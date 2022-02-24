Йде бій на напрямку Сум. Війська РФ здійснюють наступ з боку н.п. Конотоп, - Держприкордонслужба

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться у повідомленні.

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