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Йде бій на напрямку Сум. Війська РФ здійснюють наступ з боку н.п. Конотоп, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Йде бій на напрямку Сум. Війська РФ здійснюють наступ з боку н.п. Конотоп, - Держприкордонслужба

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп",  - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Боже, бережи Україну
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24.02.2022 15:06
+15
Не ***** провокатор. Снарядьі идут фурами. Или за тебя кто-то воевать должен
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24.02.2022 15:10
+12
Тримайтеся хлопчики!!! Україна понад усе!!!!
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24.02.2022 15:08
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У Харківській області окупанти розстріляли авто з цивільними, які їхали назустріч і не зупинилися. Вбито жінку, двох чоловіків поранено.
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24.02.2022 15:06 Відповісти
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24.02.2022 15:31 Відповісти
Боже, бережи Україну
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24.02.2022 15:06 Відповісти
Тримайтеся хлопчики!!! Україна понад усе!!!!
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Ні. Зайшли з Білопілля-Рижівки. Пішли на Суми. Наскільки ми тут розуміємо, бій йде в районі повороту на Конотоп. Тобто, для Сум це таки з боку Конотопа.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Конотоп - село в Черниговской области, на границе с бульбашами.
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24.02.2022 15:12 Відповісти
как-то странно нападать на Суммы через Черниговскую область...
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24.02.2022 15:15 Відповісти
это крупный жд узел. и до границы с бульбашами там дальше чем с лаптестаном
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24.02.2022 15:29 Відповісти
Сумская область.
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24.02.2022 16:23 Відповісти
у широкомасштабній війні не можливо втримати абсолютно всі населені пункти. Якщо орки отримають п..ди під Сумами, то і Конотоп повернеться (якщо його дійсно втрачено, чекаєм на офіційні повідомлення).
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24.02.2022 15:13 Відповісти
Столтенберг заявив, що НАТО не допоможе Україні. Тепер нас врятує тільки наша мужність і чудо.
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Не ***** провокатор. Снарядьі идут фурами. Или за тебя кто-то воевать должен
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Не зрозумів: Конотоп захопили москалі?
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24.02.2022 15:08 Відповісти
тре все перевіряти. об 11-тій казали, що бої між Миколаївим та Херсоном, та ліворуч від Мелітополя.
й все. далі тиша. чи були там бої, чи не було - нікому невідомо.
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Вони об'їхали селами від Юнаківки. Головне, щоб в тил рашисти не зайшли, бо стоять в посадці біля Токарів зі сторони Харкова.
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24.02.2022 15:14 Відповісти
Так Україна оголосила війну РФ? Чи військовий стан і мобілізація для війни з "тією стороною"?
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24.02.2022 15:11 Відповісти
ти звідки таке, щойно очі продерло?
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24.02.2022 15:13 Відповісти
А вам не всеодно?
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24.02.2022 15:15 Відповісти
Пытаются окружить,зайти в тыл.Хотят Дебальцево повторить.
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24.02.2022 15:13 Відповісти
Может быть
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Жестокая логика войны: большие города оборонять легче.
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24.02.2022 15:14 Відповісти
Зелений перикрий кран
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Газу ****
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24.02.2022 15:21 Відповісти
байден спит
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24.02.2022 15:23 Відповісти
Почему их колонны едут как на параде?
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24.02.2022 15:25 Відповісти
москалі мають перевагу там,де мізки населення промиті рашен і риго пропагандою....

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24.02.2022 15:41 Відповісти
 
 