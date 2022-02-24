РФ задовго планувала напад на Україну, хоча всім говорила, що не планує, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія задовго планувала атаку на Україну, розповідаючи всьому світу про те, що такого плану немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що вони (росіяни) діють за планом, який вони планували задовго (до вторгнення). Ми маємо розуміти, що всі ці тижні та місяці, коли вони говорили, що вони не мають планів напасти на Україну – у них були плани. І не тільки у них ці плани були, вони також нарощували військову присутність з однією чіткою метою – напасти на Україну, незважаючи на це, вони розповідали нам і всьому світу, що у них немає планів напасти на Україну. план був, і наразі ми бачимо, що весь цей час вони були серйозними щодо нападу на Україну", - зазначив генсек НАТО.
При цьому він нагадав, що розвідувальні служби союзників "були дуже чіткими, за декілька місяців говорячи про військове нарощування, а також про наміри Росії атакувати Україну".
"Але, звісно, ці плани можна було змінити. Ми продовжували закликати Росію змінити курс і не нападати. Але сьогодні вранці ми побачили, що вони напали. Це не було сюрпризом, бо це саме те, що передбачала наша розвідка за декілька місяців. Ми говорили про це здебільшого, щоб спробувати запобігти нападу Росії", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
АГРОХІМІЯ ЧМО ТИ ДЕ СЦУК!?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украэрорух".
"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства", - говорится в заявлении.
Но мы помним:
Немцы заблокировали поставку ПВО нам, Израиль - Купол. + Израиль сотрудничает с оккупантом в производстве безпилотников.
Автори ініціативи пояснюють, що російська армія вторглася в Україну та перетнула кордони незалежної держави, тому Україна потребує підтримки.
"Ми не повинні і не хочемо безпорадно спостерігати за жорстоким і безглуздим нападом на Україну. Кожен має вжити заходів для допомоги дітям, літнім людям, матерям і батькам, які постраждали від російської армії", - зазначають автори.
Також зазначається, що поки не відомо, яка допомога буде найбільш потрібна, але планується перенаправити кошти, пожертвовані разом з українськими допоміжними організаціями, туди, де вони найбільше потребують.
Podderzhim i pomozhem - derzhis Ukraina, podmoga na podhode.
Наше Чмо обвиняло наших союзников в "нагнетании" и делало ВСЁ что бы отказаться от военной помощи и выклячить бабло на "дороги" для распиливания своими дружками!
Наше Чмо выполняло договорняки из Омана, что бы ***** смогло захватить Украину с наименьшими потерями!
НО! Все прогнозы разведки союзников ОПРАВДАЛИСЬ!
Вопрос, когда будут судить и наказывать наше Чмо?! Это прямое преступление и предательство!
Эту падаль нужно выносить!
ВСЕ СМЕРТИ, ВСЕ, НА СОВЕСТИ НАШЕГО УБЛЮДКА!