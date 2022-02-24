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На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС

Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Триває бій, ситуація напружена.

Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам.

По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. В ході боїв уже знищено два російські танки та 1 БТР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ, - штаб

На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС 01
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Топ коментарі
+57
ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 15:05
+40
Слава Україні Героям Слава
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24.02.2022 15:06
+23
ЗСУ гордість України
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24.02.2022 15:07
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ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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24.02.2022 15:05 Відповісти
Слава Україні Героям Слава
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24.02.2022 15:06 Відповісти
ЗСУ гордість України
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24.02.2022 15:07 Відповісти
Північ луганської області - найбільш загрозливий напрямок, який загрожує оточенням луганської групи військ.
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Кацапам *****!
***** вже труп!
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24.02.2022 15:09 Відповісти
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24.02.2022 15:08 Відповісти
покидьки.
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24.02.2022 15:09 Відповісти
РОССИЙСКИЕ гниды обстреливали сирийские больницы.

На них надо смотреть только через ПРИЦЕЛ
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Москалі - не люди. Ніхто диких вепрів в полон не бере. Їх ріжуть.
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Ну що кацапи, допомогли вам ті мангали?
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Tak mozhet neuspeli drapanutj, nachit godnoje izobritenije rukozhopih kacapov.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
Старобельск в 70 км от границы. Значит беловодск уже оккупирован
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24.02.2022 15:08 Відповісти
Це 70 до Рашки, а там униз до ОРДЛО скліьки?
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24.02.2022 15:13 Відповісти
ne fakt chto okupirovan dazhe jesli zahvatili, to partizani nochju svojo delo sdelajet - pokoja rusne nebudet, a kolj ti provokator, to ui tebe v rot ivsei tvojei rodne.
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24.02.2022 15:25 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Хочу, що б усі кацапи здохли!
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24.02.2022 15:09 Відповісти
Не спіши. Хлопці працюють покроково. Спочатку половина.
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24.02.2022 15:21 Відповісти
Дело времени.... но бабы снова нарожают.
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24.02.2022 15:24 Відповісти
В Европе у кацапов бизнес идёт и деньги капают - им начхать если разнесут Украину .
им пофуй украинцы и россияне , их можно только выгнать с ЗАПАДА
ТОГДА ОНИ САМИ УБЕРУТ *****
арестовать весь бизнес кацапов в ЕС.
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Що там на Південному напрямку? Вдалось зупинити та знищити тих, що поділившись на дві колони йдуть на Маріуполь та на Мелітополь? І як справи в Сумах, чи вдалось знищити ось ті колони танків, що вільно там роз'їжджають?
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24.02.2022 15:10 Відповісти
Слава нашим воїнам!!!!!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Ребята! машину родственников остановила под Гостомелем руцкая десантура с колорадками!!! Сказали, что их там много!
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24.02.2022 15:23 Відповісти
орки на привале

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24.02.2022 15:23 Відповісти
Пишут Северо -Крымский канал и Каховская ГРЭС захвачены кто знает правда или фейк ?
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24.02.2022 15:25 Відповісти
канал взагалі захопити неможливо..Хіба що певні споруди на ньому...
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24.02.2022 15:29 Відповісти
уже отбили. Все в порядке, ну относительно конечно же
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24.02.2022 15:30 Відповісти
Только открыл фейсбук, вижу пост моего друга из Гонконга и охреневаю: не знаю откуда он взял информацию, но он просит своих друзей пожертвовать в фонд "повернись живым". Я в шоке! А зрадофилы орут, что мир нас бросил. Хер там
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24.02.2022 15:27 Відповісти
 
 