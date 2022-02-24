Україна просить міжнародних партнерів допомогти із "зеленими коридорами" для дітей та жінок на Донбасі, - Верещук

Україна закликає міжнародних партнерів вплинути на Росію з вимогою надати "зелені коридори" для евакуації дітей та жінок на Донбасі, повідомила віцепрем'єр-міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Гуманітарні питання, які на сьогодні непокоять наше суспільство – це так звані зелені коридори, яких просять керівники ВЦА Луганської та Донецької областей. На жаль, поки що не отримують (згоди. – Ред.). Ми офіційно як сторона звертаємось до міжнародних партнерів, і до ОБСЄ, і до всіх міжнародних майданчиків, щоб вплинули на Росію, щоб дати вивезти наших дітей, особливо дітей-сиріт… Це війна, але діти та жінки повинні мати змогу залишити населені пункти, які перебувають під вогнем", - сказала Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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