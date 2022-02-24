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РФ задовго планувала напад на Україну, хоча всім говорила, що не планує, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ задовго планувала напад на Україну, хоча всім говорила, що не планує, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія задовго планувала атаку на Україну, розповідаючи всьому світу про те, що такого плану немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що вони (росіяни) діють за планом, який вони планували задовго (до вторгнення). Ми маємо розуміти, що всі ці тижні та місяці, коли вони говорили, що вони не мають планів напасти на Україну – у них були плани. І не тільки у них ці плани були, вони також нарощували військову присутність з однією чіткою метою – напасти на Україну, незважаючи на це, вони розповідали нам і всьому світу, що у них немає планів напасти на Україну. план був, і наразі ми бачимо, що весь цей час вони були серйозними щодо нападу на Україну", - зазначив генсек НАТО.

При цьому він нагадав, що розвідувальні служби союзників "були дуже чіткими, за декілька місяців говорячи про військове нарощування, а також про наміри Росії атакувати Україну".

"Але, звісно, ці плани можна було змінити. Ми продовжували закликати Росію змінити курс і не нападати. Але сьогодні вранці ми побачили, що вони напали. Це не було сюрпризом, бо це саме те, що передбачала наша розвідка за декілька місяців. Ми говорили про це здебільшого, щоб спробувати запобігти нападу Росії", - додав він.

Читайте: Масштабні санкцій зупинять економіку РФ. "Варварська авантюра" Путіна закінчитися невдачею, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Щойно на Маріупольському напрямку ЗСУ знищили танкову роту русні, дякую Великій Британії за НЛАВ) ЗСУ Ван ЛАВ)
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24.02.2022 15:02
+17
абхазохамия до сих пор не верит в нападение
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24.02.2022 14:58
+10
***** дебилы ****** закройте небо над Украиной сделайте хоть что-то полезное
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24.02.2022 15:01
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24.02.2022 14:57 Відповісти
абхазохамия до сих пор не верит в нападение
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24.02.2022 14:58 Відповісти
А де гааварящща бібізяна пропала!? Шо там!? Скабєєєва і Соловьев кращі а ніж Західні Партнери!?!
АГРОХІМІЯ ЧМО ТИ ДЕ СЦУК!?
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Час слів закінчився. Настав час дій
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24.02.2022 14:58 Відповісти
Саме так. Вони взагалі планували окупацію нашої країни ще із 2008.
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24.02.2022 14:58 Відповісти
З 1991 року.
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24.02.2022 15:07 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Балаболи та піздоболи продовжують своє бла-бла-бла…
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24.02.2022 14:59 Відповісти
робота в них така...
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24.02.2022 15:05 Відповісти
ну йди вже, я тебе розумноґо поцілую.
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24.02.2022 14:59 Відповісти
***** дебилы ****** закройте небо над Украиной сделайте хоть что-то полезное
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Такие же эмоции.
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".

"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в заявлении.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
а как это вобще работает? они же не будут сбивать русские самолеты
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24.02.2022 16:55 Відповісти
Столтенберг,вводьвійська НАТО.ЗАРАЗ потрібно зупинити путіна.на кону ядерна війна.
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Щойно на Маріупольському напрямку ЗСУ знищили танкову роту русні, дякую Великій Британії за НЛАВ) ЗСУ Ван ЛАВ)
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24.02.2022 15:02 Відповісти
Крутая новость!!
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24.02.2022 15:10 Відповісти
oi, jesl ipravda, to eto takaja horoshaja radostnaja info
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24.02.2022 15:14 Відповісти
Накаркали а самі здриснули.....
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24.02.2022 15:04 Відповісти
Они сегодня говорят не то что вчера. Так что когда там Путин пообещал - сдавайтесь и я вас пощажу, то это ничего не значит. Скорее он забудет уже об этом завтра.
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24.02.2022 15:05 Відповісти
Капитан Очевидность. Bla-Bla-Bla...

Но мы помним:
Немцы заблокировали поставку ПВО нам, Израиль - Купол. + Израиль сотрудничает с оккупантом в производстве безпилотников.
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24.02.2022 15:05 Відповісти
Надеюсь удары по Умани порадовали евреев
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24.02.2022 15:10 Відповісти
брехливые кацапские мрази!
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Понад 100 000 євро було пожертвовано за перші години збору коштів для України в перші години роботи платформи "Ziedot.lv".

