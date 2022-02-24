Йде бій на напрямку Сум. Війська РФ здійснюють наступ з боку н.п. Конотоп, - Держприкордонслужба
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Українські військові ведуть бій на напрямку Сум.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 Ігор Кочик
показати весь коментар24.02.2022 15:06
+15 хтось собі такий
показати весь коментар24.02.2022 15:10
+12 вставай
показати весь коментар24.02.2022 15:08
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й все. далі тиша. чи були там бої, чи не було - нікому невідомо.