. Кількість загиблих уточнюється, - ДСНС. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовий літак ЗСУ впав на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Київська область. Між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з послідуючим загоранням. Кількість загиблих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Від ДСНС України залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.
Топ коментарі
+86 Глеб123
показати весь коментар24.02.2022 14:41
+83 Руслан Фнтонь
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+21 alex1919
показати весь коментар24.02.2022 14:41
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапи хай горять у пеклі.
Но сделать я ничего не могу.
Однако, есть новость ободряющая.
И если она сбудется, то не то что коридора на Тирасполь не будет, а вообще РФ не будет в ее нынешней, так сказать, форме.
Я не хочу писать, чтобы не спугнуть.
И я не знаю, чем это обернется для Израиля.
Как мы все понимаем, никакие санкции-шманкции остановить ******** не способны.
Однако на войну нужны деньги, которых у РФ нет, они даже финд ихнего благостостояния скоммуниздили под сурдинку, что не удивительно.
А если нефть будет по 20, то не только войны, а вообще ничего не будет.
Так вот, сдается мне, что нефть такая очен-очень скоро может быть.
Тогда им крыш.
Оттого и Таджикистан намечен, как место эвакуации.
Матвиенко правильно выбрала самое перспективное направление (она сейчас в Таджикистане).
Это едонственное, что их остановит.
"Конец войне - я одобряю"(С).
Как Вы понимаете, я ж за мир.
Я поступила так, как поступают професионалы, я ж профессионал.
Я проста напомнила американцам, кого недавно русские с китайцами кинули.
Ты все понял?
Вам крыш.
https://kherson.net.ua/news/kaxovskaya-ges-peresla-pod-kontrol-rossiiskix-voisk-1645698961