Автори ініціативи пояснюють, що російська армія вторглася в Україну та перетнула кордони незалежної держави, тому Україна потребує підтримки.

"Ми не повинні і не хочемо безпорадно спостерігати за жорстоким і безглуздим нападом на Україну. Кожен має вжити заходів для допомоги дітям, літнім людям, матерям і батькам, які постраждали від російської армії", - зазначають автори.

Також зазначається, що поки не відомо, яка допомога буде найбільш потрібна, але планується перенаправити кошти, пожертвовані разом з українськими допоміжними організаціями, туди, де вони найбільше потребують.

Podderzhim i pomozhem - derzhis Ukraina, podmoga na podhode.
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Jesli dlja vashoi oboroni, obrashchaites do ziedot.lv - tam jestj dengi, da ne milioni, no nachalo jestj. (ja ispoljzoval google perevodchik na ukrainskij, jesli oshibochno, izvinite)
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24.02.2022 15:12 Відповісти
Да неужели?! Как такое могло случиться?!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Закрийте йому рот, цій фрау рібентроп, меркель думає як добре що я вже не консерва
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24.02.2022 15:16 Відповісти
Чехлы отбили Раша-параша давно готовила.. Это они для этого собирались чтоб сказать эту новость ????Вам Орали говорили писали выступали...
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24.02.2022 15:17 Відповісти
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24.02.2022 15:19 Відповісти
Стреляйте этих цук !!!
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Цук кацапских
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Так. Але за кацапським оперативними планами їхні вони на 13.00 мали вийти на межі адмін кордону Луганської і Донецької областей, Захопити Гостомеь, Важкими транспортниками перекинути десантну дивізію і вдарити на Чернігів з оточенням Києва. ОстрівЗміїний вони планували захопити без бою. За їхніми планами одеський десант мали зустрічати з квітами одеські колаборанти.і до цього часу мав бути взятий Херсон. Де це є? Нема! Щось пішло не так! Вистріляно півсотні Калібрів. Можна сказати - впусту. Як думаєте, скільки цих Калібрів у них є? Тому віримо у нашу армію, все буде добре! Слава Україні!
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Судя по тому, что Украина запросила помощь у ЕС в организации зеленых коридоров для вывода женщин и детей из Донбасса - оккупанты уже захватили донецкую область...(
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24.02.2022 15:20 Відповісти
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24.02.2022 15:28 Відповісти
Так путин клялся, что расия ни на каго ни кагда ни на каго ни напа дала !!!;
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Респект разведкам америкосов... наши саботажники в власти не видели причин беспокоиться и усилить охрану Каховской ГЭС?!!!!!!!!!! Ватникам нужна вода в Крым - наши дебилы этого не знали??!! Сделали б свалку в СКК чтобы им нельзя было пользоваться!!!!!!!!!!!! Уроды чиновники наши
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Ты идиот...? Загубить водохранилище...? А как же люди, которые там живут...?!
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24.02.2022 15:26 Відповісти
Оце так несподіванка. Пуйло вбиває людей, а вони гадають було-не було.
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24.02.2022 15:30 Відповісти
Украина запросила помощь у стран ЕС в организации зелёных коридоров для вывода женщин и детей из Донбасса....
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24.02.2022 15:33 Відповісти
Наше Чмо тоже говорило и заявляло, что ********* ничего не планирует и 100% нападать на Украину не планирует!
Наше Чмо обвиняло наших союзников в "нагнетании" и делало ВСЁ что бы отказаться от военной помощи и выклячить бабло на "дороги" для распиливания своими дружками!
Наше Чмо выполняло договорняки из Омана, что бы ***** смогло захватить Украину с наименьшими потерями!
НО! Все прогнозы разведки союзников ОПРАВДАЛИСЬ!
Вопрос, когда будут судить и наказывать наше Чмо?! Это прямое преступление и предательство!
Эту падаль нужно выносить!
ВСЕ СМЕРТИ, ВСЕ, НА СОВЕСТИ НАШЕГО УБЛЮДКА!
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24.02.2022 16:27 Відповісти
позже.не сейчас.когда обстановка стабилизируется
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24.02.2022 16:30 Відповісти
 
 