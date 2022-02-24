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Україна просить міжнародних партнерів допомогти із "зеленими коридорами" для дітей та жінок на Донбасі, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна просить міжнародних партнерів допомогти із

Україна закликає міжнародних партнерів вплинути на Росію з вимогою надати "зелені коридори" для евакуації дітей та жінок на Донбасі, повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Гуманітарні питання, які на сьогодні непокоять наше суспільство – це так звані зелені коридори, яких просять керівники ВЦА Луганської та Донецької областей. На жаль, поки що не отримують (згоди. – Ред.). Ми офіційно як сторона звертаємось до міжнародних партнерів, і до ОБСЄ, і до всіх міжнародних майданчиків, щоб вплинули на Росію, щоб дати вивезти наших дітей, особливо дітей-сиріт… Це війна, але діти та жінки повинні мати змогу залишити населені пункти, які перебувають під вогнем", - сказала Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі
+4
А вот интресно сколько Гога с начальником разведки Украины слил инфа кацапам ????

и вообще , чем сейчас баканов занимается?
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24.02.2022 14:51
+3
Верещук , хватит ныть
начинай взрывать вражьи склады и госпиталя !!
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24.02.2022 14:52
+1
Жесткое предупреждение Эрдогана: Турция приложит необходимые усилия для обеспечения безопасности всех, кто живет в Украине
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24.02.2022 14:44
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Хто знає де дівся прямий канал? Замість нього крутять зе-раду
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24.02.2022 14:43 Відповісти
на месте
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24.02.2022 14:44 Відповісти
На месте тільки ємблема, а так трасляція зради
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24.02.2022 14:47 Відповісти
попробуй ютюб прямая трансляция
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Жесткое предупреждение Эрдогана: Турция приложит необходимые усилия для обеспечения безопасности всех, кто живет в Украине
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24.02.2022 14:44 Відповісти
Зараз основні бої під Києвом і інших напрямках.Гостомель утюжать.Але кажуть,що наша авіація вилетіла втихомирити москалів.
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24.02.2022 14:45 Відповісти
займитесь обороной
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24.02.2022 14:46 Відповісти
Какой-то БРЕД она несёт!
Разве кацапы окружили какие либо наши города, что бы "зелёные коридоры" выпрашивать?
Да и в 2014-ом кацапы уже давали нам "зелёные коридоры" и все помнят, как они "выполнили" свои обещания.
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24.02.2022 14:47 Відповісти
Зрозумійте, що ********** кинув купку смертників, та терористичними вибухами намагається склонити до капітуляції. Вони слабі проти ЗСУ, як нитка.
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24.02.2022 14:48 Відповісти
А вот интресно сколько Гога с начальником разведки Украины слил инфа кацапам ????

и вообще , чем сейчас баканов занимается?
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24.02.2022 14:51 Відповісти
Верещук , хватит ныть
начинай взрывать вражьи склады и госпиталя !!
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24.02.2022 14:52 Відповісти
Верещук, ты же хотела ответственности - так отвечай !
Не скули !
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24.02.2022 16:43 Відповісти
 
 